Ροντ Στιούαρτ: Περνάμε αρκετό χρόνο χωριστά, αυτό μας κάνει να λαχταράμε πραγματικά ο ένας τον άλλον, είπε η σύζυγός του
Ροντ Στιούαρτ: Περνάμε αρκετό χρόνο χωριστά, αυτό μας κάνει να λαχταράμε πραγματικά ο ένας τον άλλον, είπε η σύζυγός του
Η Πένι Λάνκαστερ μοιράστηκε τα μυστικά της σχέσης τους που μετρά 28 χρόνια
Η σύζυγος του Ροντ Στιούαρτ αποκάλυψε πώς καταφέρνουν να κρατούν «ζωντανή» τη σχέση τους έπειτα από 28 χρόνια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1999 και απέκτησε τον πρώτο του γιο, τον Άλαστερ, που σήμερα είναι 20 ετών, το 2005. Παντρεύτηκαν το 2007 και το 2011 απέκτησαν τον δεύτερο γιο τους, τον Έιντεν, που είναι σήμερα 15 ετών.
Η Πένι Λάνκαστερ δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της μιλώντας για τον τραγουδιστή στην εκπομπή «Loose Women», δηλώνοντας ότι οι δυο τους «λαχταρούν πραγματικά να είναι ο ένας κοντά στον άλλον».
Όταν η παρουσιάστρια Κέι Άνταμς τη ρώτησε αν εξακολουθεί να βρίσκει ελκυστικό τον Ροντ, η Πένι απάντησε με ενθουσιασμό: «Απολύτως. Χθες το βράδυ είχαμε φίλους για δείπνο και έφτιαξε ένα σύνολο όπως μόνο ο Ροντ ξέρει και του είπα: “Αγάπη μου, είσαι πολύ ωραίος”. Υπάρχουν φορές που τα μαλλιά του είναι ακόμη πιο σηκωμένα και φοράει λίγο δέρμα και σκέφτομαι: “Αυτός είναι ο Ροντ Στιούαρτ!”. Και άλλες φορές δείχνει πιο κομψός. Αλλάζει το στιλ του, όμως πάντα κάνει προσπάθεια και αυτό είναι κάτι που με ελκύει πολύ σε εκείνον».
Στη συνέχεια, επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είναι προσκολλημένοι ο ένας στον άλλο. «Ο Ροντ κι εγώ είμαστε τυχεροί που έχουμε μια σχέση στην οποία, κατά μία έννοια, περνάμε αρκετό χρόνο χωριστά. Αυτό μας κάνει να λαχταράμε πραγματικά να είμαστε μαζί όταν ξαναβρισκόμαστε, οπότε αξιοποιούμε στο έπακρο αυτές τις στιγμές», πρόσθεσε.
Παράλληλα, τόνισε ότι το μυστικό της σχέσης τους είναι η ειλικρινής επικοινωνία και η αποφυγή καβγάδων όταν έχουν πιει. Όπως είπε, προτιμούν να αφήνουν λίγο χρόνο να περάσει, να ζητούν συγγνώμη όταν χρειάζεται και μετά να συζητούν ήρεμα ό,τι τους ενόχλησε: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσπαθείς πάντα. Πρέπει να φροντίζεις τον εαυτό σου, γιατί αν δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, τότε χάνεται και η σπίθα και ο άλλος δεν αναγνωρίζει πια τη γυναίκα που ερωτεύτηκε. Και οι δύο πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια και να μη θεωρούν τίποτα δεδομένο».
Η Πένι εκμυστηρεύτηκε επίσης ότι εκείνη και ο Ροντ αποφεύγουν να καβγαδίζουν ή να έρχονται σε σύγκρουση όταν έχουν πιει αλκοόλ. Όπως είπε: «Είμαστε πολύ καλοί στην επικοινωνία. Ο Ροντ κι εγώ έχουμε πάντα μια συμφωνία να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, να μην τα κρατάμε μέσα μας και να είμαστε ειλικρινείς, και αυτό βοηθά να χτίζεται η εμπιστοσύνη. Έχουμε επίσης συμφωνήσει ότι δεν πρέπει να τσακωνόμαστε αν έχουμε πιει ένα ή δύο ποτά, γιατί τότε μπορεί να ειπωθούν πράγματα που στην πραγματικότητα δεν εννοούμε. Αν ειπωθεί κάτι αργά το βράδυ, αφήνουμε λίγο χρόνο και χώρο, και συνήθως μπορεί να ακολουθήσει ένα μικρό μήνυμα απολογίας, κάτι που εκτιμώ πολύ στον Ροντ. Δεν λέω ότι είναι ο μόνος που ζητά συγγνώμη, αλλά πάντα έλεγε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζεις πότε πρέπει να πεις “συγγνώμη” και μετά μπορεί να ακολουθήσει μια συζήτηση».
