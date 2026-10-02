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Ολυμπιακός: Εξαλλος ο Μπαρτζώκας με τους παίκτες της Βίρτους που έπεσαν πάνω του για να πανηγυρίσουν, δείτε βίντεο
Ολυμπιακός: Εξαλλος ο Μπαρτζώκας με τους παίκτες της Βίρτους που έπεσαν πάνω του για να πανηγυρίσουν, δείτε βίντεο
Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, οι Ιταλοί έσπρωξαν άθελά τους τον Έλληνα τεχνικό, με τον ίδιο να νευριάζει και να αντιδράσει
Αμέσως μετά το buzzer-beater του Μάρκους Καρ που... σκότωσε τον Ολυμπιακό, οι παίκτες της Βίρτους έπεσαν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, οι Ιταλοί έσπρωξαν άθελά τους τον Έλληνα τεχνικό, με τον ίδιο να νευριάζει και να αντιδράει.
Ωστόσο το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερη έκταση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη συνέχεια να συγχαίρει τον τεχνικό της Βίρτους.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, οι Ιταλοί έσπρωξαν άθελά τους τον Έλληνα τεχνικό, με τον ίδιο να νευριάζει και να αντιδράει.
Ωστόσο το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερη έκταση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη συνέχεια να συγχαίρει τον τεχνικό της Βίρτους.
@dillo.a.boncio
Virtus Bologna - Olympiacos Canestro di CARR♬ audio originale - Dillo a Boncio
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