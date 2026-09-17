Παντρεύτηκε η Φίμπι Ντίνεβορ του «Bridgerton», οι φωτογραφίες από το μυστήριο και το φιλί με τον σύζυγό της

δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάμερον Φούλερ. Στη μία, το ζευγάρι περπατά κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και κοιτάζεται στα μάτια, ενώ στη δεύτερη ανταλλάσσει ένα φιλί κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής, μπροστά από μια εντυπωσιακή ανθοστόλιστη αψίδα.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη British Vogue (@britishvogue)