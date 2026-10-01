Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχθηκε τον Οκτώβριο στην Άνδρο: Τα στιγμιότυπα με τον γιο, τον σύζυγο και τον αδελφό της
Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχθηκε τον Οκτώβριο στην Άνδρο: Τα στιγμιότυπα με τον γιο, τον σύζυγο και τον αδελφό της
Η παρουσιάστρια δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί
Στην Άνδρο υποδέχθηκε τον Οκτώβριο η Ελένη Μενεγάκη, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισαν τα οικογενειακά στιγμιότυπα. Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε με τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο, τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο, με φόντο ένα φυσικό τοπίο. «Στο κλίμα του Οκτωβρίου», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισαν τα οικογενειακά στιγμιότυπα. Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε με τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο, τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο, με φόντο ένα φυσικό τοπίο. «Στο κλίμα του Οκτωβρίου», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
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