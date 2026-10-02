«Η Χάλι Μπέρι έπιασε το παιδί μας από τον λαιμό»: Βαριές καταγγελίες από τον πρώην σύζυγό της Ολιβιέ Μαρτίνεζ, ζητάει την επιμέλεια του 12χρονου

Ο Μαρτίνεζ υποστήριξε ότι η ηθοποιός καταναλώνει αλκοόλ και αυτό συμβάλει, κατά την άποψή του, στα βίαια ξεσπάσματα

και ζητά την αποκλειστική επιμέλειά του.



Ο δικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες εξέδωσε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου απόφαση, εγκρίνοντας εν μέρει το αίτημα του Μαρτίνεζ για περιοριστικά μέτρα και τροποποιώντας προσωρινά το πρόγραμμα επικοινωνίας της Μπέρι με τον γιο της. Η νέα ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την επόμενη ακρόαση της υπόθεσης, στις 16 Οκτωβρίου.







Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε ο 60χρονος ηθοποιός, το περιστατικό που οδήγησε στη νέα δικαστική διαμάχη φέρεται να σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο Μαρτίνεζ υποστήριξε, ότι η Μπέρι μπήκε στο δωμάτιο όπου ο Μασέο έπαιζε και έπειτα από λογομαχία, φέρεται να του επιτέθηκε σωματικά και να τον έπιασε από τον λαιμό.



Ολιβιέ Μαρτίνεζ ισχυρίστηκε ότι η Χάλι Μπέρι έσφιξε τον λαιμό του γιου τους, ενώ φέρεται να του φώναζε: «Ποιος κάνει κουμάντο τώρα; Ποιος κάνει κουμάντο;». Υποστήριξε ακόμη, ότι ο Μασέο τον κάλεσε σε κατάσταση πανικού μετά το περιστατικό και του ζήτησε να πάει να τον πάρει, λέγοντας ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι της μητέρας του επειδή ήταν «τραυματισμένος». Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται στην αίτηση του Μαρτίνεζ.



Ο πρώην σύζυγος της Μπέρι υποστήριξε επίσης, ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Στην αίτησή του ισχυρίστηκε ότι κατά το τελευταίο διάστημα υπήρξαν και άλλα περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος του Μασέο, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η ηθοποιός φέρεται να τον είχε ακινητοποιήσει στο έδαφος και να τον είχε αναγκάσει να δηλώσει ότι παραδίνεται.



Παράλληλα, ο Μαρτίνεζ έκανε λόγο για λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση, ενώ υποστήριξε ότι η ηθοποιός είχε κάνει και δηλώσεις με φυλετικές αναφορές σχετικά με τον ίδιο και τη δικαστική διαμάχη τους για τη διατροφή του παιδιού. Ισχυρίστηκε ακόμη, ότι ανησυχεί για την ψυχική της υγεία και υποστήριξε ότι η κατανάλωση αλκοόλ από την πλευρά της έχει συμβάλει, κατά την άποψή του, στη συμπεριφορά που καταγγέλλει.



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Η δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν «πολυάριθμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών αποφάσεων», σύμφωνα με τα οποία ο Μαρτίνεζ έχει επανειλημμένα παραβιάσει δικαστικές εντολές και έχει παρεμποδίσει θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ήταν απαραίτητες για τον Μασέο, ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος έχει «καταγεγραμμένο ιστορικό ασταθούς, κτητικής και βίαιης συμπεριφοράς».



Παράλληλα, η ίδια πρόσθεσε: «Η Χάλι έχει συνηθίσει αυτού του είδους την εξωφρενική συμπεριφορά από τον κ. Μαρτίνεζ και, παρότι είναι βαθιά λυπημένη, δεν θα επιτρέψει σε αυτή την κατάσταση να την αποτρέψει από το να αγωνιστεί για το καλό του Μασέο και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται».



Η νέα δικαστική εξέλιξη έρχεται έπειτα από χρόνια διαφωνιών μεταξύ του πρώην ζευγαριού σχετικά με την ανατροφή του γιου τους. Το 2024, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε συνεδρίες συμβουλευτικής



