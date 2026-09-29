Η παγκόσμια απειλή από την Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρόλος των ΑΙ agents που χακάρουν μέχρι και κυβερνήσεις - Γιατί η Anthropic προειδοποίησε ΟΗΕ και επενδυτές

Ο CEO της μίλησε για «το σημαντικότερο ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος» - Η εταιρεία αποτύπωσε την προειδοποίησε σε ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφά της - Οι AI agents αλλάζουν το επίπεδο του κινδύνου