Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στον Κονδυλάτο για το «έκανε μόντελινγκ το 1821» με AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά
GALA
Μπέττυ Μαγγίρα Περικλής Κονδυλάτος Φωτογραφία Τεχνητή νοημοσύνη

Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στον Κονδυλάτο για το «έκανε μόντελινγκ το 1821» με AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά

Δίκιο έχει, ιδού και η απόδειξη, έγραψε η παρουσιάστρια και μοντέλο

Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στον Κονδυλάτο για το «έκανε μόντελινγκ το 1821» με AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά
Ιωάννα Μαρίνου
76 ΣΧΟΛΙΑ
Με μία AI φωτογραφία της, στην οποία εμφανίζεται με παραδοσιακή στολή, απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα στον Περικλή Κονδυλάτο μετά το σχόλιο πως έκανε μόντελινγκ το 1821.

Ο σχεδιαστής σε πρόσφατες δηλώσεις του για την παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στον νέο κύκλο του «GNTM», ανέφερε μεταξύ άλλων, πως η επαφή της με τη μόδα πηγαίνει πολύ πίσω χρονικά, με την ίδια να του απαντάει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μέσω Instagram stories.

Αρχικά, αναδημοσίευσε τίτλο που έγραφε «Περικλής Κονδυλάτος: "Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μόντελινγκ το 1821"» και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη».

Δείτε την ανάρτησή της

Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στον Κονδυλάτο για το «έκανε μόντελινγκ το 1821» με AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά

Στη συνέχεια, σε άλλο Instagram Story, η παρουσιάστρια με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε μια εικόνα, στην οποία εμφανίζεται ως μοντέλο σε μία άλλη εποχή. Στη φωτογραφία φαίνεται να περπατά σε πασαρέλα, με ελληνικές σημαίες και την ένδειξη «1821» στο φόντο, ενώ φορά μια δημιουργία εμπνευσμένη από ελληνική παραδοσιακή φορεσιά. «Από το peak της καριέρας μου» έγραψε πάνω στην εικόνα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα απάντησε στον Κονδυλάτο για το «έκανε μόντελινγκ το 1821» με AI φωτογραφία της με παραδοσιακή φορεσιά

Η δήλωση του Περικλή Κονδυλάτου

Κλείσιμο
Ο Περικλής Κονδυλάτος είπε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για την Μπέττυ Μαγγίρα: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η επιτροπή. Απλά, επειδή με ρωτάς για την Μπέττυ, λέω συγκεκριμένα ότι δεν έχει σχέση πολύ με τον χώρο μας. Επειδή έχει κάνει πάρα πολλά, νυχτερινά μαγαζιά και μόντελινγκ και τηλεόραση και τραγούδι, και το ένα και το άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πεις ότι έχει βγει από τον χώρο της μόδας».
Ιωάννα Μαρίνου
76 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης