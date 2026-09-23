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Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν
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Ριφιφί Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν

Η σκηνή με τον τηλεοπτικό Νίκο πάνω από το μνήμα της γυναίκας του συγκίνησε τους τηλεθεατές στο δεύτερο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν
Ιωάννα Μαρίνου
67 ΣΧΟΛΙΑ
Το δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Ριφιφί» προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος χάρισε στους τηλεθατές μία σκηνή που όπως έγραψαν τους «διέλυσε». Στο X αποθέωσαν τον ηθοποιό, με πλήθος κόσμου να κάνει λόγο για «ρεσιτάλ υποκριτικής».

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια υποδύεται τον Νίκο, ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας που αναλαμβάνει την εκτέλεση του σχεδίου στο τούνελ, σύμφωνα με την επίσημη σύνομη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο βαθιά μελαγχολικό και σημαδεμένο από το πένθος, για τον οποίο το ριφιφί σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια ληστεία.

Ο «Νίκος» πενθεί, καθώς έχει φύγει από τη ζωή η γυναίκα του, το μνήμα της οποίας επισκέπτεται συχνά και της μιλά. Στο δεύτερο επεισόδιο, βρέθηκε για μία ακόμη φορά στο νεκροταφείο και μονολογούσε πάνω από τον τάφο της. Τα λόγια του και ο τρόπος με τον οποίο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μετέδωσε τον πόνο της απώλειας και τη θλίψη μέσα από τις οθόνες του κόσμου, οδήγησαν σε έναν κατακλυσμό από σχόλια στην πλατφόρμα.

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Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν
Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν
Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν
Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν
Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν
Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν
Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν
Αποθέωση στο X για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ριφιφί: «Μας διέλυσες», «Ρεσιτάλ υποκριτικής», γράφουν

Από το πρώτο επεισόδιο του «Ριφιφί», ο τηλεοπτικός Νίκος παρουσιάζεται στο μνήμα της αγαπημένης του Ελένης να της λέει χαρακτηριστικά: «Δεν θα κάτσω πολύ. Βάφω ένα σπίτι εδώ πιο πάνω και μέχρι να στεγνώσει το πρώτο χέρι, είπα να περάσω να σου πω ένα γεια».

Ενώ προσπαθεί να φανεί χαρούμενος και να δείξει πως δεν πονάει πλέον, λίγο μετά ξεσπά σε κλάματα και αναφωνεί με δυσκολία: «Δεν μπορώ ρε Ελένη. Όλα... το σώμα μου, το μυαλό μου, όλα... χωρίς εσένα είναι... άδειο σπίτι».

Ριφιφί | Επεισόδιο 1 - Sneak Preview 1
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Όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, η σύζυγός του «έσβησε στα χέρια του», με τις συνθήκες του θανάτου της να αποκαλύπτονται σταδιακά σε κάθε επεισόδιο.
Ιωάννα Μαρίνου
67 ΣΧΟΛΙΑ

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