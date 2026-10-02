«Δεν μπορούσα να αφήσω τόσους ανθρώπους να πεθάνουν»: Ο κυβερνήτης της Flydubai βούρκωσε σε συνομιλία με τον Μόντι

Η φωνή του τραυματία κυβερνήτη ακούστηκε για πρώτη φορά, σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την επικοινωνία του με τον πρωθυπουργό της Ινδίας - Με δραματικό τόνο, περιέγραψε πώς βρήκε τη δύναμη να κάνει μια τελευταία προσπάθεια, αν και ήταν σοβαρά τραυματίας