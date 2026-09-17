ΑΕΚ: Ανησυχία για Βάργκα, αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον Πανσερραϊκό, δείτε βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα Κύπελλο Ελλάδας

ΑΕΚ: Ανησυχία για Βάργκα, αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον Πανσερραϊκό, δείτε βίντεο

Ο Ούγγρος φορ έπιασε το δεξί του πόδι και στη συνέχεια έγινε αλλαγή, είχε σκοράρει ήδη δύο γκολ

ΑΕΚ: Ανησυχία για Βάργκα, αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον Πανσερραϊκό, δείτε βίντεο
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Ξινό βγήκε για την ΑΕΚ στο 58' το επιθετικό κρεσέντο στο ματς με τον Πανσερραϊκό για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. 

Με το σκορ στο 6-0 σε μια διεκδίκηση και σπριντ, ο Μπάρναμπας Βάργκα έπεσε κάτω πιάνοντας πίσω το δεξί του πόδι. Ο Ούγγρος φορ εμφανώς απογοητευμένος χτυπούσε το χέρι του στο χορτάρι. 


Το ιατρικό τιμ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ο Βάργκα έγινε αλλαγή πιάνοντας πίσω τον μυ του δεξιού του ποδιού. 

Είχε προλάβει ήδη να σκοράρει δυο φορές απέναντι στον Πανσερραϊκό. Η ΑΕΚ την Κυριακή (20/9) αντιμετωπίζει το Βόλο εκτός έδρας για την Stoiximan Super League. 

Μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, στις 10 Οκτωβρίου υποδέχεται τον ΟΦΗ και στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
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