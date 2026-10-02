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Η «Οδύσσεια» κυνηγάει τους «300»: Τα εισιτήρια που έχει κόψει στην Ελλάδα η ταινία του Νόλαν και το ρεκόρ ξενόγλωσσης ταινίας
Η «Οδύσσεια» κυνηγάει τους «300»: Τα εισιτήρια που έχει κόψει στην Ελλάδα η ταινία του Νόλαν και το ρεκόρ ξενόγλωσσης ταινίας
Ναυάγιο για την ταινία του Μπραντ Πιτ «Στην Καρδιά του Κτήνους» που άνοιξε κόβοντας κάτω από 5.000 εισιτήρια στην Ελλάδα
Πάνω από 1 εκατ. εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που είναι με διαφορά η ταινία της χρονιάς ως τώρα όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν το «Avengers: Doomsday» ή το «Dune Part III» θα καταφέρουν να φτάσουν έστω κοντά σε αυτό που έχουν καταφέρει οι περιπέτειες του Οδυσσέα που ενσάρκωσε ο Ματ Ντέιμον.
Όσον αφορά τις ελληνικές αίθουσες, έχει επιβεβαιωθεί εδώ και καιρό ότι η ταινία που δημιούργησε αριστοτεχνικά ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει πιάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων στη χώρα μας. Με ακόμα 7.035 εισιτήρια από 37 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα να προστίθενται αυτή την εβδομάδα στον... λογαριασμό, η Οδύσσεια έχει κόψει συνολικά 1.042.021 εισιτήρια στην χώρα μας.
Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και το ρεκόρ 20ετίας, για ξενόγλωσση ταινία, που κατέχουν από το 2007 οι «300» του Ζακ Σνάιντερ, με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια.
Έτσι, ο γερμανικός ποιμενικός και ο Πιτ περιορίστηκαν στα 22.000 εισιτήρια, για το πρώτο τετραήμερο, σε 95 αίθουσες, ενώ μόνο ως ναυάγιο μπορεί να χαρακτηριστεί η αρχική πορεία, για το ίδιο διάστημα, της δραματικής περιπέτειας «Το Φορτίο», με Ίθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου, κόβοντας μόλις 1.900 εισιτήρια, σε 23 αίθουσες. Αν δεν υπήρχαν τα φιλμ των προηγούμενων εβδομάδων «Resident Evil», «Minions & Τέρατα» και η επανέκδοση, στους πολυκινηματογράφους, του τελευταίου μέρους του φραντσάιζ «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη Encore», συνεισφέροντας πάνω από 45.000 εισιτήρια και οι τρεις ταινίες μαζί, στο ίδιο διάστημα (24-27/9), η συνολική πτώση θα ήταν σημαντικότερη.
Στα αξιοσημείωτα, τα 442 εισιτήρια, που κόπηκαν σε δυο μόνο προβολές, της... εφτάωρης καλλιτεχνικής ταινίας «Satantango», του αντισυμβατικού Ούγγρου σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, που πέθανε προσφάτως. Επίσης, η αντοχή της «Οδύσσειας» και του «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», δυο υπερπαραγωγές, που συμπληρώνουν δυο μήνες από την πρεμιέρα τους.
1. Στην Καρδιά του Κτήνους - 22.728 εισιτήρια για το τετραήμερο 24-27/9 (95 αίθουσες), 34.317 συνολικά, μέχρι 30/9.
2. Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη Encore - 19.631 εισιτήρια (46 αίθουσες), 26.631 συνολικά.
Όσον αφορά τις ελληνικές αίθουσες, έχει επιβεβαιωθεί εδώ και καιρό ότι η ταινία που δημιούργησε αριστοτεχνικά ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει πιάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων στη χώρα μας. Με ακόμα 7.035 εισιτήρια από 37 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα να προστίθενται αυτή την εβδομάδα στον... λογαριασμό, η Οδύσσεια έχει κόψει συνολικά 1.042.021 εισιτήρια στην χώρα μας.
Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και το ρεκόρ 20ετίας, για ξενόγλωσση ταινία, που κατέχουν από το 2007 οι «300» του Ζακ Σνάιντερ, με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια.
