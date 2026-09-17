Μητσοτάκης: Κάτω από €1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης - Τι είπε για Ερντογάν, αυτοδυναμία, παράθυρο για έκτακτη μείωση του ΕΦΚ

Οι αναφορές του πρωθυπουργού σε πλαφόν, Τουρκία, ηλεκτρική διασύνδεση, 12 μίλια, αυτοδυναμία - Καμία περίπτωση συνεργασίας με Βελόπουλο και Λατινοπούλου - «Ό,τι είχα να πω, το είπα για Σαμαρά, να με ξαναρωτήσετε όταν κάνει κόμμα»





Στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews με τον Παναγιώτη Στάθη, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση, αλλά και στα ελληνοτουρκικά, αναγνωρίζοντας «σχετική επιδείνωση» της τουρκικής ρητορικής και χρησιμοποιώντας τη φράση ότι «η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει».



Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης







Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε συγκεκριμένες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα τόσο από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσο και από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια», είπε και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75».



Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές ενέργειας έχουν ήδη μεταφερθεί στην ελληνική αγορά καυσίμων, με την αμόλυβδη και το diesel να έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις τις τελευταίες ημέρες.



Στο τραπέζι πλαφόν στα περιθώρια κέρδους







Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα ότι μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο.



Ανοιχτό παράθυρο για έκτακτη μείωση του ΕΦΚ



Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν θα μπορούσε να έχει μόνιμο χαρακτήρα. «Θα το έκανα έκτακτα για συγκεκριμένο διάστημα. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά», ανέφερε.



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Μήνυμα στα διυλιστήρια: «Έχουν κέρδη και πρέπει να συμμετέχουν»



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα μήνυμα προς τα διυλιστήρια, καλώντας τα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια συγκράτησης της τιμής. «Και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά και θα πρέπει να συμμετέχουν», είπε.



Όταν ρωτήθηκε εάν η εναλλακτική θα ήταν μια επιπλέον φορολόγησή τους, εξήγησε ότι προτιμά την απευθείας συνεισφορά στη μείωση της τελικής τιμής: «Από το να βάλω χρήματα στο κρατικό ταμείο, προτιμώ να τα επιστρέψω εκεί που πρέπει».



Δείτε βίντεο με ολόκληρη τη συνέντευξη:



Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα μέτρα από τα συναρμόδια υπουργεία, με συμμετοχή και των διυλιστηρίων.Στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews με τον Παναγιώτη Στάθη, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση, αλλά και στα ελληνοτουρκικά, αναγνωρίζοντας «σχετική επιδείνωση» της τουρκικής ρητορικής και χρησιμοποιώντας τη φράση ότι «η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το σενάριο που, όπως είπε, θέλει να αποτρέψει η κυβέρνηση: χωρίς καμία παρέμβαση, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και από τα 2 ευρώ το λίτρο. «Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση», είπε, θέτοντας ως προτεραιότητα «να μην κρυώσουν οι πολίτες μας τον χειμώνα».Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε συγκεκριμένες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα τόσο από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσο και από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια», είπε και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75».Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές ενέργειας έχουν ήδη μεταφερθεί στην ελληνική αγορά καυσίμων, με την αμόλυβδη και το diesel να έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις τις τελευταίες ημέρες.Στις επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, ώστε, όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, η όποια κρατική παρέμβαση να περάσει πραγματικά μέχρι τον τελικό καταναλωτή και να μην απορροφηθεί σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας εμπορίας.Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα ότι μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο.Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν θα μπορούσε να έχει μόνιμο χαρακτήρα. «Θα το έκανα έκτακτα για συγκεκριμένο διάστημα. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να γίνει, γιατί δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά», ανέφερε.Υπερασπίστηκε παράλληλα την επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια, σημειώνοντας ότι απαιτείται προσοχή «γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα μήνυμα προς τα διυλιστήρια, καλώντας τα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια συγκράτησης της τιμής. «Και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά και θα πρέπει να συμμετέχουν», είπε.Όταν ρωτήθηκε εάν η εναλλακτική θα ήταν μια επιπλέον φορολόγησή τους, εξήγησε ότι προτιμά την απευθείας συνεισφορά στη μείωση της τελικής τιμής: «Από το να βάλω χρήματα στο κρατικό ταμείο, προτιμώ να τα επιστρέψω εκεί που πρέπει».





«Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει»



Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον πρωθυπουργό να αναγνωρίζει ότι τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί επιδείνωση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε χαρακτηριστικά, διαχωρίζοντας την περίοδο των «ήρεμων νερών» από τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις τουρκικές θέσεις με αυτοπεποίθηση και με βάση το Διεθνές Δίκαιο. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», είπε, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που είχε στείλει λίγες ημέρες νωρίτερα από το Καστελλόριζο.



«Σύντομα» εξελίξεις για το καλώδιο



Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε εξελίξεις και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, απαντώντας «σύντομα» στο ερώτημα για το πότε θα υπάρξουν οι επόμενες κινήσεις. Συνέδεσε τις εξελίξεις με τη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας και την απόφαση να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετικός συντονισμός με τη γαλλική πλευρά.



«Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μία θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη, το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει», ανέφερε. Η κυβέρνηση είχε ήδη δηλώσει στη ΔΕΘ ότι θεωρεί την επανεκκίνηση των εργασιών του καλωδίου ζήτημα των επόμενων μηνών και ότι, κατά την ελληνική θέση, η Τουρκία δεν νομιμοποιείται να παρεμποδίσει το έργο.



Για τα 12 μίλια: «Η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα όταν κρίνει»



Για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για δικαίωμα που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο. «Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά», ανέφερε.



«Η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία», πρόσθεσε. Η ίδια θέση είχε διατυπωθεί και στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.



Ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή το ενδεχόμενο συνάντησης με Ερντογάν



Για πιθανή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένο τετ α τετ, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι τα προγράμματα των δύο ηγετών θα συμπέσουν, αναφερόμενος στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.



Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συνάντηση ακόμη και την τελευταία στιγμή. «Δεν αποκλείω κάτι», είπε, σημειώνοντας ότι Ελλάδα και Τουρκία είναι γειτονικές χώρες και ότι η γεωγραφία «είναι δεδομένη και αναπόδραστη».



Υπερασπίστηκε παράλληλα τη Διακήρυξη των Αθηνών ως οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, παρότι αναγνώρισε τη σημερινή επιδείνωση της ρητορικής.



Το ΠΑΣΟΚ θέλει αυτοδυναμία; Κι εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν



Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η πολιτική πρόταση που θέτει ενώπιον των πολιτών είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ρωτήθηκε για τον αντίστοιχο στόχο που θέτει το ΠΑΣΟΚ, απάντησε με χιούμορ: «Και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει να είναι αυτοδύναμο. Εντάξει, κι εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν».



Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι, κατά τη δική του θέση, η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεργασίας με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο.



Στο ερώτημα περί μετεκλογικών συνεργασιών παρέπεμψε τελικά στην απόφαση των ψηφοφόρων: «Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό».



«Να μην εκπέμπουμε ότι είμαστε αναντικατάστατοι»



Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν είναι συνηθισμένο για ευρωπαϊκό κυβερνών κόμμα, έπειτα από επτάμισι χρόνια στην εξουσία, να εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική απόσταση από τους αντιπάλους του.



Έστειλε, ωστόσο, μήνυμα και προς το εσωτερικό της ΝΔ. «Αυτό το οποίο δεν πρέπει να εκπέμπουμε εμείς είναι μια δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάστατοι», είπε, σημειώνοντας ότι απαιτείται διαρκής προσπάθεια τόσο στην ουσία όσο και στο ύφος.



