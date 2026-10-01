Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στον Κονδυλάτο για το «έκανε μόντελινγκ το 1821» με AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά
Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στον Κονδυλάτο για το «έκανε μόντελινγκ το 1821» με AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά
Δίκιο έχει, ιδού και η απόδειξη, έγραψε η παρουσιάστρια και μοντέλο
Με μία AI φωτογραφία της, στην οποία εμφανίζεται με παραδοσιακή στολή, απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα στον Περικλή Κονδυλάτο μετά το σχόλιο πως έκανε μόντελινγκ το 1821.
Ο σχεδιαστής σε πρόσφατες δηλώσεις του για την παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στον νέο κύκλο του «GNTM», ανέφερε μεταξύ άλλων, πως η επαφή της με τη μόδα πηγαίνει πολύ πίσω χρονικά, με την ίδια να του απαντάει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μέσω Instagram stories.
Αρχικά, αναδημοσίευσε τίτλο που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, σε άλλο Instagram Story, η παρουσιάστρια με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε μια εικόνα, στην οποία εμφανίζεται ως μοντέλο σε μία άλλη εποχή. Στη φωτογραφία φαίνεται να περπατά σε πασαρέλα, με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο, ενώ φορά μια δημιουργία εμπνευσμένη από ελληνική παραδοσιακή φορεσιά. «Από το peak της καριέρας μου» έγραψε πάνω στην εικόνα.
Η δήλωση του Περικλή Κονδυλάτου
Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για την Μπέττυ Μαγγίρα: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».
Ο σχεδιαστής σε πρόσφατες δηλώσεις του για την παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στον νέο κύκλο του «GNTM», ανέφερε μεταξύ άλλων, πως η επαφή της με τη μόδα πηγαίνει πολύ πίσω χρονικά, με την ίδια να του απαντάει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μέσω Instagram stories.
Αρχικά, αναδημοσίευσε τίτλο που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, σε άλλο Instagram Story, η παρουσιάστρια με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε μια εικόνα, στην οποία εμφανίζεται ως μοντέλο σε μία άλλη εποχή. Στη φωτογραφία φαίνεται να περπατά σε πασαρέλα, με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο, ενώ φορά μια δημιουργία εμπνευσμένη από ελληνική παραδοσιακή φορεσιά. «Από το peak της καριέρας μου» έγραψε πάνω στην εικόνα.
Η δήλωση του Περικλή Κονδυλάτου
Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για την Μπέττυ Μαγγίρα: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».
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