‘THE ODYSSEY’ has passed $1 billion internationally.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 4, 2026
The first time a non-sequel or non-remake film has reached this mark since ‘Avatar’. pic.twitter.com/2u8JEXlomf
Ναυάγιο για την ταινία του Μπραντ ΠιτΟ φθινοπωρινός καιρός στάθηκε μάλλον το σοβαρότερο εμπόδιο για μία έστω μικρή ανάκαμψη στο κινηματογραφικό κύκλωμα, που είδε το άνοιγμα της τελευταίας περιπέτειας του Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους», να κινείται σε ρηχά νερά, εν αντιθέσει με τις προσδοκίες που υπήρξαν, ενώ βούλιαξε το φιλόδοξο βρετανικό δράμα «Λογική και Ευαισθησία», κόβοντας λιγότερα από 5.000 εισιτήρια, σε 53 αίθουσες, στο τετραήμερο 24-27/9.
Survival depends on their bond. Watch the new trailer for #HeartOfTheBeast starring Brad Pitt and Odin. Only in theatres September 25. pic.twitter.com/G539h28EcQ— Heart of the Beast (@heartofthebeast) August 13, 2026
Έτσι, ο γερμανικός ποιμενικός και ο Πιτ περιορίστηκαν στα 22.000 εισιτήρια, για το πρώτο τετραήμερο, σε 95 αίθουσες, ενώ μόνο ως ναυάγιο μπορεί να χαρακτηριστεί η αρχική πορεία, για το ίδιο διάστημα, της δραματικής περιπέτειας «Το Φορτίο», με Ίθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου, κόβοντας μόλις 1.900 εισιτήρια, σε 23 αίθουσες. Αν δεν υπήρχαν τα φιλμ των προηγούμενων εβδομάδων «Resident Evil», «Minions & Τέρατα» και η επανέκδοση, στους πολυκινηματογράφους, του τελευταίου μέρους του φραντσάιζ «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη Encore», συνεισφέροντας πάνω από 45.000 εισιτήρια και οι τρεις ταινίες μαζί, στο ίδιο διάστημα (24-27/9), η συνολική πτώση θα ήταν σημαντικότερη.
Στα αξιοσημείωτα, τα 442 εισιτήρια, που κόπηκαν σε δυο μόνο προβολές, της... εφτάωρης καλλιτεχνικής ταινίας «Satantango», του αντισυμβατικού Ούγγρου σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, που πέθανε προσφάτως. Επίσης, η αντοχή της «Οδύσσειας» και του «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», δυο υπερπαραγωγές, που συμπληρώνουν δυο μήνες από την πρεμιέρα τους.
1. Στην Καρδιά του Κτήνους - 22.728 εισιτήρια για το τετραήμερο 24-27/9 (95 αίθουσες), 34.317 συνολικά, μέχρι 30/9.
Ελληνικό box office 24-27/9
2. Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη Encore - 19.631 εισιτήρια (46 αίθουσες), 26.631 συνολικά.
3. Resident Evil - 14.256 εισιτήρια (80 αίθουσες), 59.841 συνολικά.
4. Minions & Τέρατα - 10.769 εισιτήρια (74 αίθουσες), 207.900 συνολικά.
5. Οδύσσεια - 7.035 εισιτήρια (37 αίθουσες), 1.042.021 συνολικά.
6. Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι - 5.125 εισιτήρια (37 αίθουσες) 32.670 συνολικά.
7. Λογική και Ευαισθησία - 4.683 εισιτήρια (53 αίθουσες), 7.171 συνολικά.
8. Spider-Man: Καινούργια Μέρα - 3.736 εισιτήρια (26 αίθουσες), 515.670 συνολικά.
9. Σον το Πρόβατο & το Τέρας της Φάρμας - 3.177 εισιτήρια (41 αίθουσες), 3.434 συνολικά.
10. Το Φορτίο - 1.909 εισιτήρια (23 αίθουσες), 2.624 συνολικά.
4. Minions & Τέρατα - 10.769 εισιτήρια (74 αίθουσες), 207.900 συνολικά.
5. Οδύσσεια - 7.035 εισιτήρια (37 αίθουσες), 1.042.021 συνολικά.
6. Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι - 5.125 εισιτήρια (37 αίθουσες) 32.670 συνολικά.
7. Λογική και Ευαισθησία - 4.683 εισιτήρια (53 αίθουσες), 7.171 συνολικά.
8. Spider-Man: Καινούργια Μέρα - 3.736 εισιτήρια (26 αίθουσες), 515.670 συνολικά.
9. Σον το Πρόβατο & το Τέρας της Φάρμας - 3.177 εισιτήρια (41 αίθουσες), 3.434 συνολικά.
10. Το Φορτίο - 1.909 εισιτήρια (23 αίθουσες), 2.624 συνολικά.
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