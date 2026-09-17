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Ο Λένι Κράβιτζ έγινε... κούκλα: Είναι πολύ κουλ, είπε ο ίδιος
Ο Λένι Κράβιτζ έγινε... κούκλα: Είναι πολύ κουλ, είπε ο ίδιος
Ο πολυβραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης είναι ο δεύτερος άντρας που αποκτά κούκλα Κεν, μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς
Ο Λένι Κράβιτζ απέκτησε τη δική του κούκλα Ken, εμπνευσμένη από τις εμφανίσεις του στην περιοδεία “Blue Electric Light». Ο πολυβραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης χαρακτήρισε «πολύ κουλ» αυτή την τιμή.
«Όταν ήμουν παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέλφια μου, υπήρχαν παντού Barbie, GI Joe, Ken και όλα αυτά», είπε στο PEOPLE. «Σε βάζει να σκέφτεσαι: “Όταν ήμουν παιδί, φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα τη δική μου φιγούρα; Όχι”».
Η κούκλα ανήκει στη συλλογή Barbie Signature Kenbassadors. Ο Κράβιτζ είναι ο δεύτερος άνδρας που αποκτά τη δική του κούκλα Ken, μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2025. Η κούκλα φορά ένα μπρονζέ διχτυωτό τοπ με ντραπέ λαιμόκοψη, τζιν παντελόνι καμπάνα, ζώνη με τρουκς, μπότες και γυαλιά ηλίου, όλα εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις του Κράβιτζ στην πρόσφατη παγκόσμια περιοδεία του «Blue Electric Light».
Περιγράφοντας τη διαδικασία δημιουργίας της κούκλας, ο τραγουδιστής περιέγραψε: «Τα ρούχα που φορά η κούκλα είναι πιστά αντίγραφα όσων φορούσα στην περιοδεία. Φτάσαμε μέχρι και στις λεπτομέρειες των μποτών, του τζιν, της ζώνης με τις τρύπες και τα μεταλλικά στοιχεία και των τοπ που φορούσα. Τα γυαλιά είναι ακριβή αντίγραφα των vintage γυαλιών από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 που φοράω. Το κολιέ στον λαιμό ανήκε στη μητέρα μου και το φοράω εγώ».
Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι ήταν διασκεδαστικό να συνεργάζεται με την ομάδα της Barbie για να πάρει μορφή η κούκλα του, ενώ δεν κρύβει τον εντυπωσιασμό του ακόμη και για τα τατουάζ της. Επίσης, επαίνεσε την ομάδα για την προσοχή στη λεπτομέρεια, «μέχρι και το τατουάζ της μητέρας μου στο μπράτσο».
Καθώς η κούκλα σχεδιαζόταν την περίοδο που ο Κράβιτζ βρισκόταν στην περιοδεία «Blue Electric Light», θεωρήθηκε αυτονόητο ότι θα έπρεπε να είναι ντυμένη, όπως εμφανιζόταν και ο ίδιος στη σκηνή. «Περιοδεύω εδώ και δυόμισι χρόνια με αυτό το άλμπουμ», είπε για το ομώνυμο άλμπουμ του 2024. «Τώρα φτάνουμε στο τέλος. Η κούκλα σηματοδοτεί αυτή την περίοδο και αυτή την περιοδεία, που ήταν πραγματικά απίστευτη για μένα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη περιοδεία της καριέρας μου», επισήμανε.
Η μακρά περιοδεία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική για τον Κράβιτζ, ο οποίος βρίσκεται στη μουσική βιομηχανία εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Όπως ανέφερε, για εκείνον τα πράγματα συνεχίζουν να γίνονται όλο και καλύτερα. «Νομίζω ότι αισθάνομαι καλύτερα από ποτέ», τόνισε για τη ζωή και την καριέρα του αυτή την περίοδο. «Δουλεύεις σκληρά για να φτάσεις σε εκείνο το σημείο, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σου ζωή, όπου όλα ενώνονται και νιώθεις καλά, νιώθεις έμπνευση, πείνα, ενέργεια και, πάνω απ’ όλα, ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε.
Η περιοδεία, που ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ήταν μια «γιορτή της ζωής, της μουσικής και του μηνύματος που υπάρχει μέσα στη μουσική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλα περιστρέφονται γύρω από «την αγάπη, την ειρήνη, την ενότητα, τη συμπερίληψη και τον εορτασμό αυτού του όμορφου ταξιδιού που κάνουμε και που λέγεται ζωή».
«Όταν ήμουν παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέλφια μου, υπήρχαν παντού Barbie, GI Joe, Ken και όλα αυτά», είπε στο PEOPLE. «Σε βάζει να σκέφτεσαι: “Όταν ήμουν παιδί, φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα τη δική μου φιγούρα; Όχι”».
Η κούκλα ανήκει στη συλλογή Barbie Signature Kenbassadors. Ο Κράβιτζ είναι ο δεύτερος άνδρας που αποκτά τη δική του κούκλα Ken, μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2025. Η κούκλα φορά ένα μπρονζέ διχτυωτό τοπ με ντραπέ λαιμόκοψη, τζιν παντελόνι καμπάνα, ζώνη με τρουκς, μπότες και γυαλιά ηλίου, όλα εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις του Κράβιτζ στην πρόσφατη παγκόσμια περιοδεία του «Blue Electric Light».
Περιγράφοντας τη διαδικασία δημιουργίας της κούκλας, ο τραγουδιστής περιέγραψε: «Τα ρούχα που φορά η κούκλα είναι πιστά αντίγραφα όσων φορούσα στην περιοδεία. Φτάσαμε μέχρι και στις λεπτομέρειες των μποτών, του τζιν, της ζώνης με τις τρύπες και τα μεταλλικά στοιχεία και των τοπ που φορούσα. Τα γυαλιά είναι ακριβή αντίγραφα των vintage γυαλιών από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 που φοράω. Το κολιέ στον λαιμό ανήκε στη μητέρα μου και το φοράω εγώ».
Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι ήταν διασκεδαστικό να συνεργάζεται με την ομάδα της Barbie για να πάρει μορφή η κούκλα του, ενώ δεν κρύβει τον εντυπωσιασμό του ακόμη και για τα τατουάζ της. Επίσης, επαίνεσε την ομάδα για την προσοχή στη λεπτομέρεια, «μέχρι και το τατουάζ της μητέρας μου στο μπράτσο».
Lenny Kravitz Calls It ‘So Cool’ to Become Only the Second Man to Get His Own Ken Doll (Exclusive) https://t.co/dHnOmYxtfl— People (@people) September 17, 2026
Η μακρά περιοδεία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική για τον Κράβιτζ, ο οποίος βρίσκεται στη μουσική βιομηχανία εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Όπως ανέφερε, για εκείνον τα πράγματα συνεχίζουν να γίνονται όλο και καλύτερα. «Νομίζω ότι αισθάνομαι καλύτερα από ποτέ», τόνισε για τη ζωή και την καριέρα του αυτή την περίοδο. «Δουλεύεις σκληρά για να φτάσεις σε εκείνο το σημείο, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σου ζωή, όπου όλα ενώνονται και νιώθεις καλά, νιώθεις έμπνευση, πείνα, ενέργεια και, πάνω απ’ όλα, ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε.
Η περιοδεία, που ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, ήταν μια «γιορτή της ζωής, της μουσικής και του μηνύματος που υπάρχει μέσα στη μουσική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όλα περιστρέφονται γύρω από «την αγάπη, την ειρήνη, την ενότητα, τη συμπερίληψη και τον εορτασμό αυτού του όμορφου ταξιδιού που κάνουμε και που λέγεται ζωή».
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