Διπλό «όχι» στην άρση ασυλίας Αυγενάκη - Λαζαρίδη από την Επιτροπή Δεοντολογίας
Διπλό «όχι» στην άρση ασυλίας Αυγενάκη - Λαζαρίδη από την Επιτροπή Δεοντολογίας
Κατά της άρσης των ασυλιών τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικές διώξεις
Αρνητική κατά πλειοψηφία ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για τα αιτήματα άρσης της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη, σε συνεδρίαση που έγινε την Πέμπτη το απόγευμα. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια της Βουλής.
Κατά της άρσης των ασυλιών τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικές διώξεις. Αντίθετα, υπέρ της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών τάχθηκε η αντιπολίτευση.
Το αίτημα άρσης ασυλίας για τον κ. Λαζαρίδη προήλθε από μήνυση δικηγόρου εναντίον του για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα). Η μήνυση αφορά την υπόθεση του πτυχίου του κ. Λαζαρίδη και την ανάληψη θέσης στο Δημόσιο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Λαζαρίδης ζήτησε τη μη άρση της ασυλίας του, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη καθώς ο μηνυτής, όπως υποστήριξε ήταν πολιτευτής του Αρτέμη Σώρρα. Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, παρέπεμψε στην ομιλία του στη Βουλή τον περασμένο Ιούνιο, όταν υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο, δεν υπάρχει ψευδές δικαιολογητικό, δεν υπάρχει παραπλάνηση της διοίκησης», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ούτε οικονομικό όφελος ούτε παράνομη πράξη.
Παράλληλα, το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Λευτέρη Αυγενάκη υπεβλήθη από εισαγγελική αρχή μετά από αναφορά που κατέθεσε εις βάρος του ο Στέφανος Κασσελάκης τον Σεπτέμβριο του 2025, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κ. Κασσελάκης στην αναφορά του περιέχει αιτιάσεις για τη δήλωση πόθεν έσχες του βουλευτή της ΝΔ, επιχειρώντας τη σύνδεση του με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο κ. Αυγενάκης δεν παρέστη στη συνεδρίαση και απέστειλε γραπτό υπόμνημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηρίζει τις κατηγορίες «εντελώς αβάσιμες» και κάνει λόγο για στοιχεία που «δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και έχουν υπαγορευτεί από πολιτική σκοπιμότητα». Παράλληλα, ανέφερε ότι τυχόν προσπάθεια σύνδεσης του πόθεν έσχες του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στερείται «πραγματικού ερείσματος» και πρόσθεσε ότι «δεν υφίσταται οποιαδήποτε αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή ή απόκρυψη». «Θεωρώ δίκαιη τη μη άρση της ασυλίας μου», τόνισε.
Κατά της άρσης των ασυλιών τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικές διώξεις. Αντίθετα, υπέρ της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών τάχθηκε η αντιπολίτευση.
Το αίτημα άρσης ασυλίας για τον κ. Λαζαρίδη προήλθε από μήνυση δικηγόρου εναντίον του για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα). Η μήνυση αφορά την υπόθεση του πτυχίου του κ. Λαζαρίδη και την ανάληψη θέσης στο Δημόσιο.
Η υπόθεση Λαζαρίδη
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Λαζαρίδης ζήτησε τη μη άρση της ασυλίας του, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη καθώς ο μηνυτής, όπως υποστήριξε ήταν πολιτευτής του Αρτέμη Σώρρα. Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, παρέπεμψε στην ομιλία του στη Βουλή τον περασμένο Ιούνιο, όταν υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο, δεν υπάρχει ψευδές δικαιολογητικό, δεν υπάρχει παραπλάνηση της διοίκησης», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ούτε οικονομικό όφελος ούτε παράνομη πράξη.
Παράλληλα, το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Λευτέρη Αυγενάκη υπεβλήθη από εισαγγελική αρχή μετά από αναφορά που κατέθεσε εις βάρος του ο Στέφανος Κασσελάκης τον Σεπτέμβριο του 2025, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κ. Κασσελάκης στην αναφορά του περιέχει αιτιάσεις για τη δήλωση πόθεν έσχες του βουλευτή της ΝΔ, επιχειρώντας τη σύνδεση του με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η υπόθεση Αυγενάκη
Ο κ. Αυγενάκης δεν παρέστη στη συνεδρίαση και απέστειλε γραπτό υπόμνημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηρίζει τις κατηγορίες «εντελώς αβάσιμες» και κάνει λόγο για στοιχεία που «δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και έχουν υπαγορευτεί από πολιτική σκοπιμότητα». Παράλληλα, ανέφερε ότι τυχόν προσπάθεια σύνδεσης του πόθεν έσχες του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στερείται «πραγματικού ερείσματος» και πρόσθεσε ότι «δεν υφίσταται οποιαδήποτε αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή ή απόκρυψη». «Θεωρώ δίκαιη τη μη άρση της ασυλίας μου», τόνισε.
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