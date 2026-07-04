Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
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Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κέλσι Γάμος καλεσμένοι

Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε τελετή στο Madison Square Garden, παρουσία περισσότερων από 1.000 καλεσμένων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού

Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
Ιωάννα Μαρίνου
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Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τέλεσαν τον γάμο τους, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την Παρασκευή 3 Ιουλίου και όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1.000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η νύφη επέλεξε νυφικό υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior, σχεδιασμένο από τον Τζόναθαν Άντερσον, δημιουργικό διευθυντή των γυναικείων, ανδρικών και haute couture συλλογών του οίκου, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο γαμπρός φόρεσαν χειροποίητα παπούτσια Christian Louboutin. Η Τέιλορ Σουίφτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα Cartier.

Χρέη κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα: «Μόλις παντρεύτηκαν!».

Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών

Καλεσμένοι της Σουίφ και του Κέλσι ήταν δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων οι Τζίτζι Χαντίντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Ντακότα Τζόνσον, Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, Πίτερ Χέρμαν, Εντ Σίραν με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν, οι αδερφές Haim, Έλι Γκούλντινγκ, Μπένσον Μπουν, Μάρεν Μόρις, Κέλσι Μπαλερίνι, Μιράντα Λάμπερτ, οι The Chicks, Μπραντ Πέισλι και Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, Χιου Γκραντ, Κάρλι Κλος και Τζόσουα Κούσνερ, Ζόε Κράβιτζ, Τζέισον Σουντέικις, Ίθαν Χοκ, Τζίμι Φάλον και Τόμι Χίλφιγκερ.

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Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με τους καλεσμένους






Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
Τομ Μπρέιντι

Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
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Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
Κρις Ροκ

Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
Χιου Γκραντ και η σύζυγός του Άννα Ελισάβετ Έμπερσταϊν

Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
Ο προπονητής των Kansas City Chiefs, Άντι Ριντ

Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
Στίβεν Σπίλμπεργκ

Μαύρα SUV, αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δρόμοι κλειστοί γύρω από το Μανχάταν και εκατοντάδες θαυμαστές δημιούργησαν το σκηνικό έξω από το Madison Square Garden, όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.

Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών

Η τελετή της ποπ σταρ και του παίκτη του NFL ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:00 τοπική ώρα (00:00 ώρα Ελλάδας).  Παρότι το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερα έντονο, το ζευγάρι φρόντισε να διατηρήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τις λεπτομέρειες της τελετής. Για τον σκοπό αυτό, γύρω από τον χώρο είχαν τοποθετηθεί ειδικές κατασκευές, σκηνές και προστατευτικά καλύμματα, ώστε να μην είναι ορατά όσα διαδραματίζονταν στο εσωτερικό. Έως τις 17:30 τοπική ώρα (00:30 ώρα Ελλάδας), η άφιξη των περισσότερων καλεσμένων είχε ολοκληρωθεί.

Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, εκατοντάδες θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ κατέκλυσαν τον χώρο έξω από το Madison Square Garden, ελπίζοντας να πάρουν μια γεύση από το γεγονός. Πολλοί είχαν επιλέξει να φορέσουν μπλουζάκια, καπέλα και αξεσουάρ από τις περιοδείες της, τραγουδούσαν γνωστές επιτυχίες της και περίμεναν να δουν, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, κάποιον από τους διάσημους καλεσμένους. Ορισμένοι, μάλιστα, ανέβηκαν σε σκαλωσιές που υπήρχαν στην περιοχή, αναζητώντας καλύτερη οπτική προς τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.

Το βράδυ πριν από τον γάμο είχε προηγηθεί ιδιωτικό δείπνο για συγγενείς και στενούς φίλους στον χώρο του Madison Square Garden. Στο δείπνο εθεάθησαν επίσης ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Άσλεϊ Αβινιόν, ενώ η Σελένα Γκόμεζ δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδρομή της προς την εκδήλωση.

Η δωρεά των 26 εκατ. δολαρίων πριν από τον γάμο

Λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ.

Πολλές από αυτές βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Νάσβιλ, το Λος Άντζελες, το Κάνσας Σίτι και η Νέα Υόρκη.

Ο γάμος πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο εορταστικό Σαββατοκύριακο για την πόλη, καθώς συμπίπτει με τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου και της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, την παρέλαση ιστιοφόρων στον ποταμό Χάντσον και αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Φωτογραφίες: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου
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