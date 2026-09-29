Το νέο look της Ολίβια Κόλμαν: Εμφανίστηκε με μακριά και γκρίζα μαλλιά μετά από σχεδόν μία δεκαετία
Το νέο look της Ολίβια Κόλμαν: Εμφανίστηκε με μακριά και γκρίζα μαλλιά μετά από σχεδόν μία δεκαετία
Η τελευταία φορά που η ηθοποιός είχε εμφανιστεί με τόσο μακριά μαλλιά ήταν το 2017, στην πρεμιέρα της ταινίας «Έγκλημα στο Orient Express»
Με ανανεωμένο look εμφανίστηκε η Ολίβια Κόλμαν μετά από σχεδόν μία δεκαετία, παρουσιάζοντας τα μακριά και γκρίζα μαλλιά της.
Η 52χρονη βραβευμένη ηθοποιός βρέθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Wicker», φορώντας ένα λευκό τοπ με ασύμμετρο τελείωμα και μια διακριτική λεπτομέρεια σε σχήμα φιόγκου. Το πάνω μέρος του συνόλου της, συνδυάστηκε με ασορτί πλισέ παντελόνι, μυτερές γόβες και κρεμαστά σκουλαρίκια.
Στην εμφάνισή της, η Κόλμαν άφησε τα σγουρά μαλλιά της να πέφτουν, δείχνοντας την αλλαγή που έκανε σε σχέση με το κοντό κούρεμα που έχει συνδέσει το κοινό με την εικόνα της.
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Η τελευταία φορά που η Κόλμαν είχε εμφανιστεί με τόσο μακριά μαλλιά ήταν το 2017, στην πρεμιέρα της ταινίας «Έγκλημα στο Orient Express» στο Λονδίνο. Τότε, τα σκούρα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με χωρίστρα στο πλάι και τα είχε συνδυάσει με ένα εντυπωσιακό, μακρυμάνικο φόρεμα με διακοσμητικές λεπτομέρειες.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / Shutterstock
Η 52χρονη βραβευμένη ηθοποιός βρέθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Wicker», φορώντας ένα λευκό τοπ με ασύμμετρο τελείωμα και μια διακριτική λεπτομέρεια σε σχήμα φιόγκου. Το πάνω μέρος του συνόλου της, συνδυάστηκε με ασορτί πλισέ παντελόνι, μυτερές γόβες και κρεμαστά σκουλαρίκια.
Στην εμφάνισή της, η Κόλμαν άφησε τα σγουρά μαλλιά της να πέφτουν, δείχνοντας την αλλαγή που έκανε σε σχέση με το κοντό κούρεμα που έχει συνδέσει το κοινό με την εικόνα της.
Olivia Colman, 52, Flaunts Her Longest Hair in Nearly a Decade as She Embraces Her Grays and Natural Curls https://t.co/CyywlaqBhz— InStyle (@InStyle) September 29, 2026
Η τελευταία φορά που η Κόλμαν είχε εμφανιστεί με τόσο μακριά μαλλιά ήταν το 2017, στην πρεμιέρα της ταινίας «Έγκλημα στο Orient Express» στο Λονδίνο. Τότε, τα σκούρα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με χωρίστρα στο πλάι και τα είχε συνδυάσει με ένα εντυπωσιακό, μακρυμάνικο φόρεμα με διακοσμητικές λεπτομέρειες.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / Shutterstock
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