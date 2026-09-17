ΑΕΚ: Ανησυχία για Βάργκα, αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον Πανσερραϊκό, δείτε βίντεο
ΑΕΚ: Ανησυχία για Βάργκα, αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον Πανσερραϊκό, δείτε βίντεο
Ο Ούγγρος φορ έπιασε το δεξί του πόδι και στη συνέχεια έγινε αλλαγή, είχε σκοράρει ήδη δύο γκολ
Ξινό βγήκε για την ΑΕΚ στο 58' το επιθετικό κρεσέντο στο ματς με τον Πανσερραϊκό για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Με το σκορ στο 6-0 σε μια διεκδίκηση και σπριντ, ο Μπάρναμπας Βάργκα έπεσε κάτω πιάνοντας πίσω το δεξί του πόδι. Ο Ούγγρος φορ εμφανώς απογοητευμένος χτυπούσε το χέρι του στο χορτάρι.
Το ιατρικό τιμ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ο Βάργκα έγινε αλλαγή πιάνοντας πίσω τον μυ του δεξιού του ποδιού.
Είχε προλάβει ήδη να σκοράρει δυο φορές απέναντι στον Πανσερραϊκό. Η ΑΕΚ την Κυριακή (20/9) αντιμετωπίζει το Βόλο εκτός έδρας για την Stoiximan Super League.
Μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, στις 10 Οκτωβρίου υποδέχεται τον ΟΦΗ και στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Με το σκορ στο 6-0 σε μια διεκδίκηση και σπριντ, ο Μπάρναμπας Βάργκα έπεσε κάτω πιάνοντας πίσω το δεξί του πόδι. Ο Ούγγρος φορ εμφανώς απογοητευμένος χτυπούσε το χέρι του στο χορτάρι.
Το ιατρικό τιμ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ο Βάργκα έγινε αλλαγή πιάνοντας πίσω τον μυ του δεξιού του ποδιού.
Είχε προλάβει ήδη να σκοράρει δυο φορές απέναντι στον Πανσερραϊκό. Η ΑΕΚ την Κυριακή (20/9) αντιμετωπίζει το Βόλο εκτός έδρας για την Stoiximan Super League.
Μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, στις 10 Οκτωβρίου υποδέχεται τον ΟΦΗ και στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
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