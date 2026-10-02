«Απειλούσε πως θα της λιώσει το κεφάλι»: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τον 32χρονο που μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της στο Λαύριο
«Απειλούσε πως θα της λιώσει το κεφάλι»: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τον 32χρονο που μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της στο Λαύριο
Ο δράστης αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι και εισέβαλε στο σπίτι, αφού έσπασε την τζαμαρία με βαριοπούλα
«Απειλούσε πως θα της λιώσει το κεφάλι. Τον είχε διώξει η κοπέλα από το σπίτι, η αστυνομία είχε έρθει πολλές φορές εδώ. Την απειλούσε κάθε μέρα», περιγράφει κάτοικος της περιοχής για τον 32χρονο που λίγο μετά τα μεσάνυχτα επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους στο Λαύριο.
Όπως συνεχίζει μιλώντας στο protothema.gr ο 32χρονος εμφανιζόταν συχνά έξω από το σπίτι της γυναίκας και την παρακολουθούσε. «Μέσα στο σπίτι δεν ξέραμε τι γινόταν, αλλά τον ακούγαμε στο μπαλκόνι να φωνάζει. Ερχόταν κάθε μέρα και την παρακολουθούσε. Γι’ αυτό πήγαιναν στην αστυνομία και τον κατήγγειλαν. Τον έπιασαν και τον ξανάφησαν», αναφέρει.
Άλλη πάλι κάτοικος της γειτονιάς ανέφερε: «Είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάται για τη ζωή της. Είχε κανά χρόνο που τον είχαν διώξει από το σπίτι».
Αφού έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού, κατάφερε να μπει στο εσωτερικό και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον 33χρονο σύντροφό της, προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα.
Η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος φέρει τραύματα στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων.
Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η 32χρονη μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό». Η κατάσταση της υγείας και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Όπως συνεχίζει μιλώντας στο protothema.gr ο 32χρονος εμφανιζόταν συχνά έξω από το σπίτι της γυναίκας και την παρακολουθούσε. «Μέσα στο σπίτι δεν ξέραμε τι γινόταν, αλλά τον ακούγαμε στο μπαλκόνι να φωνάζει. Ερχόταν κάθε μέρα και την παρακολουθούσε. Γι’ αυτό πήγαιναν στην αστυνομία και τον κατήγγειλαν. Τον έπιασαν και τον ξανάφησαν», αναφέρει.
Άλλη πάλι κάτοικος της γειτονιάς ανέφερε: «Είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάται για τη ζωή της. Είχε κανά χρόνο που τον είχαν διώξει από το σπίτι».
Η επίθεση μέσα στο σπίτι τα ξημερώματαΌπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 32χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας της πρώην συντρόφου του.
Αφού έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού, κατάφερε να μπει στο εσωτερικό και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον 33χρονο σύντροφό της, προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα.
Η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος φέρει τραύματα στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων.
Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η 32χρονη μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό». Η κατάσταση της υγείας και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά τουςΣημειώνεται πως την ώρα της επίθεσης στην κατοικία βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα αγόρια που έχει αποκτήσει η 32χρονη με τον 32χρονο, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών.
Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος πήγε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και παραδόθηκε στις Αρχές.
Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανακριτική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.
Μάλιστα στο κινητό της γυναίκας είχε εγκατασταθεί panic button, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία τής είχε προτείνει να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, πρόταση την οποία είχε αρνηθεί.
Σημειώνεται ακόμη ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 ο 32χρονος είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του είχαν βρεθεί εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία ράβδος.
Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανακριτική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.
Πέντε καταγγελίες από τον Νοέμβριο του 2025Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει πέντε φορές τον πρώην σύντροφό της στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής. Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Μάλιστα στο κινητό της γυναίκας είχε εγκατασταθεί panic button, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία τής είχε προτείνει να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, πρόταση την οποία είχε αρνηθεί.
Σημειώνεται ακόμη ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 ο 32χρονος είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του είχαν βρεθεί εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία ράβδος.
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