Η άνοδος και η πτώση των Μπραντζελίνα: Δέκα χρόνια από τον χωρισμό που συγκλόνισε το Χόλιγουντ
Η άνοδος και η πτώση των Μπραντζελίνα: Δέκα χρόνια από τον χωρισμό που συγκλόνισε το Χόλιγουντ
Από το «πάνθεον» των χολιγουντιανών ζευγαριών στους τίτλους τέλους - Ο «κινηματογραφικός» έρωτας των δύο σταρ, τα έξι παιδιά και το «σκληρό» διαζύγιο
Για χρόνια ήταν το απόλυτο ζευγάρι του Χόλιγουντ. Εκθαμβωτικά όμορφοι, ταλαντούχοι, με τον αέρα των σταρ που ήταν πλασμένοι για τα φώτα. Στα μάτια των θαυμαστών τους, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί έμοιαζαν σχεδόν άτρωτοι. Ήταν δύσκολο -αν όχι αδύνατο- να τους φανταστεί κανείς χώρια, πόσο μάλλον τον έναν απέναντι στον άλλο.
Η σχέση τους δεν έμοιαζε με ένα ακόμη love story ανάμεσα σε δύο λαμπερά πρόσωπα. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, μέρος της ποπ κουλτούρας. Από την κινηματογραφική συνεργασία που τους έφερε κοντά μέχρι τη δημιουργία οικογένειας, εξελίχθηκε σε μια ιστορία που το κοινό παρακολουθούσε να γράφεται κεφάλαιο προς κεφάλαιο. Κι όμως, τον Σεπτέμβριο του 2016, η είδηση του χωρισμού τους σόκαρε το Χόλιγουντ και τις κοσμικές στήλες. Οι Μπραντζελίνα ήταν πλέον παρελθόν.
Κι αν το τέλος της ιστορίας τους κάθε άλλο παρά κινηματογραφικό υπήρξε, η αρχή της είχε όλα τα συστατικά μιας ταινίας. Δύο από τους μεγαλύτερους σταρ της εποχής, ένα κινηματογραφικό πλατό και μια συνάντηση που έμελλε να ξεπεράσει τα όρια της μεγάλης οθόνης.
Δεν ήταν οι πρώτοι ηθοποιοί που είδαν τη σχέση τους να ξεκινά, με φόντο προβολείς και σκηνικά και ασφαλώς δεν θα ήταν οι τελευταίοι. Η χολιγουντιανή μυθολογία, άλλωστε, βρίθει ειδυλλίων που γεννήθηκαν μπροστά στις κάμερες και εξελίχθηκαν μακριά από αυτές. Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, όμως, μπορούν να καυχιούνται ότι η δική τους περίπτωση απασχόλησε όσο λίγες.
Εκείνος ήταν παντρεμένος με ένα από τα αγαπημένα παιδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας, την Τζένιφερ Άνιστον. Εκείνη, ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες της σόουμπιζ -μια αντισυμβατική σταρ, με ένα Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου στη συλλογή της και δύο διαζύγια στο ιστορικό της.
Ήταν το 2004, όταν οι δυο τους βρέθηκαν να μοιράζονται ατέλειωτες ώρες στα γυρίσματα της ταινίας Mr. & Mrs. Smith. Ο Πιτ και η Τζολί κλήθηκαν να υποδυθούν ένα φαινομενικά συνηθισμένο παντρεμένο ζευγάρι, με μία μάλλον ασυνήθιστη λεπτομέρεια: ο Τζον και η Τζέιν Σμιθ είναι επαγγελματίες εκτελεστές και κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει το μυστικό του άλλου. Όταν η πραγματική τους ταυτότητα αποκαλύπτεται, το σπίτι τους μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.
Ανάμεσα σε εκρήξεις, πυροβολισμούς και σκηνές δράσης, άρχισε να γράφεται μια ιστορία που δεν είχε προβλεφθεί στο σενάριο. Τα δημοσιεύματα ήθελαν τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί να έχουν έρθει πιο κοντά απ’ όσο απαιτούσε η συνεργασία τους και οι φήμες φούντωσαν, πριν ακόμη κυκλοφορήσει το φιλμ. Και οι δύο, ωστόσο, έσπευσαν να τις διαψεύσουν. Χρόνια αργότερα η Τζολί θα έδινε τη δική της εκδοχή για εκείνη την περίοδο.