Επίδομα ανεργίας: «Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο»



Ο πρωθυπουργός έκλεισε επίσης τη συζήτηση που είχε ανοίξει μετά την προσωπική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. «Να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο», είπε.



Αντίθετα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το επίδομα και να το καταστήσει περισσότερο ανταποδοτικό.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ταυτόχρονα πλήρη στήριξη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο», είπε, προσθέτοντας ότι, λόγω του θεσμικού του ρόλου, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. «Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη», κατέληξε.



Δείτε αναλυτικά την συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη:



Παναγιώτης Στάθης: Κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, στο στούντιο της ΕΡΤ και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, για να δώσετε την πρώτη συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ εδώ, στη δημόσια τηλεόραση.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλησπέρα, κ. Στάθη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, πράγματι χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας στην πρώτη μου συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ. Θεώρησα υποχρέωσή μου να ξεκινήσω την τηλεοπτική σεζόν των συνεντεύξεων από τη δημόσια τηλεόραση και να σας συγχαρώ και για την πολύ σημαντική πρωτοβουλία του ΕΡΤnews, αλλά και για την ποικιλία και την ποιότητα του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης.



Παναγιώτης Στάθης: Είναι αλήθεια αυτό, αυτό συναντώ καθημερινά κι εγώ εδώ πρέπει να σας πω, κ. Πρόεδρε, στην ΕΡΤ.



Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και ευχαριστώ πολύ γιατί ξεκινάτε από δω, γιατί πράγματι και ο πολιτικός χρόνος και το πολιτικό σκηνικό είναι πολύ δύσκολο, πολύ βαρύ. Ξεκινάμε την προεκλογική περίοδο, προφανώς. Έχουμε ένα πολύ ασταθές διεθνές περιβάλλον, πόλεμοι, έχουμε το θέμα της ενέργειας -θα έρθω στο θέμα της ενέργειας, όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της κυβέρνησης γι’ αυτό.



Έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον, το οποίο είναι ασταθές και ταυτόχρονα εμείς είμαστε σε ένα πεδίο, είμαστε μια χώρα η οποία έχει πάντα ένα ανοιχτό μέτωπο, που λέγεται Τουρκία. Ξεκινώ απ’ αυτό, γιατί τις επόμενες ημέρες -αν δεν απατώμαι- θα πάτε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να ρωτήσω ευθέως: θα συναντήσετε τον κ. Erdoğan; Υπάρχει προγραμματισμένο κάτι τέτοιο;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντησή μου με τον κ. Erdoğan. Δεν είναι βέβαιον ότι θα συμπέσουν τα προγράμματά μας, καθώς πριν φτάσω στη Νέα Υόρκη θα βρεθώ για δύο μέρες στην Καλιφόρνια. Θα συναντήσω όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στον τομέα της τεχνολογίας. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις και γύρω από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα βρεθώ εκεί για κάποιες ημέρες.



Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Πρόεδρο Erdoğan, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί μια τέτοια συνάντηση να κανονιστεί -εφόσον υπάρχει δυνατότητα- και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο.



Παναγιώτης Στάθης: Το ρωτώ γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα μπαράζ δηλώσεων από την τουρκική πλευρά και από τον ίδιο τον Πρόεδρο Erdoğan και από αξιωματούχους της Άγκυρας. Διάβαζα τον κ. Fidan, παραδείγματος χάρη, τι είπε ο κ. Fidan προχθές. Εδώ έφτασε να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών με βάση τις Συνθήκες, επειδή είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά μας.



Αυτή η Διακήρυξη των Αθηνών τελικά μήπως είναι κενό γράμμα, κ. Πρόεδρε; Μήπως τελικά, δηλαδή, οι σχέσεις μας με την Άγκυρα έκαναν έναν κύκλο και καταλήξαμε στο ίδιο σημείο;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Σίγουρα, κ. Στάθη, υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στη ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Είχαμε περάσει και το 2019-2020 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο «αγριεύει».



Αλλά ας κάνουμε μία διάκριση, κ. Στάθη, μεταξύ αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων αξιωματούχων.



Παναγιώτης Στάθης: Καλά, στην Τουρκία τα μέσα ενημέρωσης έφτασαν να σας κατηγορούν γιατί επισκεφτήκατε το Καστελόριζο, έτσι;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Γι’ αυτό το λέω. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων.



Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο, με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελλόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα: εμείς δεν απειλούμε κανέναν.



Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας.



Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε, όμως, και κανείς να μας απειλεί. Άρα, η δική μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία.



Θα το ξαναπώ: με την Τουρκία είμαστε γείτονες, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη, πάντα οι σχέσεις μας πρέπει να καθορίζονται από αυτή την παράμετρο.



Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η Διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ώστε αν ποτέ χρειαστεί, η ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας.



Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας, διατυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες, από την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών.



Παναγιώτης Στάθης: Άρα, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να ήταν χρήσιμο, λέτε, σε κάποιο σημείο και είναι ακόμα χρήσιμο.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Και είναι ακόμα χρήσιμο, διότι οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι θεσμοθετημένοι και παραμένουν ανοιχτοί. Και έτσι πρέπει είναι.



Παναγιώτης Στάθης: Επειδή είπατε για το Καστελλόριζο, και έχει και έναν ειδικό συμβολισμό πάντα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο, λένε κάποιοι ότι δεν είπατε τίποτα για τα 12 μίλια, από το Καστελλόριζο, που θα είχε, παραδείγματος χάριν, και έναν μεγαλύτερο συμβολισμό.



Το σκέφτεστε για τα 12 μίλια; Το είπατε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι στον σχεδιασμό σας, το οποίο μπορεί να γίνει πιο γρήγορα;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα το ξαναπώ, το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές.



Αλλά θα ήθελα να τονίσω, με την ευκαιρία της αναφοράς σας στην επίσκεψη στο Καστελλόριζο, τη μεγάλη συγκίνηση την οποία και εγώ αισθάνθηκα όταν επισκέφθηκα αυτόν τον τόπο ο οποίος είναι το πιο απομακρυσμένο σημείο από την Αθήνα.



Πήρα πολύ θετική ενέργεια από τους Καστελλοριζιούς. Είναι άνθρωποι προκομμένοι, οι οποίοι αγαπούν τον τόπο τους. Γι’ αυτό και νομίζω ότι είχαν και μια ξεχωριστή σημασία τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσα προκειμένου να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο στους κατοίκους του Καστελλόριζου να παραμείνουν στον τόπο τους. Δώσαμε μια σημαντική ετήσια οικονομική ενίσχυση γι’ αυτούς οι οποίοι κατοικούν στο Καστελλόριζο, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και περισσότερους κατοίκους.



Διότι, ξέρετε, τελικά η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των ελληνικών νησιών δεν είναι άλλη από το να στηρίξουμε τον μόνιμο πληθυσμό και να τον ενισχύσουμε.



Δεν είναι εύκολο να ζει κανείς σε ένα μικρό νησί. Ειδικά στο Καστελλόριζο, το οποίο είναι μια ειδική περίπτωση, καθώς είναι τόσο απομακρυσμένο από το κύριο σώμα των υπόλοιπων Δωδεκανήσων.



Γι’ αυτό και θεώρησα υποχρέωσή μου όχι απλά να πάω στο Καστελόριζο, εξάλλου έχω ξαναπάει, δεν είναι η πρώτη φορά.



