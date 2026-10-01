Επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα ο Μιχελογιαννάκης, είχε γίνει γνωστός για την απεργία πείνας με... τυρόπιτες
Επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα ο Μιχελογιαννάκης, είχε γίνει γνωστός για την απεργία πείνας με... τυρόπιτες
Το ανακοίνωσε με μακροσκελή δήλωσή του, κάνει λόγο περί συστράτευσης
Την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο τέως βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης, με μακροσκελή ανακοίνωσή του, χωρίς να έχει προηγηθεί συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, αρμόδια στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που ρωτήθηκαν σχετικά, απαντούσαν ότι οι πάντες είναι καλοδεχούμενοι, μιας και πρόκειται για μια στιγμή συστράτευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπουν και στο ιερό, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν.
η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα ως μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα.
Σήμερα, η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.
Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ και πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης, με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα.
Το ΠΑΣΟΚ, αποτελεί πλέον τον μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης.
για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. είναι η επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι.
Και αυτή η επιστροφή ξεκινά από εδώ, από την κρήτη μας. το νησί που υπήρξε διαχρονικά το κάστρο της Δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής.Οι Κρητικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. δεν ανέχονται τον λαϊκισμό, αλλά ούτε και την αλαζονεία της σημερινής κυβέρνησηςτης ΝΔ, που αφήνει το νησί μας χωρίς ισχυρές υποδομές, με ένα διαλυμένο εσυ και με την ακρίβεια να πνίγει την καθημερινότητά μας. η κρήτη δικαιούται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τους νέους μας, και όχι μια πολιτική των “καλαθιών” και των επιδομάτων.
Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας, για να φέρουμε ξανά από την ΚΡΗΤΗ, το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ΣΥΡΙΖΑ είχε βρεθεί στο επίκεντρο με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε τον Δεκέμβριο του 2014 στην πλατεία Συντάγματος, στο πλευρό Σύριων προσφύγων, διεκδικώντας λύσεις για το ζήτημα του ασύλου και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Τότε, δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι «έσπαγε» την απεργία πείνας καταναλώνοντας τυρόπιτες, καθώς τον είχαν δει να κρατά μια σακούλα από κατάστημα της περιοχής με τυρόπιτες. Ο ίδιος πάντως είχε πει πως το μόνο που έκανε ήταν να... πεταχτεί σε μια διπλανή καφετέρια για να πιει ένα καφεδάκι...
Το 2024 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, για να αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2025.
Διαβάστε την δήλωσή του Γιάννη Μιχελογιαννάκη:Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα ως μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα.
Σήμερα, η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.
Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ και πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης, με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα.
Το ΠΑΣΟΚ, αποτελεί πλέον τον μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης.
για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. είναι η επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι.
Και αυτή η επιστροφή ξεκινά από εδώ, από την κρήτη μας. το νησί που υπήρξε διαχρονικά το κάστρο της Δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής.Οι Κρητικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. δεν ανέχονται τον λαϊκισμό, αλλά ούτε και την αλαζονεία της σημερινής κυβέρνησηςτης ΝΔ, που αφήνει το νησί μας χωρίς ισχυρές υποδομές, με ένα διαλυμένο εσυ και με την ακρίβεια να πνίγει την καθημερινότητά μας. η κρήτη δικαιούται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τους νέους μας, και όχι μια πολιτική των “καλαθιών” και των επιδομάτων.
Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας, για να φέρουμε ξανά από την ΚΡΗΤΗ, το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας.
Η διαδρομή τουΟ Γιάννης Μιχελογιαννάκης έχει περάσει από τέσσερις διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς. Είχε μπει στη Βουλή το 2011 ως επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο ανεξαρτητοποιήθηκε διαφωνώντας την ψήφιση του δεύτερου Μνημονίου. Το 2012 επανεκλέχθηκε, εκείνη τη φορά ως συνεργαζόμενος με τη ΔΗΜΑΡ, για να ανεξαρτητοποιηθεί και πάλι και να επανεκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον ΣΥΡΙΖΑ είχε βρεθεί στο επίκεντρο με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε τον Δεκέμβριο του 2014 στην πλατεία Συντάγματος, στο πλευρό Σύριων προσφύγων, διεκδικώντας λύσεις για το ζήτημα του ασύλου και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Τότε, δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι «έσπαγε» την απεργία πείνας καταναλώνοντας τυρόπιτες, καθώς τον είχαν δει να κρατά μια σακούλα από κατάστημα της περιοχής με τυρόπιτες. Ο ίδιος πάντως είχε πει πως το μόνο που έκανε ήταν να... πεταχτεί σε μια διπλανή καφετέρια για να πιει ένα καφεδάκι...
Το 2024 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, για να αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2025.
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