Νέα δικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Χάλι Μπέρι και τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ , με τον ηθοποιό να την κατηγορεί για κακοποίηση του 12χρονου γιου τουςΟ δικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες εξέδωσε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου απόφαση, εγκρίνοντας εν μέρει το αίτημα του Μαρτίνεζ για περιοριστικά μέτρα και τροποποιώντας προσωρινά το πρόγραμμα επικοινωνίας της Μπέρι με τον γιο της. Η νέα ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την επόμενη ακρόαση της υπόθεσης, στις 16 Οκτωβρίου.Η Χάλι Μπέρι θα μπορεί πλέον να βλέπει τον γιο της, Μασέο Δευτέρα και Τρίτη, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθώς και Σάββατο και Κυριακή, επίσης από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το δικαστήριο απέρριψε ωστόσο, το αίτημα να παρακολουθείται εάν είναι νηφάλια, κρίνοντας ότι υπήρχαν «ανεπαρκείς πληροφορίες».Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε ο 60χρονος ηθοποιός, το περιστατικό που οδήγησε στη νέα δικαστική διαμάχη φέρεται να σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο Μαρτίνεζ υποστήριξε, ότι η Μπέρι μπήκε στο δωμάτιο όπου ο Μασέο έπαιζε και έπειτα από λογομαχία, φέρεται να του επιτέθηκε σωματικά και να τον έπιασε από τον λαιμό.ισχυρίστηκε ότι η Χάλι Μπέρι έσφιξε τον λαιμό του γιου τους, ενώ φέρεται να του φώναζε: «Ποιος κάνει κουμάντο τώρα; Ποιος κάνει κουμάντο;». Υποστήριξε ακόμη, ότι ο Μασέο τον κάλεσε σε κατάσταση πανικού μετά το περιστατικό και του ζήτησε να πάει να τον πάρει, λέγοντας ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι της μητέρας του επειδή ήταν «τραυματισμένος». Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται στην αίτηση του Μαρτίνεζ.Ο πρώην σύζυγος της Μπέρι υποστήριξε επίσης, ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Στην αίτησή του ισχυρίστηκε ότι κατά το τελευταίο διάστημα υπήρξαν και άλλα περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος του Μασέο, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η ηθοποιός φέρεται να τον είχε ακινητοποιήσει στο έδαφος και να τον είχε αναγκάσει να δηλώσει ότι παραδίνεται.Παράλληλα, ο Μαρτίνεζ έκανε λόγο για λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση, ενώ υποστήριξε ότι η ηθοποιός είχε κάνει και δηλώσεις με φυλετικές αναφορές σχετικά με τον ίδιο και τη δικαστική διαμάχη τους για τη διατροφή του παιδιού. Ισχυρίστηκε ακόμη, ότι ανησυχεί για την ψυχική της υγεία και υποστήριξε ότι η κατανάλωση αλκοόλ από την πλευρά της έχει συμβάλει, κατά την άποψή του, στη συμπεριφορά που καταγγέλλει.Ο Μαρτίνεζ ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του γιου του. Ο δικηγόρος του, Πάτρικ Μπαγκντασεριάνς, δήλωσε ότι «πρωταρχική ανησυχία» του πελάτη του είναι «η υγεία, η ευημερία και η ασφάλεια του ανήλικου παιδιού». Από την πλευρά της, η Χάλι Μπέρι αρνείται τις καταγγελίες μέσω της δικηγόρου της, Μαρίνα Μπεκ, η οποία χαρακτήρισε την αίτηση του Μαρτίνεζ «εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική».Η δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν «πολυάριθμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών αποφάσεων», σύμφωνα με τα οποία ο Μαρτίνεζ έχει επανειλημμένα παραβιάσει δικαστικές εντολές και έχει παρεμποδίσει θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ήταν απαραίτητες για τον Μασέο, ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος έχει «καταγεγραμμένο ιστορικό ασταθούς, κτητικής και βίαιης συμπεριφοράς».Παράλληλα, η ίδια πρόσθεσε: «Η Χάλι έχει συνηθίσει αυτού του είδους την εξωφρενική συμπεριφορά από τον κ. Μαρτίνεζ και, παρότι είναι βαθιά λυπημένη, δεν θα επιτρέψει σε αυτή την κατάσταση να την αποτρέψει από το να αγωνιστεί για το καλό του Μασέο και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται».Η νέα δικαστική εξέλιξη έρχεται έπειτα από χρόνια διαφωνιών μεταξύ του πρώην ζευγαριού σχετικά με την ανατροφή του γιου τους. Το 2024, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε συνεδρίες συμβουλευτικής για τη συνεπιμέλεια , με στόχο να αντιμετωπίσουν τις διαφωνίες τους και να μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα για τον Μασέο. Στις συνεδρίες είχε επιτραπεί να συμμετέχει και ο σύντροφος της Μπέρι, Βαν Χαντ.

Το διαζύγιο της Μπέρι και του Μαρτίνεζ οριστικοποιήθηκε το 2023, έπειτα από περίπου οκτώ χρόνια δικαστικής διαμάχης. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί τον Μασέο, ενώ η ηθοποιός έχει επίσης μια 18χρονη κόρη, τη Νάλα, από τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Γκαμπριέλ Ομπρί.



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