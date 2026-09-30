Ρυθμίσεις-ανάσα για τους οφειλέτες: 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, «ασπίδα» απέναντι στους servicers - Όλα τα νέα μέτρα

Τι θα ισχύει για τις ρυθμίσεις χρεών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία: Οι δόσεις, το ελάχιστο ποσό καταβολής, το επιτόκιο, οι κρίσιμες ημερομηνίες - Τα 8+8 μέτρα για τα δικαιώματα των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων