Άντριου Γκάρφιλντ: Δεν είμαι και τόσο περήφανος που δεν έχω παιδιά, θα ήθελα πολύ να αποκτήσω, δηλώνει στα 43 του χρόνια
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Άντριου Γκάρφιλντ Παιδιά Οικογένεια

Άντριου Γκάρφιλντ: Δεν είμαι και τόσο περήφανος που δεν έχω παιδιά, θα ήθελα πολύ να αποκτήσω, δηλώνει στα 43 του χρόνια

Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω οικογένεια, τονίζει ο ηθοποιός

Άντριου Γκάρφιλντ: Δεν είμαι και τόσο περήφανος που δεν έχω παιδιά, θα ήθελα πολύ να αποκτήσω, δηλώνει στα 43 του χρόνια
Την επιθυμία του να γίνει πατέρας εξέφρασε ο Άντριου Γκάρφιλντ, τονίζοντας ότι τον λυπεί το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη αποκτήσει παιδιά.

Ο ηθοποιός, που έκλεισε τα 43 τον περασμένο μήνα, παραδέχτηκε ότι «δεν είναι και τόσο περήφανος» που δεν έχει ακόμη παιδιά, ωστόσο ελπίζει να αποκτήσει στο μέλλον. Ο Γκάρφιλντ διατηρεί σχέση με την ηθοποιό Μόνικα Μπαρμπάρο από τις αρχές του 2025, με το ζευγάρι να επιβεβαιώνει τη σχέση του με μια τρυφερή κοινή εμφάνιση στο Γουίμπλεντον το περασμένο καλοκαίρι.

Μιλώντας στο podcast «SmartLess», σε συνέντευξη που είχε ηχογραφηθεί πριν από τα 43α γενέθλιά του, ο Γκάρφιλντ είπε: «Είμαι 42 ετών και δεν έχω παιδιά και δεν είμαι και τόσο περήφανος γι’ αυτό. Θα ήθελα πολύ να αποκτήσω παιδιά. Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω οικογένεια».

Ο ηθοποιός μίλησε για τα σχέδιά του σχετικά με την οικογένεια με αφορμή τον ρόλο του στην επιτυχημένη ταινία «The Magic Faraway Tree», η οποία εστιάζει στις επιπτώσεις που έχουν η τεχνολογία και οι οθόνες στα παιδιά.

Παρά τις προειδοποιήσεις για την υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία, ο Γκάρφιλντ επέμεινε ότι η ταινία δεν είναι «κατά της τεχνολογίας», εξηγώντας: «Δεν είναι αντιτεχνολογική, αλλά υπάρχει μια επίγνωση για το πώς η τεχνολογία μπορεί ή μπορεί και να μη μας δημιουργεί προβλήματα. Και είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Έχω ανίψια και βαφτιστήρια».

Ο πρωταγωνιστής του φιλμ επισήμανε ότι η ιστορία υπογραμμίζει την ανάγκη των παιδιών να επανασυνδεθούν με τον εαυτό τους, τη φύση και την κοινότητα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έχει να κάνει με το να έρθουν τα παιδιά ξανά σε επαφή με τον εαυτό τους, μεταξύ τους, με τη φύση, με τη δική τους φύση, με την οικογένεια και με την κοινότητα. Υπήρχε κάτι πολύ γλυκό στο να γυρίζω αυτή την ταινία και να έρχονται φίλοι μου που έχουν μικρά παιδιά για να τη δουν. Ήταν σαν να πήρα τις καλύτερες κριτικές που έχω δεχτεί ποτέ στη ζωή μου».

Φωτογραφία: Shutterstock

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