Παναγιώτης Στάθης: Σωστά.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω. Αλλά να κάνουμε και κάτι παραπάνω για τους ακρίτες μας, οι οποίοι με τόση υπερηφάνεια υψώνουν κάθε μέρα την ελληνική σημαία.



Παναγιώτης Στάθης: Κύριε Πρόεδρε, θα πάω στο θέμα του καλωδίου και θα ρωτήσω ευθέως, πότε ξεκινά;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύντομα.



Παναγιώτης Στάθης: Το «σύντομα» το προσδιορίζετε γιατί είναι έτοιμο το πλάνο; Είναι κάτι το οποίο ετοιμάζεται;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύντομα, διότι η απόφαση της γαλλικής Meridiam να επενδύσει στο καλώδιο, να αποκτήσει ουσιαστικά την πλειοψηφία αυτού του έργου, σηματοδοτεί προφανώς και τη θέληση του συγκεκριμένου επενδυτικού ταμείου, με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης, να προχωρήσει το έργο.



Δεν θα επένδυε σε ένα έργο το οποίο θα θεωρούσε και η ίδια ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Νομίζω ότι αυτή είναι και μια πολύ καλή πιστοποίηση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου, αλλά και της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής του σημασίας.



Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται με εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω και η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσκόμματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης, τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει.



Παναγιώτης Στάθης: Περιμένετε αντίδραση από την Τουρκία; Θα εμπλακεί και η Γαλλία σε μια τέτοια περίπτωση; Θα είναι υπό γαλλική σημαία το πλοίο;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θέλω να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Θα σας πω μόνο ότι προφανώς υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος, για τις επόμενες κινήσεις μας.



Παναγιώτης Στάθης: Θέλω να κλείσω τα εθνικά θέματα με μία αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, μια και βρισκόμαστε σε αυτό, ο οποίος είπε κάποια στιγμή, σε μια συνέντευξή του, μάλιστα εδώ, στην ΕΡΤ -στην πρωινή εκπομπή «Συνδέσεις» το είπε- ότι αν υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα μας, μην έχετε αμφιβολία ότι μπορεί να γίνει «ντου» απ' τους απέναντι. Πήρε ο κ. Ανδρουλάκης μετά και το έκανε ως δίλημμα «Μητσοτάκης-Erdoğan». Απαντήσατε χθες…



Κυριάκος Μητσοτάκης: Απάντησα χθες, διότι ουδείς και προφανώς ούτε ο κ. Φλωρίδης έθεσε ένα τέτοιο δίλημμα.



Κοιτάξτε, σε αυτό το οποίο ο κ. Φλωρίδης είπε με τον δικό του τρόπο, είναι κάτι για το οποίο και εγώ είχα την ευκαιρία να μιλήσω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση, σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, μια περιφερειακή αναταραχή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι’ αυτό στη συνέχεια γιατί πράγματι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά.



Το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο, δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα.



Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό, διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει, κάποια και μέσω πομπωδών συνεδριακών διαδικασιών, την ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.



Παναγιώτης Στάθης: Αλλά ξέρετε τι λένε; Λένε, έτσι όπως τίθεται το δίλημμα, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι και εκβιαστικό.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, δεν είναι εκβιαστικό, είναι μια πραγματικότητα. Διότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές: αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως, θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.



Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος, που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, εν προκειμένω μια κυβέρνηση η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο.



Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή; Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε, είναι «να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία». Αυτό όμως δεν είναι επιλογή διακυβέρνησης. Γι’ αυτό και το δίλημμα τίθεται, θα σας έλεγα, εκ των πραγμάτων.



Όταν χθες μίλησα για το ερώτημα «ελπίδα ή περιπέτειες», θέλω να εξηγήσω στους πολίτες ότι για εμάς το να μας εμπιστευτούν και πάλι είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, η οποία όμως συνδυάζεται με μία ρεαλιστική προοπτική για το πώς οι ζωές των Ελλήνων μπορούν να γίνουν καλύτερες, αλλά και πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή, σε ένα εξαιρετικά ταραγμένο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.



Παναγιώτης Στάθης: Εκεί θέλω να πάω και αν μου επιτρέπετε θα έρθω και στη συνέχεια στα εκλογικά -έχω και άλλα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, μας αρέσουν πολύ εμάς αυτά- αλλά θέλω να έρθω στο θέμα της ενέργειας, γιατί νομίζω ότι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο.



Βλέπουμε τις τιμές της ενέργειας, ξέρω ότι θα πάτε στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν έχετε προγραμματίσει και συνάντηση με τον κ. Trump ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σίγουρα θα έχετε συναντήσεις και για τα θέματα του πολέμου. Το βασικό είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές στους πολέμους, δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δυσκολεύει πάρα πολύ η ζωή των λαών, με την επιδείνωση που υπάρχει στο ενεργειακό τοπίο.



Θα ξεκινήσω και θα ρωτήσω ευθέως, κ. Πρόεδρε: βλέπουμε η βενζίνη είναι στο 2,20 σήμερα, τα γνωρίζετε, και με την επιδότηση μάλιστα που δίνει το κράτος και τα διυλιστήρια. Το πετρέλαιο θέρμανσης μου λένε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και σχεδόν 2 ευρώ, 1,90, αυτή τη στιγμή.



Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά είναι νούμερα στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί εύκολα πολύς κόσμος. Τι θα κάνει η κυβέρνηση; Καταρχήν, θα υπάρξει παράταση των μέτρων, μετά τον Σεπτέμβρη;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, μία σύντομη εξήγηση του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πράγματι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας. Αυτή η οικονομική αστάθεια έρχεται να επιτείνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που είναι η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών, την οποία τη βιώνουν και οι Έλληνες πολίτες, αλλά, θα έλεγα, παντού στον κόσμο οι καταναλωτές στο πετσί τους, μετά την πανδημία.



Δεν έχουμε, δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε μόνο τις αυξημένες τιμές των τελευταίων εβδομάδων. Όλο αυτό το πρόβλημα επικάθεται πάνω στο γεγονός ότι έχουμε έναν συσσωρευμένο πληθωρισμό, ουσιαστικά μιας πενταετίας.



Αυτό, θα το ξαναπώ, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισπανία και η Γαλλία και η Γερμανία, άλλες με μεγαλύτερο πληθωρισμό, άλλες με μικρότερο, όλες οι χώρες έχουν το ίδιο πρόβλημα.



Προσθέστε, λοιπόν, σε αυτό το πρόβλημα μία μεγάλη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι οι αγορές διαπιστώνουν ότι υπάρχουν χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα και «βαράνε το καμπανάκι», αυξάνοντας το κόστος δανεισμού, λέγοντας ουσιαστικά στις χώρες αυτές «μαζέψτε τις δαπάνες σας, διότι δεν θα συνεχίσουμε να σας δανείζουμε με το ίδιο επιτόκιο».



Παναγιώτης Στάθης: 5% δανείζεται η Αμερική. Νομίζω ότι είναι ρεκόρ εικοσαετίας, από τη Lehman Brothers νομίζω ότι έχει να συμβεί.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Και πολύ-πολύ χαμηλότερα η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον αναταραχής, είναι μία εξαίρεση και αυτό είναι μία μεγάλη κατάκτηση και θα έλεγα μία μεγάλη δικλίδα ασφαλείας για όλους τους Έλληνες πολίτες.



Παναγιώτης Στάθης: Άρα, είμαστε θωρακισμένοι, κ. Πρόεδρε, σε αυτό;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιους όρους, γιατί δεν ξέρω ποτέ τι μας επιφυλάσσει… Ξέρω, όμως, ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ασφαλής από πολλές άλλες χώρες, που οι αγορές στο παρελθόν θεωρούσαν ότι έχουν πολύ πιο σταθερά δημόσια οικονομικά.



