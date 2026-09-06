Νίκι Γκλέιζερ για τα αυστηρά μέτρα στον γάμο Σουίφτ και Κέλσι: Ήμουν εκεί για 12 ώρες και κανένας δικός μου δεν γνώριζε πού βρισκόμουν
Νίκι Γκλέιζερ για τα αυστηρά μέτρα στον γάμο Σουίφτ και Κέλσι: Ήμουν εκεί για 12 ώρες και κανένας δικός μου δεν γνώριζε πού βρισκόμουν
Η κωμικός δήλωσε ότι βρέθηκε στη γαμήλια τελετή στο Madison Square Garden, αλλά δεν είχε δικαίωμα να έχει μαζί το κινητό της
Στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι αναφέρθηκε η Νίκι Γκλέιζερ, σχολιάζοντας ότι παρέμεινε για 12 ώρες στον χώρο χωρίς κανείς από τους δικούς της ανθρώπους να γνωρίζει πού βρισκόταν.
Η κωμικός αποκάλυψε λεπτομέρειες για την τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden και μίλησε για την εμπειρία της κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
«Πήγα λοιπόν στον γάμο. Ήμουν εκεί για 12 ώρες και κανείς από την οικογένεια ή τους φίλους μου δεν γνώριζε πού βρισκόμουν. Ήμουν εκτός δικτύου για 12 ώρες. Μου έστελναν μηνύματα, η τοποθεσία μου ήταν απενεργοποιημένη. Όλοι νόμιζαν ότι είχα αυτοκτονήσει επειδή δεν είχα προσκληθεί» είπε με χιούμορ και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα ήμουν μέσα και δεν είχα τίποτα να δείξω, επειδή έπρεπε να παραδώσω το κινητό μου».
«Πριν από τρεις μήνες πήγα σε έναν γάμο στο Madison Square Garden. Στην πραγματικότητα δεν μπορώ να πω ότι ήμουν εκεί, διαφορετικά θα εμφανιστεί μια κουκκίδα από σκοπευτή στο μέτωπό μου» είπε, αναφερόμενη στο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας που υπέγραψαν οι καλεσμένοι πριν από την παρουσία τους στον γάμο.
Όσο για τα συναισθήματά της όταν έλαβε πρόσκληση για τον γάμο, είπε: «Είμαι τεράστια Swiftie (θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ), πιθανότατα η μεγαλύτερη Swiftie που βρισκόταν σε εκείνη την εκδήλωση. Αν είσαι Swiftie, θα καταλάβεις. Έλαβα την πρόσκληση για τον γάμο, δεν πίστευα ποτέ ότι θα με καλούσαν. Δεν τους γνωρίζω καν, αλλά έλαβα την πρόσκληση και έτρεμα καθώς άνοιγα το μήνυμα. Σκεφτόμουν: “Θεέ μου, θέλω να το πω σε όλους όσους γνωρίζω”».
Αφού έλαβε την πρόσκληση αρκετούς μήνες νωρίτερα, η Νίκι Γκλέιζερ ακολούθησε τις αυστηρές οδηγίες να μην αποκαλύψει δημόσια καμία λεπτομέρεια για την τελετή, σημειώνοντας ότι ήταν «πολύ φοβισμένη» ακόμη και να πει σε κάποιον ότι είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των καλεσμένων.
Η Γκλέιζερ συνέχισε περιγράφοντας την εμπειρία της: «Μπαίνω μέσα και δεν έχω φωτογραφίες. Είναι τόσο κρίμα, γιατί ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου ως Swiftie, το πιο ωραίο πράγμα που έχω δει ποτέ. Η πιο αγνή αγάπη που έχω δει ποτέ και δεν έχω φωτογραφίες, ούτε αποδείξεις».
Η Σουίφτ και ο Κέλσι παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου, παρουσία 1.000 καλεσμένων. Παρά τον μεγάλο αριθμό των παρευρισκομένων, ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές, πέρα από τα γαμήλια δώρα και το μενού. Η ποπ σταρ δεν έχει αναφερθεί δημόσια στον γάμο, όμως ο παίκτης των Kansas City Chiefs μίλησε πρώτη φορά για εκείνη την «τρελή» βραδιά, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του. «Ήταν μια ωραία περίοδος εκτός σεζόν, φίλε» είχε δηλώσει ο αθλητής, πριν αναφερθεί στη «μεγαλύτερη νύχτα της ζωής μου».