Σε συνέντευξή της στη Vogue το 2007, είχε περιγράψει τη σχέση τους ως μια «παράξενη φιλία και συνεργασία», εξηγώντας πως, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα, κανείς από τους δύο δεν αναζητούσε μια νέα σχέση. «Ήμασταν και οι δύο οι τελευταίοι άνθρωποι που αναζητούσαν μια σχέση», είχε πει χαρακτηριστικά, αποδομώντας τη ρομαντική εικόνα που είχαν πλάσει τα Μέσα.
Η σχέση τους δεν έμοιαζε με ένα ακόμη love story ανάμεσα σε δύο λαμπερά πρόσωπα. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, μέρος της ποπ κουλτούρας. Από την κινηματογραφική συνεργασία που τους έφερε κοντά μέχρι τη δημιουργία οικογένειας, εξελίχθηκε σε μια ιστορία που το κοινό παρακολουθούσε να γράφεται κεφάλαιο προς κεφάλαιο. Κι όμως, τον Σεπτέμβριο του 2016, η είδηση του χωρισμού τους σόκαρε το Χόλιγουντ και τις κοσμικές στήλες. Οι Μπραντζελίνα ήταν πλέον παρελθόν.
Κι αν το τέλος της ιστορίας τους κάθε άλλο παρά κινηματογραφικό υπήρξε, η αρχή της είχε όλα τα συστατικά μιας ταινίας. Δύο από τους μεγαλύτερους σταρ της εποχής, ένα κινηματογραφικό πλατό και μια συνάντηση που έμελλε να ξεπεράσει τα όρια της μεγάλης οθόνης.
Δεν ήταν οι πρώτοι ηθοποιοί που είδαν τη σχέση τους να ξεκινά, με φόντο προβολείς και σκηνικά και ασφαλώς δεν θα ήταν οι τελευταίοι. Η χολιγουντιανή μυθολογία, άλλωστε, βρίθει ειδυλλίων που γεννήθηκαν μπροστά στις κάμερες και εξελίχθηκαν μακριά από αυτές. Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, όμως, μπορούν να καυχιούνται ότι η δική τους περίπτωση απασχόλησε όσο λίγες.
Ένας κινηματογραφικός έρωτας
Εκείνος ήταν παντρεμένος με ένα από τα αγαπημένα παιδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας, την Τζένιφερ Άνιστον. Εκείνη, ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες της σόουμπιζ -μια αντισυμβατική σταρ, με ένα Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου στη συλλογή της και δύο διαζύγια στο ιστορικό της.
Ήταν το 2004, όταν οι δυο τους βρέθηκαν να μοιράζονται ατέλειωτες ώρες στα γυρίσματα της ταινίας Mr. & Mrs. Smith. Ο Πιτ και η Τζολί κλήθηκαν να υποδυθούν ένα φαινομενικά συνηθισμένο παντρεμένο ζευγάρι, με μία μάλλον ασυνήθιστη λεπτομέρεια: ο Τζον και η Τζέιν Σμιθ είναι επαγγελματίες εκτελεστές και κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει το μυστικό του άλλου. Όταν η πραγματική τους ταυτότητα αποκαλύπτεται, το σπίτι τους μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.
Ανάμεσα σε εκρήξεις, πυροβολισμούς και σκηνές δράσης, άρχισε να γράφεται μια ιστορία που δεν είχε προβλεφθεί στο σενάριο. Τα δημοσιεύματα ήθελαν τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί να έχουν έρθει πιο κοντά απ’ όσο απαιτούσε η συνεργασία τους και οι φήμες φούντωσαν, πριν ακόμη κυκλοφορήσει το φιλμ. Και οι δύο, ωστόσο, έσπευσαν να τις διαψεύσουν. Χρόνια αργότερα η Τζολί θα έδινε τη δική της εκδοχή για εκείνη την περίοδο.
