ΑΕΚ: Ο Ερτέλ προανήγγειλε την άφιξη του στην ΑΕΚ με Μαζωνάκη!
SPORTS
ΑΕΚ Τομάς Ερτέλ

ΑΕΚ: Ο Ερτέλ προανήγγειλε την άφιξη του στην ΑΕΚ με Μαζωνάκη!

Ο Γάλλος άσος μέ κιτρινόμαυρο στόρι κι ένα τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη επιβεβαίωσε τη συμφωνία του με την Ένωση

ΑΕΚ: Ο Ερτέλ προανήγγειλε την άφιξη του στην ΑΕΚ με Μαζωνάκη!
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Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Τομάς Ερτέλ, ο οποίος προανήγγειλε πως η Ένωση θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Η ΑΕΚ ήταν σε αναζήτηση γκαρντ και ήθελε να κάνει μια μεγάλη κίνηση και ο βασικός στόχος της «Ένωσης», ήταν ο Τομά Ερτέλ.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα ήθελε πολύ τον Γάλλο πόιντ γκαρντ, τον οποίο είχε και πέρσι ψηλά στη λίστα του, αλλά δεν μπόρεσε να τον αποκτήσει, αλλά φέτος ο Γάλλος θα έρθει τελικά στην Βασίλισσα.

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν, με τον Ερτέλ να έρχεται για να δώσει ποιότητα, εμπειρία, δημιουργία και σκορ στην περιφέρεια της ομάδας του Σάκοτα. Μάλιστα ανέβασε και story σε κιτρινόμαυρο φόντο και το έντυσε με το τραγούδι του «Ανήκω σε μένα» του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή, αλλά δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ.




Πηγή:www.gazzetta.gr
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