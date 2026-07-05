Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ερμήνευσε επιτυχία των Beatles στη δεξίωση του γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι
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Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κελς Γάμος Πολ Μακάρτνεϊ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ερμήνευσε επιτυχία των Beatles στη δεξίωση του γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο 84χρονος μουσικός τραγούδησε το «I Want to Hold Your Hand» στο Madison Square Garden

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ερμήνευσε επιτυχία των Beatles στη δεξίωση του γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι
Ιωάννα Μαρίνου
Μία επιτυχία των Beatles λέγεται ότι τραγούδησε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στη δεξίωση γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο περιοδικό People, ο 84χρονος ΜακΚάρτνεϊ ερμήνευσε στη δεξίωση το «I Want to Hold Your Hand». Όπως αναφέρεται «μετά την τελετή, η μητέρα της Τέιλορ, Άντρεα προσκάλεσε όλους στην αίθουσα της δεξίωσης, όπου είχε στηθεί η σκηνή» ενώ το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι στη δεξίωση εμφανίστηκε και η Στίβι Νικς, η οποία διατηρεί στενή σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ εδώ και χρόνια.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έχουν εκφράσει δημόσια στο παρελθόν τον αμοιβαίο θαυμασμό τους, ενώ είχαν εμφανιστεί μαζί στο εξώφυλλο του Rolling Stone το 2020. Πιο πρόσφατα, η Σουίφτ αναδημοσίευσε ανάρτηση του Βρετανού μουσικού στο Instagram σχετικά με το νέο του άλμπουμ «The Boys of Dungeon Lane», γράφοντας ότι πρόκειται για έναν «καλλιτέχνης διαχρονικής αξίας και κορυφαίου επιπέδου» και ότι δεν σταματά ποτέ να εμπνέεται από εκείνον.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 1.000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι.

Σύμφωνα με ξένα μέσα σημέρωσης, χρέη κουμπάρου ανέλαβε ο Άνταμ Σάντλερ, στενός φίλος του ζευγαριού. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα: «Just Married (Μόλις παντρεύτηκαν)». Παράλληλα, στο σημείο υπήρχε αυξημένη παρουσία της αστυνομίας, μαύρα SUV, κλειστοί δρόμοι γύρω από το Μανχάταν και πλήθος θαυμαστών, συνθέτοντας το σκηνικό έξω από το Madison Square Garden, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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