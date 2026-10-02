Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ για Κρήτη και Δωδεκάνησα, πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Δεμένα έως τις 20:00 τα πλοία από τον Πειραιά
Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ για Κρήτη και Δωδεκάνησα, πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Δεμένα έως τις 20:00 τα πλοία από τον Πειραιά
Επιμένει το κύμα κακοκαιρίας και τις επόμενες ώρες
Σε ισχύ παραμένει η προειδοποίηση για νέα επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη, με την ΕΜΥ να προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Παράλληλα, στο Αιγαίο αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες
προβλέπονται:
α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.
β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.
Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αργότερα το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.
Την ίδια ώρα, δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ, τι προβλέπεται για τις επόμενες ώρεςΙσχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).
Πιο συγκεκριμένα:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες
προβλέπονται:
α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.
β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.
Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.
Δεμένα έως τις 20:00 τα πλοία από τον Πειραιά - Σε ισχύ το απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμωνΔεμένα θα παραμείνουν έως τις 20:00 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αργότερα το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.
Την ίδια ώρα, δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
Στην υπόλοιπη χώρα, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 10 με 11 βαθμούς στα ορεινά και τοπικά ακόμη χαμηλότερα.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται μουντός καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επιμείνει στην Κρήτη, όπως και οι βροχές στα ανατολικά και τα νότια, ενώ θα διατηρηθούν και οι θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.
Συναγερμός στην Κρήτη για πλημμύρες και θυελλώδεις βοριάδες έως 10 μποφόρ, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothemaΝέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή, δίνοντας μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, καθώς ο κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα παραμένει αυξημένος.
Στην υπόλοιπη χώρα, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 10 με 11 βαθμούς στα ορεινά και τοπικά ακόμη χαμηλότερα.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται μουντός καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επιμείνει στην Κρήτη, όπως και οι βροχές στα ανατολικά και τα νότια, ενώ θα διατηρηθούν και οι θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.
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