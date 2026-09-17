Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας, Κρίστερσον ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του μετά την ήττα του στις εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
Ουλφ Κρίστερσον Μαγκνταλένα Άντερσον Σουηδία

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας, Κρίστερσον ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του μετά την ήττα του στις εκλογές

«Εναπόκειται πλέον στον πρόεδρο της Βουλής να προβεί στα βήματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το έργο χωρίς καθυστέρηση, ζητώ διά της παρούσας, να απαλλαγώ από τα καθήκοντά μου ως Πρωθυπουργού», είπε

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας, Κρίστερσον ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του μετά την ήττα του στις εκλογές
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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας,  Ουλφ Κρίστερσον παραδέχθηκε σήμερα την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής από τη Σοσιαλδημοκράτισσα Μαγκνταλένα Άντερσον και ανακοίνωσε ότι πρόκειται πολύ σύντομα να παραιτηθεί από το αξίωμά του.

«Εναπόκειται πλέον στον πρόεδρο της Βουλής να προβεί στα βήματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το έργο χωρίς καθυστέρηση, ζητώ διά της παρούσας, να απαλλαγώ από τα καθήκοντά μου ως Πρωθυπουργού», έγραψε σε επιστολή που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X.



Λίγο νωρίτερα η εκλογική αρχή της χώρας ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλής την Άντερσον κέρδισε οριακά με 176 έδρες, ενώ το δεξιό μπλοκ του δεξιού μπλοκ Κρίστερσον απέσπασε 173 έδρες.

Πλέον ξεκινούν δύσκολες διαπραγματεύσεις εντός ενός βαθιά κατακερματισμένου αριστερού μπλοκ για την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης.

Δεν υπάρχει πολυτέλεια λάθους: η συμμαχία μεταξύ της δεξιάς και της ακροδεξιάς, η οποία έχασε αυτές τις εκλογές με μόλις 50.000 ψήφους, περιμένει στα παρασκήνια.
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