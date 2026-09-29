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Αναζητείται 46χρονος Ισραηλινός ορειβάτης που χάθηκε στον Όλυμπο
Αναζητείται 46χρονος Ισραηλινός ορειβάτης που χάθηκε στον Όλυμπο
«Δοκίμασε να ανεβεί το Λούκι αλλά ήταν πολύ δύσκολο και μετά σε ένα βίντεο λέει ότι θα δοκίμαζε να πάει στη δεύτερη υψηλότερη κορυφή, στο Σκολειό που είναι πεζοπορική διαδρομή, τι έγινε μετά όμως δεν ξέρω», είπε η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου
Έναν 46χρονο, υπήκοο και κάτοικο Ισραήλ αναζητούν οι αρχές που χάθηκε από προσώπου γης ενώ είχε ανεβεί στο βουνό των θεών, στον Όλυμπο.
Πρόκειται για τον Άμι Γιόγκεβ ο οποίος χάθηκε τη Δευτέρα 21/9 και οι οικείοι του ήταν εκείνοι που άρχισαν να τον αναζητούν χωρίς -δυστυχώς- έως τώρα κάποιο αποτέλεσμα.
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιόγκεβ τελευταία φορά επικοινώνησε με τους οικείους την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου λέγοντας τους ότι ανέβηκε στον Όλυμπο κι έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», κ. Μαρία Ζολώτα ο 46χρονος έφτασε στο καταφύγιο στις 19 Σεπτεμβρίου όπου και διανυκτέρευσε.
«Ήταν μόνος του και διανυκτέρευσε μια βραδιά. Αναχώρησε το πρωϊ κι έκτοτε αγνοείται. Πέρασε από το καταφύγιο στο οροπέδιο στον «Κακαλος» εκεί τον είδαν και θέλησε να πάει στην κορυφή του Ολύμπου. Από ότι είδαμε ένα βίντεο δεν κατάφερε να ανεβεί και γύρισε πίσω. Δοκίμασε να ανεβεί το Λούκι αλλά ήταν πολύ δύσκολο και γύρισε και μετά σε ένα βίντεο λέει ότι θα δοκίμαζε να πάει στη δεύτερη υψηλότερη κορυφή, στο Σκολειό που είναι πεζοπορική διαδρομή, τι έγινε μετά όμως δεν ξέρω» περιέγραψε η κ. Ζολώτα χαρακτηρίζοντας τον 46χρονο από τη διαμονή του στο καταφύγιο ως «ευγενή άτομο».
Οι οικείοι του μη έχοντας στις 21 Σεπτεμβρίου επικοινωνία μαζί του απευθύνθηκαν στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, υπάλληλοι της οποίας επικοινώνησαν με την Αστυνομία και στη συνέχεια διαβιβάστηκε το αίτημα αναζήτησης του στο Α.Τ. Δίου- Ολύμπου.
Μέχρι στιγμής το μόνο που έχει βρεθεί στο Λιτόχωρο είναι το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο Γιόγκεβ στην Αθήνα προκειμένου να μεταβεί οδικώς στην περιοχή.
Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχει και ομάδα πυροσβεστών ενώ καθημερινά - εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες- πετά και drone ειδικά σε δύσβατες περιοχές του Ολύμπου.
Επιπλέον σε σελίδες ορειβατών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί σχετικές ανακοινώσεις αναζήτησης με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του 46χρονου έτσι ώστε εάν κάποιος ορειβάτης έχει δει κάτι να ειδοποιήσει τις αρχές. Σύμφωνα με την εν λόγω ανάρτηση ο Άμι Γιόγκεβ την τελευταία φορά που τον είδαν μεταξύ του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» και του καταφυγίου «Κάκαλος» φορούσε κλειστά σανδάλια, χακί παντελόνι και φλις ζακέτα με κουκούλα πάνω από κοντομάνικη μπλούζα.
Πρόκειται για τον Άμι Γιόγκεβ ο οποίος χάθηκε τη Δευτέρα 21/9 και οι οικείοι του ήταν εκείνοι που άρχισαν να τον αναζητούν χωρίς -δυστυχώς- έως τώρα κάποιο αποτέλεσμα.
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιόγκεβ τελευταία φορά επικοινώνησε με τους οικείους την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου λέγοντας τους ότι ανέβηκε στον Όλυμπο κι έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», κ. Μαρία Ζολώτα ο 46χρονος έφτασε στο καταφύγιο στις 19 Σεπτεμβρίου όπου και διανυκτέρευσε.
«Ήταν μόνος του και διανυκτέρευσε μια βραδιά. Αναχώρησε το πρωϊ κι έκτοτε αγνοείται. Πέρασε από το καταφύγιο στο οροπέδιο στον «Κακαλος» εκεί τον είδαν και θέλησε να πάει στην κορυφή του Ολύμπου. Από ότι είδαμε ένα βίντεο δεν κατάφερε να ανεβεί και γύρισε πίσω. Δοκίμασε να ανεβεί το Λούκι αλλά ήταν πολύ δύσκολο και γύρισε και μετά σε ένα βίντεο λέει ότι θα δοκίμαζε να πάει στη δεύτερη υψηλότερη κορυφή, στο Σκολειό που είναι πεζοπορική διαδρομή, τι έγινε μετά όμως δεν ξέρω» περιέγραψε η κ. Ζολώτα χαρακτηρίζοντας τον 46χρονο από τη διαμονή του στο καταφύγιο ως «ευγενή άτομο».
Οι οικείοι του μη έχοντας στις 21 Σεπτεμβρίου επικοινωνία μαζί του απευθύνθηκαν στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, υπάλληλοι της οποίας επικοινώνησαν με την Αστυνομία και στη συνέχεια διαβιβάστηκε το αίτημα αναζήτησης του στο Α.Τ. Δίου- Ολύμπου.
Μέχρι στιγμής το μόνο που έχει βρεθεί στο Λιτόχωρο είναι το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο Γιόγκεβ στην Αθήνα προκειμένου να μεταβεί οδικώς στην περιοχή.
Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχει και ομάδα πυροσβεστών ενώ καθημερινά - εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες- πετά και drone ειδικά σε δύσβατες περιοχές του Ολύμπου.
Επιπλέον σε σελίδες ορειβατών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί σχετικές ανακοινώσεις αναζήτησης με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του 46χρονου έτσι ώστε εάν κάποιος ορειβάτης έχει δει κάτι να ειδοποιήσει τις αρχές. Σύμφωνα με την εν λόγω ανάρτηση ο Άμι Γιόγκεβ την τελευταία φορά που τον είδαν μεταξύ του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» και του καταφυγίου «Κάκαλος» φορούσε κλειστά σανδάλια, χακί παντελόνι και φλις ζακέτα με κουκούλα πάνω από κοντομάνικη μπλούζα.
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