Σε συνέντευξή της στη Vogue το 2007, είχε περιγράψει τη σχέση τους ως μια «παράξενη φιλία και συνεργασία», εξηγώντας πως, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα, κανείς από τους δύο δεν αναζητούσε μια νέα σχέση. «Ήμασταν και οι δύο οι τελευταίοι άνθρωποι που αναζητούσαν μια σχέση», είχε πει χαρακτηριστικά, αποδομώντας τη ρομαντική εικόνα που είχαν πλάσει τα Μέσα.
Ο Μπραντ Πιτ φαίνεται πως διαθέτει απαράμιλλο ταλέντο στο να αιφνιδιάζει τους απανταχού θαυμαστές του. Τον Ιανουάριο του 2005, εκείνος και η Τζένιφερ Άνιστον ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. Η είδηση δεν έγινε απλώς πρωτοσέλιδο. Από την πρώτη στιγμή τα ταμπλόιντ έβαλαν την Αντζελίνα Τζολί στην εξίσωση.
Η γέννηση των Μπραντζελίνα
Μήπως ήταν η αιτία που ένα από τα πιο φωτογενή ζευγάρια της κινηματογραφικής βιομηχανίας αποφάσισε να τερματίσει τον γάμο του; Τι κι αν το πρώην ζευγάρι ξεκαθάρισε με μία κοινή ανακοίνωση ότι όσα λέγονταν και γράφονταν πολύ απείχαν από την αλήθεια... Η ιστορία είχε πλέον ξεφύγει από τα πρωτοσέλιδα και είχε περάσει στους… δρόμους. Η μπουτίκ Kitson στο Λος Άντζελες κυκλοφόρησε μπλουζάκια με τα συνθήματα «Team Aniston» και «Team Jolie», καλώντας τον κόσμο να διαλέξει στρατόπεδο, με την πλάστιγγα, στην αρχή τουλάχιστον, να γέρνει υπέρ της τηλεοπτικής Ρέιτσελ.
Και μετά ήρθαν οι φωτογραφίες από την Κένυα. Ο Μπραντ Πιτ σε μια παραλία μαζί με την Αντζελίνα Τζολί και τον μικρό Μάντοξ, τον θετό γιο της. Τον Ιούνιο του 2005, οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν ξανά μπροστά στις κάμερες για την πρεμιέρα του Mr. & Mrs. Smith στο Λος Άντζελες. Δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση, καμία δήλωση ότι ήταν μαζί. Δεν χρειαζόταν έτσι και αλλιώς. Το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ σύντομα θα αποκτούσε όνομα: Μπραντζελίνα.
Πλέον, έμοιαζαν να βρίσκονται παντού: στη μεγάλη οθόνη, στα κόκκινα χαλιά, στα εξώφυλλα των περιοδικών. Όσο εδραίωναν την κυριαρχία τους στο κινηματογραφικό γίγνεσθαι, μεγάλωνε και η οικογένειά τους. Ο ηθοποιός υιοθέτησε τον γιο της αγαπημένης του για να ακολουθήσει η υιοθεσία της Ζαχάρα από την Αιθιοπία. Τον Μάιο του 2006, υποδέχθηκαν το μεγαλύτερο από τα τρία βιολογικά τους παιδιά. Οι πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης Σιλό έγιναν παγκόσμιο γεγονός. Το PEOPLE εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα και οι ευτυχείς γονείς διέθεσαν τα χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ο Πιτ και η Τζολί όμως ονειρεύονταν μια ακόμη μεγαλύτερη οικογένεια. Το 2007 υιοθέτησαν τον Παξ από το Βιετνάμ, ενώ την οικογενειακή τους ευτυχία ολοκλήρωσε η έλευση των διδύμων, Νοξ και Βιβιέν. Με έξι παιδιά, ζηλευτές καριέρες και ένα κύμα δημοσιότητας, που δεν έδειχνε να κοπάζει, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί έφτιαξαν το δικό τους μύθο. Κανένα ζευγάρι της ίδιας «συνομοταξίας» δεν μπορούσε να τους συναγωνιστεί.
Τέλος εποχήςΗ ιστορία βέβαια έχει δείξει ότι ακόμα και στο Χόλιγουντ όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Για τους Μπραντζελίνα, το φινάλε ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2016. Η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές και ο Μπραντ Πιτ, αν και πληγωμένος, τόνισε με μια ψύχραιμη δήλωση ότι προέχει η ευημερία των παιδιών τους. Τα ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι να βάλει τέλος σε μόλις δύο χρόνια έγγαμου βίου διαδέχονταν το ένα το άλλο.
