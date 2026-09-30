Νέο ρεκόρ 17ετίας για το Χρηματιστήριο: Έκτος σερί ανοδικός μήνας ο Σεπτέμβριος, ράλι άνω του 29% στο 9μηνο

Τέταρτη διαδοχική άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2009 - Κέρδη 2,3% σε μηνιαία βάση - Νέα πολυετή ρεκόρ για τις τράπεζες