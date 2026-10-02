Γιάννης Αϊβάζης: Δεν είμαι αρνητικός σε έναν γάμο, κάποια στιγμή μπορεί και να συμβεί
Γιάννης Αϊβάζης: Δεν είμαι αρνητικός σε έναν γάμο, κάποια στιγμή μπορεί και να συμβεί
Είμαι υπέρ της οικογένειας, σχολίασε ο ηθοποιός
Στο ενδεχόμενο ενός νέου γάμου αναφέρθηκε ο Γιάννης Αϊβάζης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι αρνητικός στην ιδέα και πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στο μέλλον.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προσωπική του ζωή. Ο Γιάννης Αϊβάζης εξήγησε ότι είναι υπέρ της οικογένειας, προσθέτοντας ότι δεν θα απέκλειε μελλοντικά έναν δεύτερο γάμο.
Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είπε: «Τι εννοείς με το "να περιμένουμε έναν γάμο;". Να με αποκαταστήσετε ξανά; Κάποια στιγμή μπορεί, ξέρω 'γω; Ναι. Δεν είμαι αρνητικός. Και βέβαια δεν είμαι αρνητικός. Εγώ είμαι υπέρ της οικογένειας άλλωστε. Θα μπορούσα κάλλιστα».
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«Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή»
Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο ηθοποιός τον Μάιο στην ίδια εκπομπή, είχε δηλώσει πως βιώνει μία καλή περίοδο στα προσωπικά του: «Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν» και είχε προσθέσει: «Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ κάτι, ούτε να παραδεχτώ κάτι σε γενικές γραμμές. Με ενοχλεί όμως όταν δεν υπάρχει διακριτικότητα. Αν εγώ ή η σύντροφός μου δεν δίνουμε δικαιώματα για οποιοδήποτε πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να σηκώσει το τηλέφωνό του και να σε βγάλει φωτογραφία».
Ο Γιάννης Αϊβάζης ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Κορινθίου, με τον γάμο τους να ολοκληρώνεται έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας. Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2024, ενώ στη συνέχεια οι δύο ηθοποιοί επιβεβαίωσαν ότι ακολουθούν πλέον χωριστούς δρόμους.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προσωπική του ζωή. Ο Γιάννης Αϊβάζης εξήγησε ότι είναι υπέρ της οικογένειας, προσθέτοντας ότι δεν θα απέκλειε μελλοντικά έναν δεύτερο γάμο.
Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είπε: «Τι εννοείς με το "να περιμένουμε έναν γάμο;". Να με αποκαταστήσετε ξανά; Κάποια στιγμή μπορεί, ξέρω 'γω; Ναι. Δεν είμαι αρνητικός. Και βέβαια δεν είμαι αρνητικός. Εγώ είμαι υπέρ της οικογένειας άλλωστε. Θα μπορούσα κάλλιστα».
Δείτε το βίντεο
«Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή»
Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο ηθοποιός τον Μάιο στην ίδια εκπομπή, είχε δηλώσει πως βιώνει μία καλή περίοδο στα προσωπικά του: «Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν» και είχε προσθέσει: «Διανύω μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ κάτι, ούτε να παραδεχτώ κάτι σε γενικές γραμμές. Με ενοχλεί όμως όταν δεν υπάρχει διακριτικότητα. Αν εγώ ή η σύντροφός μου δεν δίνουμε δικαιώματα για οποιοδήποτε πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να σηκώσει το τηλέφωνό του και να σε βγάλει φωτογραφία».
Ο Γιάννης Αϊβάζης ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Κορινθίου, με τον γάμο τους να ολοκληρώνεται έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας. Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2024, ενώ στη συνέχεια οι δύο ηθοποιοί επιβεβαίωσαν ότι ακολουθούν πλέον χωριστούς δρόμους.
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