Ολυμπιακός: Εξαλλος ο Μπαρτζώκας με τους παίκτες της Βίρτους που έπεσαν πάνω του για να πανηγυρίσουν, δείτε βίντεο
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Βίρτους Μπολόνια

Ολυμπιακός: Εξαλλος ο Μπαρτζώκας με τους παίκτες της Βίρτους που έπεσαν πάνω του για να πανηγυρίσουν, δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, οι Ιταλοί έσπρωξαν άθελά τους τον Έλληνα τεχνικό, με τον ίδιο να νευριάζει και να αντιδράσει

Ολυμπιακός: Εξαλλος ο Μπαρτζώκας με τους παίκτες της Βίρτους που έπεσαν πάνω του για να πανηγυρίσουν, δείτε βίντεο
86 ΣΧΟΛΙΑ
Αμέσως μετά το buzzer-beater του Μάρκους Καρ που... σκότωσε τον Ολυμπιακό, οι παίκτες της Βίρτους έπεσαν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, οι Ιταλοί έσπρωξαν άθελά τους τον Έλληνα τεχνικό, με τον ίδιο να νευριάζει και να αντιδράει.

Ωστόσο το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερη έκταση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη συνέχεια να συγχαίρει τον τεχνικό της Βίρτους.

@dillo.a.boncio

Virtus Bologna - Olympiacos Canestro di CARR

♬ audio originale - Dillo a Boncio
86 ΣΧΟΛΙΑ

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