Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Ο Ντόναλντ Τουσκ προειδοποιεί για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Πολωνία
Ο Ντόναλντ Τουσκ προειδοποιεί για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Πολωνία
Μιλώντας στην Βουλή είπε ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία
Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μιλώντας στην Βουλή είπε ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.
Ο ίδιος δεν διευκρίνισε ποιες είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών τις οποίες επικαλέσθηκε.
«Φοβάμαι ότι μέχρι τον χειμώνα θα γίνουμε μάρτυρες ολοένα και πιο σφοδρών ρωσικών επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών. Και μπορώ μόνο να εκφράσω την ελπίδα ότι αυτές οι προκλήσεις και οι επιθέσεις δεν θα ξεπεράσουν τα σύνορα της Ουκρανίας. Όμως, δυστυχώς, η ελπίδα δεν αποτελεί βεβαιότητα. Εδώ, στην Πολωνία, προετοιμαζόμαστε για διαφορετικά σενάρια», δήλωσε.
Ο ίδιος δεν διευκρίνισε ποιες είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών τις οποίες επικαλέσθηκε.
«Φοβάμαι ότι μέχρι τον χειμώνα θα γίνουμε μάρτυρες ολοένα και πιο σφοδρών ρωσικών επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών. Και μπορώ μόνο να εκφράσω την ελπίδα ότι αυτές οι προκλήσεις και οι επιθέσεις δεν θα ξεπεράσουν τα σύνορα της Ουκρανίας. Όμως, δυστυχώς, η ελπίδα δεν αποτελεί βεβαιότητα. Εδώ, στην Πολωνία, προετοιμαζόμαστε για διαφορετικά σενάρια», δήλωσε.
Polish PM Donald Tusk:— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
I fear that by winter we will witness increasingly severe attacks by Russia on energy infrastructure.
And I can only express hope that these provocations and attacks will not go beyond Ukraine’s borders.
But hope, unfortunately, is not certainty.
We are… pic.twitter.com/7MOZ5S4slY
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