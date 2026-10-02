Το Σάββατο το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα
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Δημήτρης Κόκοτας Κατερίνα Κόκοτα

Το Σάββατο το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα

Η ανακοίνωση της συζύγου του τραγουδιστή

Το Σάββατο το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα
Γεωργία Κοτζιά
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Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συζύγου του τραγουδιστή στο Instagram, θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, στις εννέα το πρωί.

Η ανακοίνωση της Κατερίνας Πετράκη αναφέρει αναλυτικά: «Τελούμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 09:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας Δημητρίου Κόκοτα. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε και προσευχηθείτε μαζί μας. Η σύζυγος, η κόρη, οι λοιποί συγγενείς».

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Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του θανάτου του. Η κηδεία του τελέστηκε στην Αγία Βαρβάρα την Παρασκευή 28 Αυγούστου.
Γεωργία Κοτζιά
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