Η περιέργεια όσων απορούσαν ικανοποιήθηκε λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους. Ένα περιστατικό σε ιδιωτική πτήση από τη Γαλλία προς το Λος Άντζελες έδωσε μια νέα διάσταση στη διάλυση της οικογένειάς τους. Η Τζολί υποστήριξε σε μεταγενέστερες καταθέσεις ότι εκείνη τη μέρα ο Πιτ είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά απέναντι στην ίδια και σε παιδιά τους. Το FBI εξέτασε την υπόθεση, αλλά έκλεισε την έρευνα, χωρίς να ασκηθούν κατηγορίες.
Η ειρωνεία είναι πως η δικαστική διαμάχη για το διαζύγιό τους κράτησε περισσότερο από τον γάμο τους. Οι διαφορές για την επιμέλεια των έξι παιδιών τους και τη διανομή της κοινής τους περιουσίας οδήγησαν τις δύο πλευρές ουκ ολίγες φορές στις δικαστικές αίθουσες. Η Τζολί και ο Πιτ έπρεπε να περιμένουν πάνω από οκτώ χρόνια μέχρι να οριστικοποιηθεί το διαζύγιό τους.
Παρ' όλα αυτά, η δικαστική τους κόντρα καλά κρατεί. Το τελευταίο μέτωπο βρίσκεται στη Γαλλία και ακούει στο όνομα Château Miraval. Το άλλοτε κοινό τους οινοποιείο, που συνδέθηκε με μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της κοινής τους πορείας -τον γάμο τους, το 2014- έχει μετατραπεί σε ακόμη ένα πεδίο αντιπαράθεσης.
Η μετά-Μπραντζελίνα εποχή βρήκε τον Μπραντ Πιτ αντιμέτωπο με μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Κλήθηκε να διαχειριστεί ένα δύσκολο διαζύγιο, το πρόβλημα με το αλκοόλ και τη ρήξη με τα παιδιά του, τέσσερα από τα οποία απαρνούνται το επίθετό του.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Esquire, ανατρέχοντας στο παρελθόν, αποκάλυψε ότι πέρασε από το μυαλό του η σκέψη της αυτοκτονίας. «Σε εκείνη τη μικρή περίοδο, απλώς σκέφτηκα... δεν μπορούσα, απλώς δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός, δεν επρόκειτο να κάνω κάτι, αλλά μπορούσα να νιώσω - μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και έμοιαζε με ανακούφιση», εξομολογήθηκε.
Την ίδια ώρα, η επαγγελματική του ζωή κινούνταν σε μια εντελώς διαφορετική τροχιά. Η καριέρα του συνέχισε να κινείται σε υψηλές ταχύτητες, ενώ το 2020 η Αμερικανική Ακαδημία αναγνώρισε και επισήμως το υποκριτικό του ταλέντο, χαρίζοντάς του το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Once Upon a Time... in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο.
Σήμερα, εξίσου ανθηρά είναι τα πράγματα και στα προσωπικά του. Ο ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με την Ινές ντε Ραμόν από το 2023 και, όπως λένε, άτομα από το περιβάλλον του, είναι και πάλι ευτυχισμένος.
Αντιθέτως, η Αντζελίνα Τζολί δεν αδημονεί για έναν νέο έρωτα. Η ίδια έχει δηλώσει άλλωστε ότι δεν έχει βγει ραντεβού από τότε που χώρισε με τον Μπραντ Πιτ.
«Έχω κάπως πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα όσο επικεντρώνομαι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου», έχει ξεκαθαρίσει.
Έχει δρομολογήσει ωστόσο την επανεκκίνησή της. Με τα παιδιά της να έχουν ενηλικιωθεί, ετοιμάζεται να ακολουθήσει μια σχεδόν νομαδική ζωή. Επιθυμία της είναι να περνά όλο και λιγότερο χρόνο στην Αμερική. Ευκαιρία να αποδείξει για μία ακόμη φορά πόσο αντισυμβατική είναι.
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