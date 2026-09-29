Αναζητείται 46χρονος Ισραηλινός ορειβάτης που χάθηκε στον Όλυμπο

«Δοκίμασε να ανεβεί το Λούκι αλλά ήταν πολύ δύσκολο και μετά σε ένα βίντεο λέει ότι θα δοκίμαζε να πάει στη δεύτερη υψηλότερη κορυφή, στο Σκολειό που είναι πεζοπορική διαδρομή, τι έγινε μετά όμως δεν ξέρω», είπε η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου