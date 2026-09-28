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Προμηθέας Αλειφερόπουλος για το «Ριφιφί»: Μπήκαμε σε υπονόμους και φρεάτια, ήταν από τα πιο απαιτητικά γυρίσματα που έχω κάνει
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Προμηθέας Αλειφερόπουλος Ριφιφί

Προμηθέας Αλειφερόπουλος για το «Ριφιφί»: Μπήκαμε σε υπονόμους και φρεάτια, ήταν από τα πιο απαιτητικά γυρίσματα που έχω κάνει

Ήταν μεγάλη παραγωγή, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Προμηθέας Αλειφερόπουλος για το «Ριφιφί»: Μπήκαμε σε υπονόμους και φρεάτια, ήταν από τα πιο απαιτητικά γυρίσματα που έχω κάνει
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Την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια μετέφερε ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος. Ο ηθοποιός περιέγραψε τα γυρίσματα ως ιδιαίτερα απαιτητικά με σκηνές σε υπονόμους και φρεάτια. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μια μεγάλη παραγωγή, με πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στους συντελεστές.

«Η αλήθεια είναι ότι το κατάλαβα, αλλά και πάλι το impact περισσότερο δεν το κατάλαβα εκεί. Το κατάλαβα στον δρόμο», είπε αρχικά ο Προμηθάς Αλειφερόπουλος στην εκπομπή «Super Κατερίνα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην επιτυχία που γνωρίζει το «Ριφιφί».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τα γυρίσματα ιδιαίτερα δύσκολα, καθώς πραγματοποιήθηκαν ακόμη και σε υπονόμους και φρεάτια. Ωστόσο, σημείωσε ότι το κλίμα μεταξύ των συντελεστών ήταν πολύ καλό. «Ήταν από τα πιο δύσκολα, από τα πιο απαιτητικά γυρίσματα που έχω κάνει. Μπήκαμε σε υπονόμους, μπήκαμε σε διάφορα φρεάτια. Μπήκαμε και σε στούντιο και σε κατασκευές. Ήταν μεγάλη παραγωγή. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, πολύ παρεΐστικη», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται, ο ηθοποιός τόνισε ότι αποτέλεσε μια πρόκληση για εκείνον. «Με γοήτευσε σε αυτόν τον χαρακτήρα πολύ το ότι ήταν τόσο ήσυχος και ότι ήταν ένας τύπος που μπορεί να μην τον έπαιρνες χαμπάρι. Ήταν για μένα ένα challenge που μου άρεσε», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

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