«Εκτιμώ όλους όσοι ήρθαν, γιόρτασαν και διασκέδασαν μαζί μας. Αυτό είναι πάνω κάτω ό,τι πραγματικά έχω να πω για εκείνη τη βραδιά. Ήταν μια τρελή νύχτα. Ήταν γεμάτη με πολλούς εορτασμούς» ανέφερε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η κωμικός αποκάλυψε λεπτομέρειες για την τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden και μίλησε για την εμπειρία της κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
«Πήγα λοιπόν στον γάμο. Ήμουν εκεί για 12 ώρες και κανείς από την οικογένεια ή τους φίλους μου δεν γνώριζε πού βρισκόμουν. Ήμουν εκτός δικτύου για 12 ώρες. Μου έστελναν μηνύματα, η τοποθεσία μου ήταν απενεργοποιημένη. Όλοι νόμιζαν ότι είχα αυτοκτονήσει επειδή δεν είχα προσκληθεί» είπε με χιούμορ και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα ήμουν μέσα και δεν είχα τίποτα να δείξω, επειδή έπρεπε να παραδώσω το κινητό μου».
Nikki Glaser details Taylor Swift and Travis Kelce’s ‘wild’ wedding: ‘Best night of my life’ https://t.co/teAxAW7VZw pic.twitter.com/Q3lmJdCxZv— Page Six (@PageSix) September 5, 2026
Όσο για τα συναισθήματά της όταν έλαβε πρόσκληση για τον γάμο, είπε: «Είμαι τεράστια Swiftie (θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ), πιθανότατα η μεγαλύτερη Swiftie που βρισκόταν σε εκείνη την εκδήλωση. Αν είσαι Swiftie, θα καταλάβεις. Έλαβα την πρόσκληση για τον γάμο, δεν πίστευα ποτέ ότι θα με καλούσαν. Δεν τους γνωρίζω καν, αλλά έλαβα την πρόσκληση και έτρεμα καθώς άνοιγα το μήνυμα. Σκεφτόμουν: “Θεέ μου, θέλω να το πω σε όλους όσους γνωρίζω”».
Αφού έλαβε την πρόσκληση αρκετούς μήνες νωρίτερα, η Νίκι Γκλέιζερ ακολούθησε τις αυστηρές οδηγίες να μην αποκαλύψει δημόσια καμία λεπτομέρεια για την τελετή, σημειώνοντας ότι ήταν «πολύ φοβισμένη» ακόμη και να πει σε κάποιον ότι είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των καλεσμένων.
Η Γκλέιζερ συνέχισε περιγράφοντας την εμπειρία της: «Μπαίνω μέσα και δεν έχω φωτογραφίες. Είναι τόσο κρίμα, γιατί ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου ως Swiftie, το πιο ωραίο πράγμα που έχω δει ποτέ. Η πιο αγνή αγάπη που έχω δει ποτέ και δεν έχω φωτογραφίες, ούτε αποδείξεις».
Η Σουίφτ και ο Κέλσι παντρεύτηκαν στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου, παρουσία 1.000 καλεσμένων. Παρά τον μεγάλο αριθμό των παρευρισκομένων, ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές, πέρα από τα γαμήλια δώρα και το μενού. Η ποπ σταρ δεν έχει αναφερθεί δημόσια στον γάμο, όμως ο παίκτης των Kansas City Chiefs μίλησε πρώτη φορά για εκείνη την «τρελή» βραδιά, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του. «Ήταν μια ωραία περίοδος εκτός σεζόν, φίλε» είχε δηλώσει ο αθλητής, πριν αναφερθεί στη «μεγαλύτερη νύχτα της ζωής μου».
«Εκτιμώ όλους όσοι ήρθαν, γιόρτασαν και διασκέδασαν μαζί μας. Αυτό είναι πάνω κάτω ό,τι πραγματικά έχω να πω για εκείνη τη βραδιά. Ήταν μια τρελή νύχτα. Ήταν γεμάτη με πολλούς εορτασμούς» ανέφερε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα