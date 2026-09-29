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Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν καθαρίστρια ότι έκλεψε 50.000 ευρώ από σπίτι στο Πανόραμα, αλλά τα λεφτά τελικά ήταν μέσα στο σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πανόραμα Θεσσαλονίκης Καθαρίστρια Κλοπή

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν καθαρίστρια ότι έκλεψε 50.000 ευρώ από σπίτι στο Πανόραμα, αλλά τα λεφτά τελικά ήταν μέσα στο σπίτι

Η ιδιοκτήτρια απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον της 28χρονης από την Γεωργία, μερικές ώρες αφότου είχε συλληφθεί

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν καθαρίστρια ότι έκλεψε 50.000 ευρώ από σπίτι στο Πανόραμα, αλλά τα λεφτά τελικά ήταν μέσα στο σπίτι
Στράτος Λούβαρης
UPD: 145 ΣΧΟΛΙΑ
Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της 28χρονης καθαρίστριας που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα εντοπίστηκαν τελικά στο σπίτι της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα η 51χρονη να προχωρήσει στην απόσυρση της καταγγελίας που είχε κάνει στην Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει πως από την οικία της είχαν κάνει «φτερά» 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, τα οποία είχε κρύψει σε σημείο του σπιτιού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει στη σύλληψη της 28χρονης από τη Γεωργία, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στην οικία. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα χρήματα ή οι λίρες.

Μετά τη νέα εξέλιξη και την ανάκληση της καταγγελίας από την ιδιοκτήτρια, η υπόθεση αναμένεται να πάρει διαφορετική τροπή.
Στράτος Λούβαρης
UPD: 145 ΣΧΟΛΙΑ

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