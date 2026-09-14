Eurovision 2027: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας
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Eurovision Βόρεια Μακεδονία

Eurovision 2027: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας

Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στις 11, 13 και 15 Μαΐου

Eurovision 2027: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας
Έπειτα από απουσία τεσσάρων ετών, η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει στη Eurovision το 2027, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού θα φιλοξενηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στις 11, 13 και 15 Μαΐου.

Η τελευταία φορά που η χώρα συμμετείχε στη Eurovision ήταν στο Τορίνο το 2022, με την Andrea να παρουσιάζει το «Circles». Ωστόσο, δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Τώρα, το MRT, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βόρειας Μακεδονίας επιστρέφει εγκαίρως για την 71η διοργάνωση.

Η πρώτη συμμετοχή της χώρας ως διαγωνιζόμενης χώρας στη Eurovision ήρθε στο Μπέρμιγχαμ το 1998. Ο Βλάντο Γιανέβσκι ήταν ο καλλιτέχνης που είχε την τιμή να την εκπροσωπήσει στο ντεμπούτο της, μετά τη νίκη του στο Skopje Fest με το τραγούδι «Ne Zori, Zoro». Η Βόρεια Μακεδονία μετρά 21 συμμετοχές.

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