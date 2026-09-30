Νέο ρεκόρ 17ετίας για το Χρηματιστήριο: Έκτος σερί ανοδικός μήνας ο Σεπτέμβριος, ράλι άνω του 29% στο 9μηνο
Νέο ρεκόρ 17ετίας για το Χρηματιστήριο: Έκτος σερί ανοδικός μήνας ο Σεπτέμβριος, ράλι άνω του 29% στο 9μηνο
Τέταρτη διαδοχική άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2009 - Κέρδη 2,3% σε μηνιαία βάση - Νέα πολυετή ρεκόρ για τις τράπεζες
Με δυναμικό τρόπο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος, το γ’ τρίμηνο και το εννεάμηνο για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι αγοραστές διατήρησαν τα ηνία για τέταρτη διαδοχική μέρα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε νέο υψηλό 17 ετών, φτάνοντας έως και τις 2.745 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (30/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 28,44 μονάδες ή +1,05% και έκλεισε στις 2.738,35 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.714,67 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.745,54 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 26 Οκτωβρίου 2009 (2.781,13 μονάδες). Παράλληλα, το ΧΑ πέτυχε την έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του, καθώς ο Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με κέρδη +2,28%. Η απόδοση στο 9μηνο διαμορφώθηκε σε +29,12%.
Οι τράπεζες συνέχισαν να έχουν την τιμητική τους, με τον κλαδικό δείκτη σε νέο υψηλό 11 ετών. Η Εθνική Τράπεζα έφτασε μία «ανάσα» από τα 18 ευρώ (επίπεδα Νοεμβρίου 2015), η Πειραιώς πλησίασε το ρεκόρ 5ετίας (Μάρτιος 2021) των 11 ευρώ και η Alpha Bank έκλεισε κοντά στα υψηλά έτους των 4,9+ ευρώ. Νέα ιστορικά ρεκόρ με μεγάλο όγκο πακέτων πέτυχαν ο ΔΑΑ και η Optima bank. Ράλι έκανε η HELLENiQ ENERGY μετά την απόφαση να παρατείνει έως και τις 14 Οκτωβρίου την έκτακτη έκπτωση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η μετοχή έκλεισε σε νέο υψηλό 27 ετών, μειώνοντας την απόσταση από το ιστορικό υψηλό των 18,87 ευρώ που είχε πετύχει τον Σεπτέμβριο του 1999
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις εισηγμένες εταιρείες, καθώς σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου 2026. Η ολοκλήρωση του κύκλου ανακοινώσεων διατηρεί αυξημένο το ενδιαφέρον, κυρίως για τις εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, ενώ η εικόνα των μεγεθών καταγράφεται βελτιωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις δημιουργούν προσδοκίες για πιθανές ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων κερδοφορίας, αλλά και των τιμών στόχων από τους αναλυτές.
Η τελευταία συνεδρίαση του γ’ τριμήνου και εννεαμήνου συνοδεύθηκε από κινήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και window dressing, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές προχώρησαν σε προσαρμογές θέσεων λόγω του κλεισίματος της περιόδου. Η επόμενη σημαντική φάση για την αγορά θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου, καθώς αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (30/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 28,44 μονάδες ή +1,05% και έκλεισε στις 2.738,35 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.714,67 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.745,54 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 26 Οκτωβρίου 2009 (2.781,13 μονάδες). Παράλληλα, το ΧΑ πέτυχε την έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του, καθώς ο Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με κέρδη +2,28%. Η απόδοση στο 9μηνο διαμορφώθηκε σε +29,12%.
Οι τράπεζες συνέχισαν να έχουν την τιμητική τους, με τον κλαδικό δείκτη σε νέο υψηλό 11 ετών. Η Εθνική Τράπεζα έφτασε μία «ανάσα» από τα 18 ευρώ (επίπεδα Νοεμβρίου 2015), η Πειραιώς πλησίασε το ρεκόρ 5ετίας (Μάρτιος 2021) των 11 ευρώ και η Alpha Bank έκλεισε κοντά στα υψηλά έτους των 4,9+ ευρώ. Νέα ιστορικά ρεκόρ με μεγάλο όγκο πακέτων πέτυχαν ο ΔΑΑ και η Optima bank. Ράλι έκανε η HELLENiQ ENERGY μετά την απόφαση να παρατείνει έως και τις 14 Οκτωβρίου την έκτακτη έκπτωση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η μετοχή έκλεισε σε νέο υψηλό 27 ετών, μειώνοντας την απόσταση από το ιστορικό υψηλό των 18,87 ευρώ που είχε πετύχει τον Σεπτέμβριο του 1999
Αυλαία για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνουΣτο εξωτερικό, η βελτίωση των ροών πετρελαίου και τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα συνέβαλαν στη μείωση των ανησυχιών για την επάρκεια της προσφοράς, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή. Η σταθεροποίηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων προσφέρει επιπλέον στήριξη στις αγορές.
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις εισηγμένες εταιρείες, καθώς σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου 2026. Η ολοκλήρωση του κύκλου ανακοινώσεων διατηρεί αυξημένο το ενδιαφέρον, κυρίως για τις εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, ενώ η εικόνα των μεγεθών καταγράφεται βελτιωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις δημιουργούν προσδοκίες για πιθανές ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων κερδοφορίας, αλλά και των τιμών στόχων από τους αναλυτές.
Η τελευταία συνεδρίαση του γ’ τριμήνου και εννεαμήνου συνοδεύθηκε από κινήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και window dressing, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές προχώρησαν σε προσαρμογές θέσεων λόγω του κλεισίματος της περιόδου. Η επόμενη σημαντική φάση για την αγορά θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου, καθώς αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο.
Πηγή: Newmoney.gr
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