Η Ελλάδα δεν δανείζεται μόνο φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κ. Στάθη. Δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία και από τη Γαλλία. Αυτό κάτι λέει για την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα της δημοσιονομικής πολιτικής και γιατί αυτό τελικά έχει αντανάκλαση και στον ίδιο τον πολίτη. Διότι όσο αυξάνεται το κόστος δανεισμού, τόσο λιγότερα περιθώρια έχει ο προϋπολογισμός να στηρίξει την κοινωνία, αλλά και τόσο αυξάνεται και το κόστος δανεισμού για το οποιοδήποτε στεγαστικό δάνειο, για το οποιοδήποτε δάνειο για κάθε επιχείρηση, η οποία θέλει ενδεχομένως να επενδύσει και να αυξήσει τη δραστηριότητά της.



Προσθέστε σε αυτό, λοιπόν, και μια μεγάλη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, η οποία δεν οφείλεται μόνο στην άνοδο της τιμής του Brent, αλλά και στο γεγονός ότι έχουν βγει πάρα πολλά διυλιστήρια εκτός παραγωγής. Άρα, έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στη τιμή του ντίζελ απ’ ό,τι στην τιμή του Brent.



Η Ελλάδα ευτυχώς έχει διυλιστήρια, εξαγωγικά διυλιστήρια. Άρα σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε απολύτως θωρακισμένοι, δεν κινδυνεύουμε δηλαδή.



Παναγιώτης Στάθης: Αυτό είναι μια παράμετρος, σημαντική παράμετρος.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, δεν κινδυνεύουμε δηλαδή να ξεμείνουμε από καύσιμα. Όμως…



Παναγιώτης Στάθης: Πώς τα αγοράζουμε τα καύσιμα είναι το θέμα.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Έρχομαι τώρα στην ουσία. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι; Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν τον χειμώνα.



Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ, στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.



Πέρσι τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στα 1,75.



Αυτό, λοιπόν, το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρχει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια.



Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο.



Παναγιώτης Στάθης: Άρα, μιλάμε για μία πολύ μεγάλη παρέμβαση…



Κυριάκος Μητσοτάκης: Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.



Παναγιώτης Στάθης: Άρα, παρέμβαση στην τιμή…



Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρέμβαση στην τιμή.



Παναγιώτης Στάθης: Και αύξηση στο επίδομα;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μία πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί όπου έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.



Εξετάζουμε και μία παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους -τα είχαμε στο παρελθόν- έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν…



Παναγιώτης Στάθης: Αυτό είναι στη χονδρική ή στα βενζινάδικα;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε όλη την αλυσίδα



Παναγιώτης Στάθης: Σε όλη την αλυσίδα



Κυριάκος Μητσοτάκης: Τελικά στις εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι



Παναγιώτης Στάθης: Και στα πρατήρια.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Αλλά παραπάνω και λεπτομερείς εξαγγελίες για το ύψος της παρέμβασης, τι θα κάνουν τα διυλιστήρια, τι θα κάνουμε εμείς, θα τα ακούσετε αυτά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.



Αυτό που θέλω, πάντως, να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας είναι ότι θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στο μεγαλύτερο πρόβλημα από τα τρία, αυτή τη στιγμή -δεν υποτιμώ και τα άλλα, θα έρθω και στα υπόλοιπα-, που είναι το κόστος της θέρμανσης. Γιατί προφανώς οι τιμές στις οποίες θα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα, δεν είναι αποδεκτές.



Κάτι ακόμα: έχω πει πολλές φορές ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες. Στη λογική κάποιων κομμάτων που είναι «δώσ’ τα όλα», εμείς πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Αυτές, λοιπόν…



Παναγιώτης Στάθης: Πόσες είναι οι εφεδρείες;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Αφήστε να ακούσετε τους συγκεκριμένους αριθμούς την Δευτέρα, όταν θα ανακοινωθούν.



Παναγιώτης Στάθης: Εγώ κρατάω, σίγουρα κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχουμε παρέμβαση στην αμόλυβδη.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Μισό λεπτό. Δεν είπα για την αμόλυβδη. Προτεραιοποίησα. Είπα ότι την Δευτέρα θα σας μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο.



Παναγιώτης Στάθης: Για τον μήνα Οκτώβριο



Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιατί το λέω αυτό; Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Και η δυσκολία της πολιτικής πάντα είναι να προτεραιοποιεί τις πολλές ανάγκες με βάση τους πεπερασμένους πόρους.



Αλλά και κάτι ακόμη: είναι σαφές ότι εδώ δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση.



Παναγιώτης Στάθης: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Συζητούσα με κάποιους ανθρώπους, γνώριζαν ότι θα σας πάρω συνέντευξη, και τους λέω, «παιδιά, πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκό ζήτημα». «Σώθηκες», μου απάντησαν. Αλήθεια σας λέω. Άνθρωποι οι οποίοι είναι Ευρωπαϊστές και τα λοιπά.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, ας μην είμαστε τόσο απαισιόδοξοι με την Ευρώπη. Επειδή είναι πολύ βολικό τώρα να «πυροβολούμε» γενικά την Ευρώπη δεξιά και αριστερά.



Να πω το εξής: καταρχάς και στο παρελθόν πολλές φορές ελληνικές παρεμβάσεις στην Ευρώπη εισακούστηκαν τελικά. Να δώσω ένα παράδειγμα…



Παναγιώτης Στάθης: Θα πιέσετε κι άλλο σε αυτό;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα έρθω και στο θέμα της ενέργειας. Να δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Χθες, στην ομιλία της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθέτησε mot à mot, αυτολεξεί, την ελληνική πρόταση την οποία εγώ είχα καταθέσει με επιστολή μου στην ίδια, για έναν έκτακτο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων τύπου Θέουτα.



Ευτυχώς, δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να είχαμε, όμως. Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μας καλύπτει σε μια τέτοια έκτακτη κρίση τύπου Έβρου.



Θέλω να θυμίσω ότι όταν κλείσαμε τα σύνορα και ουσιαστικά αποτρέψαμε μια οργανωμένη εισβολή στη χώρα μας, δεν είχαμε νομοθετικό πλαίσιο. Το κάναμε αυτοτελώς και θα ξανάκανα ακριβώς το ίδιο, ασχέτως ευρωπαϊκής νομοθεσίας.



Όμως, προφανώς, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ευρωπαϊκή θωράκιση σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Άρα, η Επιτροπή υιοθετεί συχνά αυτά τα οποία προτείνουμε.



Τι έρχομαι και λέω τώρα; Όταν έχουμε μία τόσο έκτακτη κρίση, η οποία αφορά τελικά τη δυνατότητα των πολιτών μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω.



Υπάρχουν πολλές επιλογές, δεν θέλω να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, αν θα είναι μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αν θα είναι η δυνατότητα να μπορέσουμε εμείς…



Παναγιώτης Στάθης: Πάντως τα εθνικά λεφτά δεν φτάνουν για να…



Κυριάκος Μητσοτάκης: Να δώσω ένα παράδειγμα: λέμε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ΕΦΚ. Αν όμως είχαμε μία ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε, προσωρινά.



Παναγιώτης Στάθης: Και αυτό είναι είδηση, κ. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να σας πω, είναι είδηση, το λέμε τόσο καιρό. Αν λοιπόν μας δώσει άδεια η Ευρώπη επ’ αυτού, εσείς θα το κάνετε;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα, ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω.



Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.



Άρα, τι πρέπει να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας; Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης.



Παναγιώτης Στάθης: Πετρέλαιο θέρμανσης, ωραία. Εγώ κρατάω κάτω από 1,75, κ. Πρόεδρε.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Κάτω από 1,75. Γιατί εκεί έκλεισε πέρυσι, θέλω να θυμίσω.



Παναγιώτης Στάθης: Ωραία και τα διυλιστήρια μέσα; Και οι εταιρείες;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Και τα διυλιστήρια θα βάλουν πλάτη και είναι σημαντικό ότι και τα διυλιστήρια προσέρχονται σε αυτή την συζήτηση, αναλογιζόμενα ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει κι αυτά να συμμετέχουν στο να στηρίξουμε…



Παναγιώτης Στάθης: Φαντάζομαι ότι αν δεν έβαζαν πλάτη, ο άλλος δρόμος θα ήταν η φορολόγηση.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, αλλά προτιμώ από το να πάρω χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό συνολικά, να τα επιστρέψω εκεί όπου ο πολίτης θα το αισθανθεί περισσότερο, που είναι στην τιμή στην αντλία.



Παναγιώτης Στάθης: Ωραία, πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν, είπαμε επίσης στο ντίζελ, σωστά;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, για τη βενζίνη δεν έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή.



Παναγιώτης Στάθης: Για τη βενζίνη όχι ακόμα, δεν ξέρουμε αν θα παραταθεί στη συνέχεια, έτσι;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτά κρατήστε. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της εβδομάδος.



Παναγιώτης Στάθης: Ωραία. Υπάρχει κίνδυνος, επειδή ακριβώς λέτε ότι τα όρια του προϋπολογισμού και οι δυνατότητες που έχετε είναι συγκεκριμένες, έχετε εφεδρείες. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κίνδυνος;



Πήγατε στη Θεσσαλονίκη, δώσατε ένα μεγάλο πακέτο η αλήθεια είναι στον κόσμο, λίγα σε πολλούς θα έλεγα εγώ, η αντιπολίτευση λέει «ψίχουλα», δεν μπαίνω εγώ σε αυτό, εγώ λέω ότι είναι σε πολύ κόσμο όχι πολλά, αλλά ένα ποσό. Δεν φοβάστε μήπως χαθούν αυτά, αυτή η ανάσα χαθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης, αν επεκταθεί, αν είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πιστεύει κανείς ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μία όαση, μία εξαίρεση σε μία παγκόσμια οικονομική κρίση. Ήδη σας επαναλαμβάνω ότι στον τομέα του δημοσίου χρέους τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά. Αυτό από μόνο του είναι μια επιτυχία.



Σκεφτείτε αν αυτή τη στιγμή είχαμε μια αναταραχή και στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να κατοχυρώσουμε τη χώρα ως μία χώρα που παίρνει πολύ σοβαρά τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο.



Καταλαβαίνω πολλές φορές τους προβληματισμούς των πολιτών, οι οποίοι μπορεί να μην αντιλαμβάνονται τις λεπτομέρειες των δημοσιονομικών κανόνων, όλα αυτά να τους φαίνονται λίγο «κινέζικα» και εξαιρετικά σύνθετα. Δική μου υποχρέωση όμως είναι να εξασφαλίσω ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά η χώρα να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους, όπως αυτή την οποία αντιμετώπισε την προηγούμενη δεκαετία.



Και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να επιμένουμε στη γραμμή της μείωσης του δημοσίου χρέους, το οποίο μας επιτρέπει βέβαια να δανειζόμαστε -γιατί εξακολουθούμε να δανειζόμαστε κάθε χρόνο- με επιτόκια τα οποία είναι λογικά και, όπως σας είπα, πολύ καλύτερα από πολύ μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες.



Παναγιώτης Στάθης: Αυτό έχει να κάνει και με την επιμονή που έχετε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, φαντάζομαι;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα, ξέρετε, η δική μας η διαφορά ποια είναι; Εμείς πρέπει να πάμε στη Βουλή, πρέπει να καταθέσουμε ένα μεσοπρόθεσμο και πρέπει τα νούμερα να βγαίνουν.



Άρα, το δικό μας πρόγραμμα εξ ορισμού είναι κοστολογημένο, διότι θα νομοθετηθεί από τη Βουλή και θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ.



Παναγιώτης Στάθης: Και για την τετραετία; Γιατί αυτό σας καταλογίζουν;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Προφανώς, γιατί, όπως ξέρετε, με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες δεν καταθέτουμε μόνο προϋπολογισμό, για το 2027 καταθέτουμε και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.



Άρα, εμείς έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό και στη ΔΕΘ δεν μίλησα μόνο για το 2027, μίλησα για την τετραετία.



Και να επαναλάβω ότι αυτή η λογική μας δεν είναι μια λογική η οποία είναι καινούργια. Τι ερχόμαστε και λέμε; Έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παράγουμε πλεονάσματα, τα χρειαζόμαστε για να μειώσουμε το χρέος μας. Έχουμε πολεμήσει σε μεγάλο βαθμό τη φοροδιαφυγή. Ήμουν χθες σε μια πολύ ωραία εκδήλωση του λιανεμπορίου όπου αναγνωρίζουν και οι έμποροι τη σημασία της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, τις ψηφιακές συναλλαγές.



Έχουμε λοιπόν ένα «απόθεμα», ένα πλεόνασμα ευημερίας το οποίο πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες. Διότι δεν έχει πολύ νόημα να λέμε ότι οι αριθμοί, οι μακροοικονομικοί αριθμοί ευημερούν αν ο πολίτης δεν το αισθάνεται.



Και αναγνωρίζω απόλυτα, κ. Στάθη, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της στήριξης που έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια έχει ουσιαστικά, θα έλεγα, μειωθεί λόγω της συσσωρευμένης ακρίβειας.



Παναγιώτης Στάθης: Εξ ου και η σκληρή κριτική που δέχεστε από την αντιπολίτευση για το θέμα της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Δεν μπορεί να αντιλέξει κανείς ότι έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά εκεί υπάρχει ένα ζήτημα…



Κυριάκος Μητσοτάκης: Αλλά και εκεί, επειδή είναι λίγο κουραστική και αυτή η συζήτηση πια, να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα…



Παναγιώτης Στάθης: Άκουγα τον κ. Ανδρουλάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, τελευταίοι έλεγε…



Κυριάκος Μητσοτάκης: Κατώτατος μισθός, στοιχεία Eurostat, με όρους αγοραστικής δύναμης. Λοιπόν, δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία είναι εδώ με το πράσινο. Έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι την αγοραστική δύναμη πρέπει να την βλέπουμε ως προς το πραγματικό εισόδημα του πολίτη μετά από τους φόρους. Δεν είναι μόνο ο ονομαστικός μισθός. Και πολλές φορές, ξέρετε, το ΑΕΠ από μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα. Λέει, αλλά δεν τα λέει και όλα.



Αυτή η πραγματική αποτύπωση που έγινε από την Eurostat για το πραγματικό, μετά από φόρους, εισόδημα των πολιτών, λέει την αλήθεια.



Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, ούτε είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Προφανώς, δεν είμαστε ούτε πρώτοι ούτε στον μέσο όρο ακόμα.



Παναγιώτης Στάθης: Ούτε ζούμε οικονομικό θαύμα, που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Τον άκουσα προχθές.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Ούτε ζούμε κάποιο οικονομικό θαύμα. Πολλοί πολίτες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Το αναγνωρίζουμε απόλυτα.



