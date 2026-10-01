Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ του «Ebenezer» με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ
Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ του «Ebenezer» με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου
Το νέο τρέιλερ της ταινίας «Ebenezer» με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ κυκλοφόρησε, δίνοντας μία μικρή γεύση στους θεατές, σχεδόν έναν μήνα πριν από την επίσημη κυκλοφορία της.
Ο ηθοποιός συμμετέχει μετά από χρόνια σε μεγάλη παραγωγή, ως ο διάσημος ήρωας του Καρόλου Ντίκενς στη σκοτεινή χριστουγεννιάτικη ταινία του Τι Γουέστ. «Το όνομα που γνωρίζετε, η ιστορία που δεν γνωρίζετε», είναι η χαρακτηριστική φράση που συνοδεύει το φιλμ, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.
Ο Ντεπ παρουσιάζεται στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ως Σκρουτζ, αδιαφορώντας για τα προβλήματα των ανθρώπων γύρω του, μιλώντας σε όλους με ειρωνικό και περιπαικτικό ύφος, ενώ στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε τρία διαφορετικά φαντάσματα, τα οποία θα του αλλάξουν την κοσμοθεωρία.
Δείτε το τρέιλερ
Στο καστ περιλαμβάνονται οι Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Σαμ Κλάφλιν, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Έλι Μπάμπερ, Χένρι Λόιντ-Χιουζ, Τσάρλι Μέρφι, Τράμελ Τίλμαν και Ίαν ΜακΚέλεν.
Ο Τζόνι Ντεπ συμμετέχει επίσης στην ταινία «Day Drinker» της Lionsgate, ένα θρίλερ στο οποίο συμπρωταγωνιστούν η Μάντελιν Κλάιν και η Πενέλοπε Κρουζ, με την κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.
Ο ηθοποιός συμμετέχει μετά από χρόνια σε μεγάλη παραγωγή, ως ο διάσημος ήρωας του Καρόλου Ντίκενς στη σκοτεινή χριστουγεννιάτικη ταινία του Τι Γουέστ. «Το όνομα που γνωρίζετε, η ιστορία που δεν γνωρίζετε», είναι η χαρακτηριστική φράση που συνοδεύει το φιλμ, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.
Ο Ντεπ παρουσιάζεται στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ως Σκρουτζ, αδιαφορώντας για τα προβλήματα των ανθρώπων γύρω του, μιλώντας σε όλους με ειρωνικό και περιπαικτικό ύφος, ενώ στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε τρία διαφορετικά φαντάσματα, τα οποία θα του αλλάξουν την κοσμοθεωρία.
Δείτε το τρέιλερ
Στο καστ περιλαμβάνονται οι Ρούπερτ Γκριντ, Αντρέα Ράιζμπορο, Σαμ Κλάφλιν, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Άρθουρ Κόντι, Έλι Μπάμπερ, Χένρι Λόιντ-Χιουζ, Τσάρλι Μέρφι, Τράμελ Τίλμαν και Ίαν ΜακΚέλεν.
Ο Τζόνι Ντεπ συμμετέχει επίσης στην ταινία «Day Drinker» της Lionsgate, ένα θρίλερ στο οποίο συμπρωταγωνιστούν η Μάντελιν Κλάιν και η Πενέλοπε Κρουζ, με την κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.
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