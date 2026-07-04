Ο λαμπερός γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.000 καλεσμένοι, δείτε φωτογραφίες με τους διάσημους που έδωσαν το παρών
Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε τελετή στο Madison Square Garden, παρουσία περισσότερων από 1.000 καλεσμένων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού
Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την Παρασκευή 3 Ιουλίου και όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1.000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι.
🤍💍 Here comes the bride ... Taylor Swift is on her way to Madison Square Garden, and it's finally time to celebrate her nuptials.— TMZ (@TMZ) July 3, 2026
🎥 Backgrid pic.twitter.com/dJUUAYBHHS
Χρέη κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα: «Μόλις παντρεύτηκαν!».
Καλεσμένοι της Σουίφ και του Κέλσι ήταν δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων οι Τζίτζι Χαντίντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Ντακότα Τζόνσον, Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, Πίτερ Χέρμαν, Εντ Σίραν με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν, οι αδερφές Haim, Έλι Γκούλντινγκ, Μπένσον Μπουν, Μάρεν Μόρις, Κέλσι Μπαλερίνι, Μιράντα Λάμπερτ, οι The Chicks, Μπραντ Πέισλι και Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, Χιου Γκραντ, Κάρλι Κλος και Τζόσουα Κούσνερ, Ζόε Κράβιτζ, Τζέισον Σουντέικις, Ίθαν Χοκ, Τζίμι Φάλον και Τόμι Χίλφιγκερ.
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Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με τους καλεσμένους
Chiefs running back Kareem Hunt has left the Ritz-Carlton NoMad and is now headed to Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding at MSG. 👀💍 pic.twitter.com/z6hZLtNxQQ— Page Six (@PageSix) July 3, 2026
Machine Gun Kelly heads to Madison Square Garden for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. (🎥: BACKGRID) pic.twitter.com/K9c6vCcRwW— E! News (@enews) July 3, 2026
Ed Sheeran and his wife Cherry Seaborn were among the guests at Taylor Swift and Travis Kelce's wedding, marking a rare public appearance for the couple. https://t.co/XYWl8oqluW pic.twitter.com/5IuV3nwbh1— E! News (@enews) July 4, 2026
That's our girl, Camila Cabello, on her way to Madison Square Garden for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. (🎥: TikTok/camilacabello)See more celeb arrivals: https://t.co/iZZWgP6jHO pic.twitter.com/3pGV3MihyO— E! News (@enews) July 3, 2026
We just spotted Ethan Hawke, who starred in Taylor Swift's "Fortnight" video, and Jason Sudeikis both heading into the wedding at Madison Square Garden! 🌟 pic.twitter.com/vsL5MdQecN— ExtraTV (@extratv) July 3, 2026
Taylor Swift's 'bridesmaid' Gigi Hadid shares look of love with Bradley Cooper as they head to pop star's wedding celebration 😍https://t.co/NZQED5KlsF pic.twitter.com/7sSd3binRQ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 3, 2026
Hugh Grant and his wife were spotted leaving Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding at MSG.💍— Page Six (@PageSix) July 4, 2026
📹: Maria Pohl for Page Six pic.twitter.com/PtWShPcQIy
Jay-Z and Steven Spielberg have arrived in NYC for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding celebration. 💍 https://t.co/12OJcr22uF pic.twitter.com/hnkLgwkZz1— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 3, 2026
Bad Blood? Not today ... Karlie Kloss is officially attending Taylor Swift and Travis Kelce's wedding in NYC.— TMZ (@TMZ) July 3, 2026
📸 Getty pic.twitter.com/AgLi37ZNfe
Μαύρα SUV, αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δρόμοι κλειστοί γύρω από το Μανχάταν και εκατοντάδες θαυμαστές δημιούργησαν το σκηνικό έξω από το Madison Square Garden, όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.
Η τελετή της ποπ σταρ και του παίκτη του NFL ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:00 τοπική ώρα (00:00 ώρα Ελλάδας). Παρότι το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερα έντονο, το ζευγάρι φρόντισε να διατηρήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τις λεπτομέρειες της τελετής. Για τον σκοπό αυτό, γύρω από τον χώρο είχαν τοποθετηθεί ειδικές κατασκευές, σκηνές και προστατευτικά καλύμματα, ώστε να μην είναι ορατά όσα διαδραματίζονταν στο εσωτερικό. Έως τις 17:30 τοπική ώρα (00:30 ώρα Ελλάδας), η άφιξη των περισσότερων καλεσμένων είχε ολοκληρωθεί.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, εκατοντάδες θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ κατέκλυσαν τον χώρο έξω από το Madison Square Garden, ελπίζοντας να πάρουν μια γεύση από το γεγονός. Πολλοί είχαν επιλέξει να φορέσουν μπλουζάκια, καπέλα και αξεσουάρ από τις περιοδείες της, τραγουδούσαν γνωστές επιτυχίες της και περίμεναν να δουν, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, κάποιον από τους διάσημους καλεσμένους. Ορισμένοι, μάλιστα, ανέβηκαν σε σκαλωσιές που υπήρχαν στην περιοχή, αναζητώντας καλύτερη οπτική προς τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.
A Sign of Good Luck: Rain Pours in New York City Minutes After Taylor Swift, Travis Kelce Tie the Knot https://t.co/MMdYriRXd7— The Hollywood Reporter (@THR) July 4, 2026
Η δωρεά των 26 εκατ. δολαρίων πριν από τον γάμο
Λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ.
Πολλές από αυτές βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Νάσβιλ, το Λος Άντζελες, το Κάνσας Σίτι και η Νέα Υόρκη.
Ο γάμος πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο εορταστικό Σαββατοκύριακο για την πόλη, καθώς συμπίπτει με τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου και της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, την παρέλαση ιστιοφόρων στον ποταμό Χάντσον και αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.
Φωτογραφίες: Reuters
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