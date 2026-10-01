Η Τζούλιαν Μουρ θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης
Η Τζούλιαν Μουρ θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα παραλάβει το Lifetime Achievement Award στην 21η διοργάνωση του φεστιβάλ
Με βραβείο συνολικής προσφοράς θα τιμηθεί η Τζούλιαν Μουρ στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση σε μια καριέρα που την έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο πολυβραβευμένες και ευέλικτες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα παραλάβει το Lifetime Achievement Award στην 21η διοργάνωση του φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου.
Η απονομή θα γίνει στο πλαίσιο της προβολής της νέας της ταινίας «The Debut», η οποία συμμετέχει στην ενότητα Grand Public του φεστιβάλ. Το βραβείο θα της απονείμει ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο της μουσικής κωμωδίας της A24, είναι επίσης παραγωγός και συμπρωταγωνιστεί στην ταινία.
Η νέα αυτή τιμητική διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή συλλογή βραβείων. Η Μουρ έχει κερδίσει Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA για την ερμηνεία της ως γυναίκα που πάσχει από άνοια στο «Still Alice» του 2015, καθώς και Emmy το 2012 για τον ρόλο της Σάρα Πέιλιν στη μίνι σειρά «Game Change» του Τζέι Ρόουτς.
Παράλληλα, είναι η μοναδική Αμερικανίδα ηθοποιός που έχει κερδίσει κορυφαίες διακρίσεις ερμηνείας και στα τρία μεγάλα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ: για το «Far From Heaven» το 2002 στη Βενετία, το «The Hours» το 2003 στο Βερολίνο και το «Maps to the Stars» το 2014 στις Κάννες.
Η μακρά κινηματογραφική της πορεία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξεχωριστές ερμηνείες στο «Short Cuts» του Ρόμπερτ Άλτμαν το 1993, στα «Boogie Nights» και «Magnolia» του Πολ Τόμας Άντερσον, στα «Far From Heaven» και «May December» του Τοντ Χέινς, καθώς και στο «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ το 2024.
Στο «The Debut», που έκανε πρεμιέρα στο Telluride και θεωρείται ήδη ισχυρός υποψήφιος για τη φετινή σεζόν των βραβείων, η Μουρ υποδύεται μια συνεσταλμένη νοικοκυρά από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία παίρνει έναν μικρό ρόλο σε τοπική θεατρική παραγωγή που διευθύνει ένας αυταρχικός σκηνοθέτης, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Τζιαμάτι.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα παραλάβει το Lifetime Achievement Award στην 21η διοργάνωση του φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου.
Η απονομή θα γίνει στο πλαίσιο της προβολής της νέας της ταινίας «The Debut», η οποία συμμετέχει στην ενότητα Grand Public του φεστιβάλ. Το βραβείο θα της απονείμει ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο της μουσικής κωμωδίας της A24, είναι επίσης παραγωγός και συμπρωταγωνιστεί στην ταινία.
Julianne Moore will pick up a lifetime achievement honor at this year’s Rome Film Fest, the latest career-spanning tribute for one of Hollywood’s most decorated and dependably versatile actresses. https://t.co/GpXc2gw1Jc— The Hollywood Reporter (@THR) October 1, 2026
Παράλληλα, είναι η μοναδική Αμερικανίδα ηθοποιός που έχει κερδίσει κορυφαίες διακρίσεις ερμηνείας και στα τρία μεγάλα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ: για το «Far From Heaven» το 2002 στη Βενετία, το «The Hours» το 2003 στο Βερολίνο και το «Maps to the Stars» το 2014 στις Κάννες.
Η μακρά κινηματογραφική της πορεία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξεχωριστές ερμηνείες στο «Short Cuts» του Ρόμπερτ Άλτμαν το 1993, στα «Boogie Nights» και «Magnolia» του Πολ Τόμας Άντερσον, στα «Far From Heaven» και «May December» του Τοντ Χέινς, καθώς και στο «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ το 2024.
Στο «The Debut», που έκανε πρεμιέρα στο Telluride και θεωρείται ήδη ισχυρός υποψήφιος για τη φετινή σεζόν των βραβείων, η Μουρ υποδύεται μια συνεσταλμένη νοικοκυρά από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία παίρνει έναν μικρό ρόλο σε τοπική θεατρική παραγωγή που διευθύνει ένας αυταρχικός σκηνοθέτης, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Τζιαμάτι.
Φωτογραφία: Shutterstock
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