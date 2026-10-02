«Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο»: Απεργία πείνας από τον φυλακισμένο βουλευτή Τζαν Αταλάι στην Τουρκία
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Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Κοινοβούλιο Απεργία πείνας

«Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο»: Απεργία πείνας από τον φυλακισμένο βουλευτή Τζαν Αταλάι στην Τουρκία

Ο εκλεγμένος βουλευτής του TİP παραμένει κρατούμενος στη Σηλυβρία παρά τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου

«Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο»: Απεργία πείνας από τον φυλακισμένο βουλευτή Τζαν Αταλάι στην Τουρκία
Ο φυλακισμένος βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας (TİP) Τζαν Αταλάι ξεκίνησε 24ωρη απεργία πείνας χθες, Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, ημέρα έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλώνοντας πως «το μαχαίρι έχει φτάσει πια στο κόκαλο». Ο εκλεγμένος στην επαρχία Χατάι βουλευτής παραμένει στις φυλακές Σηλυβρίας.

Το TİP απείχε από την εναρκτήρια συνεδρίαση, ενώ βουλευτές του φιλοκουρδικού DEM τοποθέτησαν φωτογραφίες του Αταλάι στα έδρανα κατά την ομιλία του προέδρου της Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς. Η συμπρόεδρος του DEM Τουλάι Χατιμογουλαρί δήλωσε πως την ημέρα που άνοιξε το Κοινοβούλιο, η θέση του Τζαν Αταλάι θα έπρεπε να ήταν στα έδρανά του.

«Όμως, παρά τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή», πρόσθεσε.

Απείχε επίσης το Κόμμα Κοινωνικής Ελευθερίας, που εκπροσωπείται στη Βουλή από την Περιχάν Κοτζά, η οποία δήλωσε: «Ο Ερντογάν δεν έχει καμία νομιμότητα».



Αντιδράσεις κατά του Ερντογάν


Η έναρξη των εργασιών συνοδεύτηκε και από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ έφυγε από την αίθουσα κατά την ομιλία του Ερντογάν, διαμαρτυρόμενος για τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

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«Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε ακούγοντας κάποιον που πραγματοποίησε δικαστικό πραξικόπημα εναντίον του κόμματός μας, φυλάκισε τον προεδρικό μας υποψήφιο και πραγματοποίησε επιχείρηση εναντίον του δημάρχου της Μερσίνας μόλις σήμερα το πρωί», δήλωσε.

Η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP Σεβντά Ερντάν Κιλίτς ανακοίνωσε επίσης ότι το κόμμα δεν θα συμμετάσχει στη βραδινή δεξίωση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

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