Αλλά, ξέρετε, και αυτή η εικόνα του απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση, δεν νομίζω ότι τελικά ωφελεί και την ίδια. Πιστεύω ότι η αντιπολίτευση θα ήταν πολύ πιο αξιόπιστη αν αναγνώριζε την πρόοδο της οικονομίας και αν ερχόταν να πει ότι «βεβαίως, έχουμε πετύχει πέντε πράγματα. Αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος και εγώ επιλέγω αντί, για παράδειγμα, να στηρίξω τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους να κάνω κάτι διαφορετικό. Να κόψω, ας πούμε, τον ΦΠΑ».



Αυτό θα ήταν αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Το να έρχεσαι, όμως, να λες ότι προσθέτως σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση -γιατί, προσέξτε, δεν άκουσα την αντιπολίτευση να λέει ότι τα 2,2 δισ. δεν θα τα ψηφίσει, θα ψηφίσει και τα 2,2 δισ., άρα μηδέν χώρος- σε αυτά «θα προσθέσω 4-5 δισεκατομμύρια». Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι πολύ άχαρη.



Νομίζω, όμως, ότι οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, είναι λόγια του αέρα, διότι πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Αυτό οι πολίτες το καταλαβαίνουν. Και αυτό τελικά έχει και μια αντανάκλαση στην αξιοπιστία αυτών που τα λένε.



Παναγιώτης Στάθης: Λοιπόν, πάω σε ένα θέμα που το «σήκωσε» πολύ η αντιπολίτευση είναι η αλήθεια και πολύ μεγάλη συζήτηση έγινε, στο επίδομα ανεργίας αναφέρομαι.



Αν και νομίζω ότι το είπε και ο ίδιος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην συνέντευξη του, ότι δεν είναι κυβερνητική θέση. Θα σας ζητήσω να μου πείτε ξεκάθαρα αν, όπως υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα σχετικά με το επίδομα ανεργίας.



Να προσθέσω, για να απαντήσετε συνολικά, ότι είδα ότι έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και για το αν ένας πολιτικός, ένας νέος πολιτικός, ένας Υπουργός, ακόμα και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, έχει δικαίωμα να εκφράσει μια προσωπική άποψη σε ένα vidcast ή σε μια προσωπική συνέντευξη για ένα θέμα, για ένα οποιοδήποτε θέμα.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύο διαφορετικά ζητήματα. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας -θέλω να θυμίσω- δεν είναι προνοιακό. Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα.



Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο.



Να θυμίσω, όμως, ότι έχουμε ήδη κάνει μία σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, έχει νόημα για 12 μήνες να παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα στην αρχή που τα έχει μεγαλύτερη ανάγκη.



Και βέβαια, έχουμε θεσμοθετήσει και υπό προϋποθέσεις και το επίδομα εργασίας. Να μπορεί δηλαδή κάποιος να παίρνει το 50% του επιδόματος ανεργίας, αν βρει δουλειά σε αυτό το δωδεκάμηνο.



Αλλά και κάτι ακόμα, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό: δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για να πάρει κάποιος το επίδομα ανεργίας, πρέπει να πείσει τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ότι πραγματικά ενδιαφέρεται να βρει εργασία.



Άρα, αν σε κάποιον προταθούν εργασίες και μονίμως αρνείται…



Παναγιώτης Στάθης: Νομίζω ότι είναι δύο ή τρεις φορές αυτό…



Κυριάκος Μητσοτάκης: …ακριβώς, δεν νομίζω ότι πρέπει να παίρνει το επίδομα ανεργίας. Άρα θέλουμε, γιατί πάντα καταρτίζεται κι ένα ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, γιατί ο σκοπός εδώ δεν είναι να κρατήσουμε τους πολίτες στην ανεργία, είναι να τους βοηθήσουμε να βρουν εργασία. Άρα, το πλαίσιο είναι πολύ σαφές.



Αλλά αυτή η συζήτηση γίνεται και σε μια αγορά εργασίας που είναι πολύ διαφορετική, να το πούμε κι αυτό. Άλλη η σημασία του επιδόματος ανεργίας όταν η ανεργία είναι στο 18% και άλλη η σημασία όταν η ανεργία είναι στο 7,9%. Και σήμερα έχουμε σχεδόν τέσσερις στους πέντε εργαζόμενους, μισθωτούς, οι οποίοι είναι σε πλήρη απασχόληση.



Άρα, μιλάμε για μια διαφορετική αγορά εργασίας, μιλάμε για μια αγορά εργασίας όπου πολλές φορές οι επιχειρήσεις μας λένε ότι έχουν το ανάποδο πρόβλημα, έχουν πρόβλημα να βρουν εργαζόμενους.



Δεν υποτιμώ τη σημασία του επιδόματος ανεργίας και πάντα θα υπάρχει, όπως σας είπα, γιατί είναι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει, ένα πλαίσιο…



Παναγιώτης Στάθης: Ούτε να περιοριστεί ούτε να αλλάξει ούτε προγραμματίζετε κάτι τέτοιο;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές γι’ αυτό το επίδομα ανεργίας, άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό, αντίθετα θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμα πιο ανταποδοτικό.



Τώρα, έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι σε μία ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρινάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μία άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρα ότι είναι προσωπική άποψη, και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.



Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Πάντως, θα το ξαναπώ, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο το οποίο κάνει.



Παναγιώτης Στάθης: Ωραία, πάμε τώρα να δούμε λίγο και άλλα θέματα, επικουρικά θα έλεγα. Έχουμε ακόμα χρόνο στη διάθεσή μας.



Η χθεσινή δημοσκόπηση: η Νέα Δημοκρατία κινείται στις παρυφές του 30%-31%, αν δεν απατώμαι. Έχετε μια μικρή αύξηση, θα έλεγα, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.



Δεν θα ρωτήσω αυτό που είπατε προηγουμένως. Ο στόχος σας είναι προφανώς η αυτοδυναμία, το έχετε πει πάρα πολλές φορές, στην εκλογική αναμέτρηση.



Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία -ξέρω ότι είναι υποθετικό το ερώτημα, αντιλαμβάνεστε, το έχετε απαντήσει πολλές φορές, κ. Πρόεδρε, θα ρωτήσω διαφορετικά- την επόμενη μέρα, αν δεν υπάρχει αυτονομία και είστε ακόμα πρώτο κόμμα, έτσι όπως φαίνεται τώρα από τις μετρήσεις, στο ΠΑΣΟΚ, παρά τη δέσμευση που έχει τη συνεδριακή ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, εσείς θα απευθυνθείτε, αν έχετε πάρει διερευνητική εντολή;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ως προς τις δημοσκοπήσεις: δεν είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη, κ. Στάθη, σήμερα ένα κόμμα το οποίο κυβερνά 7,5 χρόνια να προηγείται με τόσο σημαντική διαφορά της αντιπολίτευσης, σε όλες της τις εκφάνσεις.



Προφανώς με μια σχετική φθορά, αυτή είναι αναμενόμενη, αλλά η αλήθεια, όπως καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, είναι ότι οι σχετικά περισσότεροι πολίτες, σε σχέση με τα άλλα κόμματα, εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Να το πω πολύ απλά, ο δεύτερος και ο τρίτος δεν αθροίζουν το ποσοστό του πρώτου, σε όλες τις μετρήσεις.



