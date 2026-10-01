«Ο σύζυγος και ο γιος μου δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς, πού είναι αυτό στην ταινία σας;»: Ένταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» στην Ολλανδία, βίντεο

הסרט ״נז״א״ עוד לא פורסם במלואו אך ממה שניתן לראות בפרומו, מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצה״ל ולמשרתיו. הטענות המוצגות בפרומו אינן נכונות, וחלקן אף מוצגות באופן מעוות, מסולף ומנותק מהמציאות בשטח.



חשוב לי להדגיש, צה״ל הוא צבא ערכי, הפועל בהתאם לדין הבין-לאומי ועל פי… — דובר צה״ל אפי דפרין - Effie Defrin (@IDFSpokesperson) September 14, 2026

«Είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι οι IDF είναι ένας στρατός που βασίζεται σε αξίες, λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με δεσμευτικές επαγγελματικές αξίες και πρότυπα. Έτσι έχουμε ενεργήσει σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε, ακόμη και υπό τις πιο σύνθετες συνθήκες μάχης», συνέχισε.Ο Ντέφριν πρόσθεσε ότι «για να καταστεί δυνατή μια ουσιαστική, επαγγελματική και βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία συζήτηση, αντί να περιοριστούμε σε ψευδείς απεικονίσεις, προσκαλώ τους δημιουργούς της ταινίας να επιτρέψουν σε εκπροσώπους των IDF να παρακολουθήσουν ολόκληρο το φιλμ, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε επί της ουσίας σε καθεμία από τις καταγγελίες που διατυπώνονται σε αυτό».«Η δημόσια συζήτηση γύρω από την ταινία πρέπει να διεξαχθεί στη βάση πραγματικών γεγονότων και όχι στη βάση ψευδών απεικονίσεων και συκοφαντικών ψεμάτων», ανέφερε.