Γιάννης Πλούταρχος: Αυτά είναι μικροπρέπειες, είπε για όσους σχολιάζουν καλλιτέχνες που δεν ακύρωσαν εμφανίσεις μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη
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Γιάννης Πλούταρχος Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίσεις

Γιάννης Πλούταρχος: Αυτά είναι μικροπρέπειες, είπε για όσους σχολιάζουν καλλιτέχνες που δεν ακύρωσαν εμφανίσεις μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Ο κόσμος έδειξε πόσο τον λάτρευε, είπε ο τραγουδιστής

Γιάννης Πλούταρχος: Αυτά είναι μικροπρέπειες, είπε για όσους σχολιάζουν καλλιτέχνες που δεν ακύρωσαν εμφανίσεις μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη
Ιωάννα Μαρίνου
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Στα σχόλια που δέχτηκαν καλλιτέχνες επειδή δεν ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Γιάννης Πλούταρχος, χαρακτηρίζοντας τέτοιες αντιδράσεις «μικροπρέπειες».

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την ξαφνική απώλεια του συναδέλφου του στα 54 του χρόνια, αλλά και για την αγάπη και την εκτίμηση που είχε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια από το κοινό και τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Ειδικότερα, δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με τους καλλιτέχνες που δεν επέλεξαν να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιάννης Πλούταρχος, από την πλευρά του, θέλησε να κρατήσει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη συζήτηση και απάντησε:  «Αυτά τώρα είναι μικροπρέπειες, όλα αυτά».

Δείτε το βίντεο



Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον θάνατο του καλλιτέχνη, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που, όπως σημείωσε, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στο κοινό όσο και στους συναδέλφους του: «Τι να σου πω τώρα; Δεν είναι πολύ λυπηρό πράγμα να φεύγει ένας άνθρωπος και ειδικά ένας τόσο αγαπητός συνάδελφος με τόσο όμορφα τραγούδια; Ο κόσμος έδειξε πόσο τον λάτρευε και πόσο τον αγαπούσαμε όλοι μας και τον σεβόμασταν».
Ιωάννα Μαρίνου
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