Το λέω αυτό, πολλές φορές και για τα δικά μας στελέχη, διότι μερικές φορές τους ζητώ να δουν και λίγο τη μεγάλη εικόνα. Είμαστε 7,5 χρόνια, υπάρχει πάντα ο νόμος της πολιτικής βαρύτητας. Όσο είσαι στην κυβέρνηση φθείρεσαι, γι’ αυτό και πρέπει να προσπαθείς περισσότερο και ως προς την ουσία και ως προς το ύφος. Γιατί το τελευταίο το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να εκπέμπουμε είναι μια δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάστατοι.



Προσέξτε: πριν, όταν παρουσίασα τα εκλογικά διλήμματα, μίλησα συγκεκριμένα για απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε. Είπαμε ότι μόνο εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση, η οποία μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.



Άρα, για το ζήτημα των μετρήσεων δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Θα κρατήσω μόνο από τις μετρήσεις κάτι το οποίο το θεωρώ σημαντικό, γιατί δεν στέκομαι στα ποσοστά, σήμερα είναι πάνω, αύριο μπορεί να είναι…



Παναγιώτης Στάθης: Ναι, θα το δούμε. Φαντάζομαι και τη στιγμή της προκήρυξης των εκλογών, τα δεδομένα θα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν θα μου πείτε ημερομηνία εκλογών, φαντάζομαι, κ. Πρόεδρε.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν υπήρχε καμία μέτρηση η οποία να μας έδειχνε πάνω από το 36% στις εκλογές του 2023 και πήραμε 41%.



Αλλά τι κρατώ από τις μετρήσεις; Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.



Πώς το λέει ο ελληνικός λαός; «Κάλλιο πέντε και στο χέρι». Εμείς αυτά μπορούμε να δώσουμε, δεν θα δώσουμε παραπάνω, γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω, αλλά οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία τους είπαμε θα τα κάνουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ, όπως τα κάναμε πέρυσι.



Παναγιώτης Στάθης: Δεν μου είπατε για το ΠΑΣΟΚ όμως, αν θα απευθυνθείτε στο ΠΑΣΟΚ.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε, μεταξύ της προεκλογικής περιόδου και της Δευτέρας μετά τις εκλογές μεσολαβεί κάτι πολύ σημαντικό, που είναι οι εκλογές.



Το έχω πει πολλές φορές: ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό, ο ελληνικός λαός θα υποδείξει τελικά, με τη συλλογική του σοφία, ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση και το Σύνταγμα προβλέπει πάρα πολύ σαφείς διαδικασίες.



Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω, επειδή με ρωτάτε για το ΠΑΣΟΚ, εγώ έχω υπάρξει Υπουργός σε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Είχα Υφυπουργό από το ΠΑΣΟΚ, με την οποία είχα μάλιστα μία άριστη συνεργασία. Βρέθηκα στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, σε μία περίοδο δύσκολη...



Παναγιώτης Στάθης: Με την κα Χριστοφιλοπούλου, αν θυμάμαι καλά;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Βεβαίως, σε μία δύσκολη περίοδο. Αλλά εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει Συνέδρια, δηλαδή το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι μπλουζάκια που να λένε «ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία». Δηλαδή, το λέει ξεκάθαρα, εγώ τι να πω παραπάνω;



Παναγιώτης Στάθης: Σε μεμονωμένα στελέχη ή βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Να σας πω κάτι: νομίζω ότι είναι λίγο άχαρη αυτή η συζήτηση και καταλαβαίνω… Και άχαρη και πρόωρη.



Ας εστιάσουμε σε αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε. Όπως σας είπα, έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Έχουμε ακόμα πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε, πολύ σημαντικά νομοθετήματα. Τώρα, ας πούμε, ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τις θέσεις ευθύνης, για το πώς θα επιλέγουμε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και τμηματάρχες.



Σήμερα βρέθηκα σε μία εξαιρετική εκδήλωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου μιλήσαμε για το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους δικαστές στο έργο τους, χωρίς προφανώς ποτέ να υποκαταστήσει τη δικαστική κρίση.



Άρα, εγώ δεν θα ασχοληθώ με τις εκλογές πριν την προεκλογική περίοδο. Υπάρχει μια χώρα η οποία πρέπει να κυβερνηθεί και πολλή δουλειά η οποία πρόκειται να γίνει. Οπότε θα με ρωτήσετε γι’ αυτά όταν προκηρυχθούν…



Παναγιώτης Στάθης: Θα κάνω άλλο ένα ερώτημα στον εκλογικό κύκλο το οποίο αφορά και πάλι κουβέντες που κάνω με τον κόσμο, με τον περίγυρό μου. Λένε κάποιοι: «δεν θα πάει με το ΠΑΣΟΚ, ο Μητσοτάκης τα έχει βρει με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου, θα κάνει κυβέρνηση από εκεί».



Κυριάκος Μητσοτάκης: Καμία τέτοια περίπτωση



Παναγιώτης Στάθης: Καμία τέτοια περίπτωση;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Καμία



Παναγιώτης Στάθης: Θα πιαστώ από κάτι που είπατε στη ΔΕΘ τότε, γιατί είστε πολύ ξεκάθαρος τώρα, είπατε μία φράση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι «αν θέλει ο κόσμος να στείλει ένα μήνυμα, αν οι πολίτες θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, να προσέξουν, να σκεφτούν ότι τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κανείς για να το λάβει».



Υπάρχει, λοιπόν, με βάση αυτή τη φράση που είπατε, ένα ψυχολογικό όριο στο ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο θα το εκλάβετε ως αποδοκιμασία, συνολική αποδοκιμασία;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα ξανάρθω, κ. Στάθη, να κάνουμε μία συνέντευξη λίγο πριν από τις εκλογές.



Ο στόχος μας είναι σαφής: θέλουμε να κερδίσουμε και δεν λέω ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση στο αδιέξοδο της χώρας έτσι όπως διαμορφώνεται από το κομματικό πεδίο.



Διότι, πολύ απλά, τι μας λένε τα άλλα κόμματα; Ο κ. Τσίπρας λέει «θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος». Το ΠΑΣΟΚ λέει «θα είμαι πρώτο κόμμα στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμο». Ναι, κι εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα, όπως ο Jordan, αλλά και 20 χρονών που ήμουν, απείχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτή την προσδοκία μου.



Ας διακρίνουμε, λοιπόν, μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.



Παναγιώτης Στάθης: Δεν θα επιμείνω άλλο.



Λοιπόν, Αντώνης Σαμαράς. Δεχτήκατε κριτική, από σχολιαστές κυρίως, οι οποίοι λένε ότι «ο Μητσοτάκης σήκωσε πολύ τους τόνους στη ΔΕΘ κατά του Αντώνη Σαμαρά και του έδωσε πόντους με τη σκληρή κριτική που έκανε».



Θα επιμείνετε στην ίδια λογική του «σκληρού ροκ», για να θυμηθώ μια παλιά φράση, σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Ό,τι είναι να πω για τον κ. Σαμαρά το είπα. Αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε.



Παναγιώτης Στάθης: Έχουμε δύο ερωτήσεις να κάνουμε στην επόμενη συνέντευξή που είπατε, πιο κοντά στις εκλογές. Λοιπόν, Κώστας Καραμανλής. Διαφορετική περίπτωση για εσάς;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Με τον κ. Καραμανλή έχω μία καλή σχέση, πιστεύω και μία καλή προσωπική σχέση.



Σέβομαι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θελήσει -και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι απολύτως θεμιτό- να πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Ξέρετε, κάποια στιγμή οι κύκλοι των πολιτικών κλείνουν και ο κ. Καραμανλής δεν είναι πια βουλευτής, δεν είναι στο κοινοβούλιο.



Σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι δεν έχει πια ο ίδιος ίσως την επιθυμία να παρεμβαίνει με τον τρόπο με τον οποίον παρενέβαινε όσο ήταν ενεργός πολιτικός.



Παναγιώτης Στάθης: Για την εξωτερική πολιτική έχει κάνει παρεμβάσεις, αλλά δεν θα μείνω σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω αν θα θέλατε ή θα περιμένατε ένα μήνυμα στήριξης από τον Κώστα Καραμανλή, γιατί έχετε μπροστά σας μία πολύ δύσκολη εκλογική διαδικασία.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο κ. Καραμανλής, θεωρώ ότι ο ίδιος είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως έχω πει πολλές φορές, αυτό ισχύει για όλους όσοι έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί, μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην «ηλεκτρική καρέκλα» του Μεγάρου Μαξίμου ξέρει πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά, ειδικά όταν μιλάμε για εθνικές προκλήσεις.



Γι’ αυτό και είμαι αυστηρός πάντα, πολύ αυστηρός, στο να απαντώ σε όποια κριτική θεωρώ ότι είναι πολύ άδικη, που αφορά τα εθνικά θέματα, τα ίδια θέματα: την Τουρκία, την επιθετικότητά της, παραβάσεις, παραβιάσεις, ρητορική, την Κύπρο, τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Όλα αυτά δεν έγιναν τώρα, 40 χρόνια υπάρχουν αυτά. Όλοι οι Πρωθυπουργοί κλήθηκαν να τα διαχειριστούν.



Αυτό το οποίο νομίζω ότι διαφοροποιεί εμάς είναι ότι έχουμε κάνει μια σειρά από ενεργητικές κινήσεις στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, που για διάφορους λόγους προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν κάνει.



Παναγιώτης Στάθης: Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, όλες αυτές είναι ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει. Ξέρετε, δυστυχώς, τα όρια ενός δελτίου ειδήσεων.



Θα ήταν παράλειψη να μην σας ρωτήσω για τον Ηλία Κασιδιάρη και την αποφυλάκισή του. Πρώτον, να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι το «οπλοστάσιο» το νομικό είναι επαρκές.



Και δεύτερον, να συμπληρώσω αν θεωρείτε ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι κάνουμε συζητήσεις για νομικά ζητήματα σε σχέση με την κάθοδο προσώπων ή κομμάτων στο κοινοβούλιο και αυτό να είναι ανησυχητικό σε σχέση με το ότι ενδεχομένως τα κόμματα του «δημοκρατικού τόξου» δεν μπορούν να πείσουν τους πολίτες, ένα κομμάτι τέλος πάντων των πολιτών, να μην ψηφίζουν αυτά τα κόμματα.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ναι, το νομικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενίσχυση ή τροποποίηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω σε παραπάνω λεπτομέρεια.



Δεύτερον, πράγματι σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης -και δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα αυτό- οι ακραίες φωνές, ενίοτε και φωνές που αμφισβητούν ευθέως την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, δυστυχώς έχουν απήχηση.



Σε αυτό ευθύνονται και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι φωνές αναπαράγονται. Αλλά τολμώ να πω και κάτι ακόμα, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο: υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τειχών, που θα σπεκουλάρουν και θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά αντισυστημικά, αντιευρωπαϊκά. Το βλέπουμε στην Ευρώπη, το έχουμε δει και στην πατρίδα μας, θα το δούμε και μέχρι τις εκλογές. Άρα, ας έχουμε υπόψη μας και αυτή την παράμετρο.



Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι χρέος μας είναι να προσπαθούμε να μιλούμε στον κάθε πολίτη, έστω και σε αυτόν που μπορεί να βλέπει έναν «συστημικό» πολιτικό και να κλείνει αυτόματα τα αυτιά του. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, αλλά για εμένα, θεωρώ ότι αυτό είναι υποχρέωσή μου.



Καταρχάς, ως Πρωθυπουργός, θεωρώ ότι είμαι Πρωθυπουργός -δεν είναι σχήμα λόγου- όλων των Ελλήνων. Και όταν παίρνουμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, δεν κοιτάμε ποτέ τι ψηφίζει ο αποδέκτης μιας θετικής βοήθειας από την κυβέρνηση.



Άρα, νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε και το θέμα και δεν πρέπει να του δίνουμε και παραπάνω πολιτικό «οξυγόνο» απ’ όσο χρειάζεται.



Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο κ. Κασιδιάρης και ποια είναι η διαδρομή του. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να τον κάνω συνομιλητή.



Παναγιώτης Στάθης: Κλείνω με τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Και γι’ αυτό πρέπει να ρωτήσω. Δυστυχώς, έχουν μείνει πολλά θέματα έξω. Χθες παρακολουθήσαμε όλα τα πολιτικά κόμματα να μην καταλήγουν σε μια συμφωνία για κάτι που θεωρούν όλοι επιβεβλημένο, την αλλαγή του Συντάγματος.



Σας άκουσα στη Βουλή, την άκουσα τη συζήτηση στη Βουλή, είδα ότι απευθύνεστε στο ΠΑΣΟΚ, σε όλα τα κόμματα τέλος πάντων, ότι ουσιαστικά δεν δίνουν ένα «πουσάρισμα», συγγνώμη για την έκφραση, σε αυτό που απαιτεί ο κόσμος επί της ουσίας: να υπάρξουν αλλαγές.



Εσείς πιστεύετε ότι κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε για να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία; Μήπως φτάναμε σε κάποια συμφωνία;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει εδώ και πολύ καιρό -το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, να το τονίσω αυτό-, έχει υιοθετήσει μια στάση «όχι σε όλα», δεν έβλεπα πολλές πιθανότητες να ευδοκιμήσει η προσπάθεια να βρούμε αυξημένες πλειοψηφίες στην προτείνουσα Βουλή.



Επειδή ακούω ότι «ναυάγησε» η διαδικασία. Καθόλου δεν «ναυάγησε» η διαδικασία. Η διαδικασία είναι ενεργή, απλά θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή.



Σε αντίθεση, λοιπόν, με αυτό το οποίο έγινε το 1999-2001, με εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας τότε τον κ. Βενιζέλο και με τη Νέα Δημοκρατία στην αξιωματική αντιπολίτευση… Η Νέα Δημοκρατία συναίνεσε τότε, ως αντιπολίτευση, στο να μπορούμε να έχουμε μιας μεγαλύτερης εμβέλειας Συνταγματική Αναθεώρηση, και στην πρώτη, την προτείνουσα Βουλή, όχι μόνο στην αναθεωρητική.



Ο κ. Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι με τη Νέα Δημοκρατία είναι τέτοιο το χάος και η άβυσσος που τον χωρίζει από εμάς που δεν είναι σε θέση ούτε καν να συνεννοηθεί για τα πολύ στοιχειώδη.



Γι’ αυτό και είπα χθες ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη και η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.



Δηλαδή, μερικές φορές, ξέρετε, αν δεν έβλεπα ποιος μιλάει και διάβαζα μόνο τα κείμενα αυτών που λένε, δεν έχουν και καμία μεγάλη διαφορά. Άσχετα αν τσακώνονται μεταξύ τους τώρα για το ποιος θα έρθει δεύτερος και ποιος θα καταλήξει να είναι τρίτος.



Παναγιώτης Στάθης: Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, μένω σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ που δώσατε την πρώτη συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ εδώ, στην ΕΡΤ. Εις το επανιδείν.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι καλή επιτυχία στο δελτίο σας και στην προσπάθεια της ΕΡΤ συνολικά.