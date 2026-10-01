Μπόνο για τη συνεργασία με τον Εντ Σίραν: Δεν ήθελε να τον μπλέξω με την πολιτική
Μπόνο για τη συνεργασία με τον Εντ Σίραν: Δεν ήθελε να τον μπλέξω με την πολιτική
Ο Σίραν συνεργάστηκε με τους U2 σε τραγούδι, στο οποίο συμμετέχει επίσης ο Ουκρανός μουσικός Τάρας Τοπάλια και παρουσιάζει την οπτική ενός Ουκρανού στρατιώτη εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία
Μία αποκάλυψη για τη συνεργασία του με τον Εντ Σίραν έκανε ο Μπόνο. Ο τραγουδιστής συμμετέχει στο EP των U2, «Days of Ash», με τον frontman να μοιράζεται τώρα ότι ο Σίραν δεν ήθελε καμία εμπλοκή με την πολιτική.
Ο 35χρονος συνεργάστηκε με το συγκρότημα στο τραγούδι «Yours Eternally», στο οποίο συμμετέχει επίσης ο Ουκρανός μουσικός Τάρας Τοπάλια και το οποίο παρουσιάζει την οπτική ενός Ουκρανού στρατιώτη εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία. «Θα πω αυτό. Όταν κάναμε το “Yours Eternally”, μου έλεγε: “Δεν θα με μπλέξεις με την πολιτική, έτσι;”. Του είπα: “Αυτός ο στρατιώτης που μας ενέπνευσε σε αγαπούσε, Εντ, και εσύ έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό το τραγούδι”», δήλωσε ο Μπόνο.
Σύμφωνα με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, ο Σίραν απάντησε: «Απλώς θέλω να κρατήσω αυτό που κάνω ελεύθερο», κάτι που έκανε τον τραγουδιστή των U2 να συνειδητοποιήσει ότι «δεν μπορείς να πιέζεις τους ανθρώπους». Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση ανάμεσα στον Σίραν και τον Macklemore, ο οποίος απομακρύνθηκε από την περιοδεία «Loop» του Σίραν μετά τις δηλώσεις του για την Παλαιστίνη, ο Μπόνο θέλησε να κρατήσει αποστάσεις από την προσωπική αντιπαράθεση.
«Θα έλεγα, όσον αφορά τον Εντ και τον Macklemore, ότι δεν πρέπει να προσωποποιούμε αυτό που συμβαίνει. Ο Μπράιαν Ίνο είπε σήμερα ότι οι ποπ σταρ είναι σαν μικρά ψάρια σε μια μεγάλη θάλασσα από τεράστιες δυνάμεις, τη θρησκεία και την πολιτική. Οπότε δεν θέλω να σταθώ στον Εντ, τον Macklemore και αυτό το περιστατικό», είπε.
Ο ντράμερ των U2, Λάρι Μάλεν Τζούνιορ, αναφέρθηκε επίσης σε κάτι που είχε πει στο παρελθόν ο 78χρονος μουσικός παραγωγός Μπράιαν Ίνο. «Ο Μπράιαν Ίνο έλεγε ότι οι καλλιτέχνες επιλέγουν αν θέλουν να εμπλακούν ή όχι και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Και δεν είναι δική μας δουλειά να τους επικρίνουμε, ανεξάρτητα από το πώς νιώθουμε», ανέφερε.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Έλεγε ότι χρειάζεται χρόνος για να εξελιχθούν αυτά τα πράγματα και για να φτάσουν οι άνθρωποι σε κάποιες συνειδητοποιήσεις. Και χωρίς να το προσωποποιώ, παρόμοια πράγματα έλεγε και ο Μπομπ Γκέλντοφ. Εκτίμησα πολύ που το άκουσα αυτό, γιατί όλο αυτό είναι μπερδεμένο και περίπλοκο».
Ο Μάλεν Τζούνιορ, ωστόσο, ήταν σαφής ως προς τις παρεμβάσεις διοργανωτών ή δισεκατομμυριούχων ιδιοκτητών χώρων στις δηλώσεις των καλλιτεχνών. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Ρόμπερτ Κραφτ, ιδιοκτήτη του Gillette Stadium μέσω του Kraft Group, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που συνέβαλαν στην απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία.
«Είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ως προς τους διοργανωτές ή τους δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες και την ιδέα ότι μπορούν να επηρεάζουν το τι λες ή το τι κάνεις πάνω στη σκηνή. Το έχουμε συζητήσει και, αν εφαρμόζαμε αυτή τη λογική στους U2, θα είχαμε τελειώσει ήδη από το “Sunday, Bloody Sunday”», διευκρίνισε.
Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Macklemore απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Σίραν, έπειτα από ανησυχίες χώρων συναυλιών σχετικά με τις δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Νιου Τζέρσεϊ. Μετά την απομάκρυνσή του, και άλλα ονόματα που συμμετείχαν στην περιοδεία, μεταξύ των οποίων οι Finneas, Lukas Graham και Aaron Rowe, καθώς και το συγκρότημα Beoga που συνόδευε ζωντανά τον Σίραν, αποχώρησαν από το «Loop Tour» εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την Παλαιστίνη.
Σε δήλωσή του, ο Σίραν υποστήριξε ότι η απόφαση για την απομάκρυνση του Macklemore δεν ήταν δική του. «Το συμβόλαιο του Macklemore για την περιοδεία ήταν με τον διοργανωτή, όχι με εμένα. Δεν θα απογοήτευα ποτέ τους θαυμαστές που είχαν κάνει σχέδια, ούτε θα εγκατέλειπα το συνεργείο της περιοδείας και τα υπόλοιπα support acts και τους μουσικούς που βασίζονται σε μένα για δουλειά και για να βιοποριστούν», είχε σημειώσει.
Λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή του, ο Macklemore δήλωσε ότι θα δωρίσει το ένα εκατ. δολάρια που κέρδισε από τις εμφανίσεις του στην περιοδεία του Εντ Σίραν σε οργανώσεις που στηρίζουν τους Παλαιστινίους, ενώ ανακοίνωσε το Free Palestine Tour, το οποίο έγινε αμέσως sold out.
Ο 35χρονος συνεργάστηκε με το συγκρότημα στο τραγούδι «Yours Eternally», στο οποίο συμμετέχει επίσης ο Ουκρανός μουσικός Τάρας Τοπάλια και το οποίο παρουσιάζει την οπτική ενός Ουκρανού στρατιώτη εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία. «Θα πω αυτό. Όταν κάναμε το “Yours Eternally”, μου έλεγε: “Δεν θα με μπλέξεις με την πολιτική, έτσι;”. Του είπα: “Αυτός ο στρατιώτης που μας ενέπνευσε σε αγαπούσε, Εντ, και εσύ έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό το τραγούδι”», δήλωσε ο Μπόνο.
Σύμφωνα με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, ο Σίραν απάντησε: «Απλώς θέλω να κρατήσω αυτό που κάνω ελεύθερο», κάτι που έκανε τον τραγουδιστή των U2 να συνειδητοποιήσει ότι «δεν μπορείς να πιέζεις τους ανθρώπους». Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση ανάμεσα στον Σίραν και τον Macklemore, ο οποίος απομακρύνθηκε από την περιοδεία «Loop» του Σίραν μετά τις δηλώσεις του για την Παλαιστίνη, ο Μπόνο θέλησε να κρατήσει αποστάσεις από την προσωπική αντιπαράθεση.
«Θα έλεγα, όσον αφορά τον Εντ και τον Macklemore, ότι δεν πρέπει να προσωποποιούμε αυτό που συμβαίνει. Ο Μπράιαν Ίνο είπε σήμερα ότι οι ποπ σταρ είναι σαν μικρά ψάρια σε μια μεγάλη θάλασσα από τεράστιες δυνάμεις, τη θρησκεία και την πολιτική. Οπότε δεν θέλω να σταθώ στον Εντ, τον Macklemore και αυτό το περιστατικό», είπε.
Ed Sheeran Told U2 He Didn’t Want to ‘Get Into Politics’ While Making Track About Ukraine’s War With Russia, Says Bono https://t.co/c04e1uexNg— People (@people) October 1, 2026
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Έλεγε ότι χρειάζεται χρόνος για να εξελιχθούν αυτά τα πράγματα και για να φτάσουν οι άνθρωποι σε κάποιες συνειδητοποιήσεις. Και χωρίς να το προσωποποιώ, παρόμοια πράγματα έλεγε και ο Μπομπ Γκέλντοφ. Εκτίμησα πολύ που το άκουσα αυτό, γιατί όλο αυτό είναι μπερδεμένο και περίπλοκο».
Ο Μάλεν Τζούνιορ, ωστόσο, ήταν σαφής ως προς τις παρεμβάσεις διοργανωτών ή δισεκατομμυριούχων ιδιοκτητών χώρων στις δηλώσεις των καλλιτεχνών. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Ρόμπερτ Κραφτ, ιδιοκτήτη του Gillette Stadium μέσω του Kraft Group, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που συνέβαλαν στην απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία.
«Είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ως προς τους διοργανωτές ή τους δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες και την ιδέα ότι μπορούν να επηρεάζουν το τι λες ή το τι κάνεις πάνω στη σκηνή. Το έχουμε συζητήσει και, αν εφαρμόζαμε αυτή τη λογική στους U2, θα είχαμε τελειώσει ήδη από το “Sunday, Bloody Sunday”», διευκρίνισε.
Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Macklemore απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Σίραν, έπειτα από ανησυχίες χώρων συναυλιών σχετικά με τις δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Νιου Τζέρσεϊ. Μετά την απομάκρυνσή του, και άλλα ονόματα που συμμετείχαν στην περιοδεία, μεταξύ των οποίων οι Finneas, Lukas Graham και Aaron Rowe, καθώς και το συγκρότημα Beoga που συνόδευε ζωντανά τον Σίραν, αποχώρησαν από το «Loop Tour» εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την Παλαιστίνη.
Σε δήλωσή του, ο Σίραν υποστήριξε ότι η απόφαση για την απομάκρυνση του Macklemore δεν ήταν δική του. «Το συμβόλαιο του Macklemore για την περιοδεία ήταν με τον διοργανωτή, όχι με εμένα. Δεν θα απογοήτευα ποτέ τους θαυμαστές που είχαν κάνει σχέδια, ούτε θα εγκατέλειπα το συνεργείο της περιοδείας και τα υπόλοιπα support acts και τους μουσικούς που βασίζονται σε μένα για δουλειά και για να βιοποριστούν», είχε σημειώσει.
Λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή του, ο Macklemore δήλωσε ότι θα δωρίσει το ένα εκατ. δολάρια που κέρδισε από τις εμφανίσεις του στην περιοδεία του Εντ Σίραν σε οργανώσεις που στηρίζουν τους Παλαιστινίους, ενώ ανακοίνωσε το Free Palestine Tour, το οποίο έγινε αμέσως sold out.
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