Μιλώντας με θαυμασμό για τη νεανική ενέργεια του συζύγου της και για το τι ήταν αυτό που την τράβηξε αρχικά σε εκείνον, σημείωσε: «Ήταν αυτή η αστείρευτη ενέργεια που εξακολουθεί να έχει ακόμη και στα 81 του. Ήδη κοιτάζει την περιοδεία της επόμενης χρονιάς, ηχογραφεί νέα μουσική και γενικά η εργατικότητά του ή το γεγονός ότι πηγαίνει στο γυμναστήριο τρεις φορές την εβδομάδα είναι πράγματα που εμπνέουν. Είναι έμπνευση και για τα παιδιά μας, που μπορούν να τον έχουν ως πρότυπο και να τον θαυμάζουν».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Πένι Λάνκαστερ δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της μιλώντας για τον τραγουδιστή στην εκπομπή «Loose Women», δηλώνοντας ότι οι δυο τους «λαχταρούν πραγματικά να είναι ο ένας κοντά στον άλλον».
Όταν η παρουσιάστρια Κέι Άνταμς τη ρώτησε αν εξακολουθεί να βρίσκει ελκυστικό τον Ροντ, η Πένι απάντησε με ενθουσιασμό: «Απολύτως. Χθες το βράδυ είχαμε φίλους για δείπνο και έφτιαξε ένα σύνολο όπως μόνο ο Ροντ ξέρει και του είπα: “Αγάπη μου, είσαι πολύ ωραίος”. Υπάρχουν φορές που τα μαλλιά του είναι ακόμη πιο σηκωμένα και φοράει λίγο δέρμα και σκέφτομαι: “Αυτός είναι ο Ροντ Στιούαρτ!”. Και άλλες φορές δείχνει πιο κομψός. Αλλάζει το στιλ του, όμως πάντα κάνει προσπάθεια και αυτό είναι κάτι που με ελκύει πολύ σε εκείνον».
Στη συνέχεια, επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είναι προσκολλημένοι ο ένας στον άλλο. «Ο Ροντ κι εγώ είμαστε τυχεροί που έχουμε μια σχέση στην οποία, κατά μία έννοια, περνάμε αρκετό χρόνο χωριστά. Αυτό μας κάνει να λαχταράμε πραγματικά να είμαστε μαζί όταν ξαναβρισκόμαστε, οπότε αξιοποιούμε στο έπακρο αυτές τις στιγμές», πρόσθεσε.
Penny Lancaster, 55, reveals how she and husband Rod Stewart, 81, keep their spark alive and says she's still 'really attracted to him' after 28 years https://t.co/HfTrxlS1Iw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 17, 2026
Η Πένι εκμυστηρεύτηκε επίσης ότι εκείνη και ο Ροντ αποφεύγουν να καβγαδίζουν ή να έρχονται σε σύγκρουση όταν έχουν πιει αλκοόλ. Όπως είπε: «Είμαστε πολύ καλοί στην επικοινωνία. Ο Ροντ κι εγώ έχουμε πάντα μια συμφωνία να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, να μην τα κρατάμε μέσα μας και να είμαστε ειλικρινείς, και αυτό βοηθά να χτίζεται η εμπιστοσύνη. Έχουμε επίσης συμφωνήσει ότι δεν πρέπει να τσακωνόμαστε αν έχουμε πιει ένα ή δύο ποτά, γιατί τότε μπορεί να ειπωθούν πράγματα που στην πραγματικότητα δεν εννοούμε. Αν ειπωθεί κάτι αργά το βράδυ, αφήνουμε λίγο χρόνο και χώρο, και συνήθως μπορεί να ακολουθήσει ένα μικρό μήνυμα απολογίας, κάτι που εκτιμώ πολύ στον Ροντ. Δεν λέω ότι είναι ο μόνος που ζητά συγγνώμη, αλλά πάντα έλεγε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζεις πότε πρέπει να πεις “συγγνώμη” και μετά μπορεί να ακολουθήσει μια συζήτηση».
Μιλώντας με θαυμασμό για τη νεανική ενέργεια του συζύγου της και για το τι ήταν αυτό που την τράβηξε αρχικά σε εκείνον, σημείωσε: «Ήταν αυτή η αστείρευτη ενέργεια που εξακολουθεί να έχει ακόμη και στα 81 του. Ήδη κοιτάζει την περιοδεία της επόμενης χρονιάς, ηχογραφεί νέα μουσική και γενικά η εργατικότητά του ή το γεγονός ότι πηγαίνει στο γυμναστήριο τρεις φορές την εβδομάδα είναι πράγματα που εμπνέουν. Είναι έμπνευση και για τα παιδιά μας, που μπορούν να τον έχουν ως πρότυπο και να τον θαυμάζουν».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα