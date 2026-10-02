Καρυστιανού: Υπάρχει κβαντική ιατρική, νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης, με έλεγξαν χθες

«100% έχει πολιτικό κίνητρο»

Η απάντηση στην Παγώνη

Επιμένει για αρωματικούς υδρογονάνθρακες και ξυλόλια

Τι είπε για τα χρήματα της συναυλίας και τη χρηματοδότηση του κόμματος

«Η συγκεκριμένη δίκη, όχι»

Τριαντόπουλος και «μπάζωμα»

«Εκείνη τη νύχτα, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα»

«Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου»

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο ιατρείο της μία ημέρα πριν από τη συνέντευξη.«Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία», ανέφερε.Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν απέναντι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι το όνομά της δημοσιοποιήθηκε πριν ακόμη ενημερωθεί η ίδια για τον έλεγχο.Όπως είπε, άκουσε το όνομά της στην τηλεόραση, ενώ άλλοι γιατροί που, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, περιλαμβάνονταν στην ίδια υπόθεση δεν κατονομάστηκαν.«Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; [...] Δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο», δήλωσε.Κάλεσε, μάλιστα, τον υπουργό Υγείας «να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια», εφόσον, όπως υποστήριξε, ο έλεγχος έδειξε ότι δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα.Η Καρυστιανού αναφέρθηκε και στη Ματίνα Παγώνη, από την οποία ζήτησε επίσης να ανακαλέσει τη θέση ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα απαγορεύεται.«Δεν απαγορεύεται. Δεν έχω κανένα παράνομο μηχάνημα. Είμαι μία έντιμη επαγγελματίας. Είμαι 16 χρόνια στον χώρο. Δεν έχω ούτε ένα πειθαρχικό», είπε.Συνέχισε λέγοντας ότι όταν «ένας γιατρός δέχεται bullying για πολιτικούς λόγους», η κ. Παγώνη, όπως υποστήριξε, θα πρέπει «να τιμά τη θέση της και να σταθεί με τον σωστό τρόπο».Η Μαρία Καρυστιανού διαχώρισε επίσης την πλασμαφαίρεση από τον βιοσυντονισμό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά ιατρική πράξη και όχι για εναλλακτική μέθοδο.«Δεν είναι εναλλακτική μέθοδος η πλασμαφαίρεση και τέτοιες ανακρίβειες και αναλήθειες δεν επιτρέπεται να τις λέει ένας υπουργός Υγείας», ανέφερε.Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα η Μαρία Καρυστιανού είχε καταγγείλει πολιτική στοχοποίηση με αφορμή τον έλεγχο του ιατρείου της μέσω MedWatch, κατηγορώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιχειρεί να πλήξει την επαγγελματική της πορεία και ζητώντας να δημοσιοποιηθούν όλα τα ιατρεία που εντοπίστηκαν από την πλατφόρμα. Η πλευρά της είχε απορρίψει επίσης ως αβάσιμη τη θέση της Ματίνας Παγώνη ότι το μηχάνημα βιοανάδρασης είναι παράνομο, υποστηρίζοντας ότι «δεν συντρέχει καμία παρανομία» και ότι η συσκευή πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.Στη συζήτηση για τα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού επέμεινε ότι η πυρόσφαιρα συνδέεται με αρωματικούς υδρογονάνθρακες.«Αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι η αιτία της πυρόσφαιρας», είπε, ενώ αναφερόμενη στις τεχνικές εκθέσεις που επικαλείται πρόσθεσε: «Τα λένε οι εκθέσεις».Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν δικές της θέσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης γύρω από τα αίτια της πυρόσφαιρας.Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε και στις αιχμές που είχαν διατυπωθεί από μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο.Υποστήριξε ότι τα χρήματα βρίσκονται στους λογαριασμούς του Συλλόγου, απορρίπτοντας τις υπόνοιες εις βάρος της.Για τη χρηματοδότηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανέφερε ότι το κόμμα δεν έχει χορηγούς και ότι τα έξοδά του καλύπτονται από εισφορές μελών, εθελοντική εργασία και συνεισφορές των ανθρώπων του κινήματος.Ερωτηθείσα εάν θεωρεί ότι η δίκη για τα Τέμπη μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες των θυμάτων, απάντησε: «Η συγκεκριμένη δίκη, όχι».Στη συνέχεια εξέφρασε έντονη δυσπιστία απέναντι στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί χειρίστηκαν την υπόθεση.«Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», είπε.Αναφερόμενη στις επόμενες ημέρες του δυστυχήματος, πρόσθεσε: «Την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια. Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;».Η Καρυστιανού αναφέρθηκε ακόμη στον Χρήστο Τριαντόπουλο και στις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες και καταθέσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας.Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η σημερινή δικαστική διαδικασία δεν καλύπτει το σύνολο των προσώπων και των ευθυνών που, κατά την ίδια, θα έπρεπε να διερευνηθούν, αναφερόμενη σε πρώην υπουργούς Μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς και εταιρείες.Στο πιο προσωπικό μέρος της συνέντευξης, η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε τη ζωή της πριν και μετά τον θάνατο της κόρης της.«Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό», είπε.«Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου», πρόσθεσε.Τέλος, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να περάσει στην πολιτική, συνέδεσε την απόφασή της με την υπόθεση των Τεμπών.«Γιατί αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη», είπε.