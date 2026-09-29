Το νέο look της Ολίβια Κόλμαν: Εμφανίστηκε με μακριά και γκρίζα μαλλιά μετά από σχεδόν μία δεκαετία

μετά από σχεδόν μία δεκαετία

βραβευμένη ηθοποιός

στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Wicker», φορώντας ένα λευκό τοπ με ασύμμετρο τελείωμα και μια διακριτική λεπτομέρεια σε σχήμα φιόγκου. Το πάνω μέρος του συνόλου της, συνδυάστηκε με ασορτί πλισέ παντελόνι, μυτερές γόβες και κρεμαστά σκουλαρίκια.

Η τελευταία φορά που η Κόλμαν είχε εμφανιστεί με τόσο μακριά μαλλιά ήταν το 2017, στην πρεμιέρα της ταινίας «Έγκλημα στο Orient Express» στο Λονδίνο. Τότε, τα σκούρα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με χωρίστρα στο πλάι και τα είχε συνδυάσει με ένα εντυπωσιακό, μακρυμάνικο φόρεμα με διακοσμητικές λεπτομέρειες.





Η Ολίβια Κόλμαν το 2017 στο Λονδίνο

Κλείσιμο