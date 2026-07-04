Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών

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Το βράδυ πριν από τον γάμο είχε προηγηθεί ιδιωτικό δείπνο για συγγενείς και στενούς φίλους στον χώρο του Madison Square Garden. Στο δείπνο εθεάθησαν επίσης ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Άσλεϊ Αβινιόν, ενώ η Σελένα Γκόμεζ δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδρομή της προς την εκδήλωση.

Μαύρα SUV, αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δρόμοι κλειστοί γύρω από το Μανχάταν και εκατοντάδες θαυμαστές δημιούργησαν το σκηνικό έξω από το Madison Square Garden, όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.Η τελετή της ποπ σταρ και του παίκτη του NFL ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:00 τοπική ώρα (00:00 ώρα Ελλάδας). Παρότι το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερα έντονο, το ζευγάρι φρόντισε να διατηρήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τις λεπτομέρειες της τελετής. Για τον σκοπό αυτό, γύρω από τον χώρο είχαν τοποθετηθεί ειδικές κατασκευές, σκηνές και προστατευτικά καλύμματα, ώστε να μην είναι ορατά όσα διαδραματίζονταν στο εσωτερικό. Έως τις 17:30 τοπική ώρα (00:30 ώρα Ελλάδας), η άφιξη των περισσότερων καλεσμένων είχε ολοκληρωθεί.Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, εκατοντάδες θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ κατέκλυσαν τον χώρο έξω από το Madison Square Garden, ελπίζοντας να πάρουν μια γεύση από το γεγονός. Πολλοί είχαν επιλέξει να φορέσουν μπλουζάκια, καπέλα και αξεσουάρ από τις περιοδείες της, τραγουδούσαν γνωστές επιτυχίες της και περίμεναν να δουν, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, κάποιον από τους διάσημους καλεσμένους. Ορισμένοι, μάλιστα, ανέβηκαν σε σκαλωσιές που υπήρχαν στην περιοχή, αναζητώντας καλύτερη οπτική προς τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.Λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ.Πολλές από αυτές βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Νάσβιλ, το Λος Άντζελες, το Κάνσας Σίτι και η Νέα Υόρκη.Ο γάμος πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο εορταστικό Σαββατοκύριακο για την πόλη, καθώς συμπίπτει με τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου και της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, την παρέλαση ιστιοφόρων στον ποταμό Χάντσον και αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.: Reuters