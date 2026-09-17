Παντρεύτηκε η Φίμπι Ντίνεβορ του «Bridgerton», οι φωτογραφίες από το μυστήριο και το φιλί με τον σύζυγό της
Παντρεύτηκε η Φίμπι Ντίνεβορ του «Bridgerton», οι φωτογραφίες από το μυστήριο και το φιλί με τον σύζυγό της
«Παντρεύτηκα τον καλύτερό μου φίλο», έγραψε η 31χρονη ηθοποιός - Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στην Προβηγκία
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε η ηθοποιός του «Bridgerton» Φίμπι Ντίνεβορ και το ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στο Instagram.
Η 31χρονη ηθοποιός την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάμερον Φούλερ. Στη μία, το ζευγάρι περπατά κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και κοιτάζεται στα μάτια, ενώ στη δεύτερη ανταλλάσσει ένα φιλί κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής, μπροστά από μια εντυπωσιακή ανθοστόλιστη αψίδα.
«Παντρεύτηκα τον καλύτερό μου φίλο», έγραψε η Ντίνεβορ στη λεζάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σύμφωνα με τη βρετανική Vogue, ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο στην Προβηγκία. Το στράπλες νυφικό της ηθοποιού έχει λεπτομέρειες από δαντέλα, μακρύ μεταξωτό πέπλο και ένα ιδιαίτερο μαντήλι που κατέληγε στην πλάτη της. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για εκείνη από τον Νικολά Γκεσκιέρ και χρειάστηκε 600 ώρες για να ολοκληρωθεί.
«Ενθουσιάστηκα», δήλωσε η ηθοποιός στη Vogue, αναφερόμενη στη στιγμή που είδε το τελικό σχέδιο του νυφικού της, αφού είχαν προηγηθεί περίπου 20 διαφορετικά σχέδια. «Ήταν κατά κάποιον τρόπο όλα όσα ήθελα, χωρίς καν να το έχω συνειδητοποιήσει», πρόσθεσε.
Η Ντίνεβορ και ο Φούλερ γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2023 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance. Οι δυο τους κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα για αρκετό καιρό, παρόλο που οι φήμες είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν.
Η 31χρονη ηθοποιός την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάμερον Φούλερ. Στη μία, το ζευγάρι περπατά κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και κοιτάζεται στα μάτια, ενώ στη δεύτερη ανταλλάσσει ένα φιλί κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής, μπροστά από μια εντυπωσιακή ανθοστόλιστη αψίδα.
«Παντρεύτηκα τον καλύτερό μου φίλο», έγραψε η Ντίνεβορ στη λεζάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με τη βρετανική Vogue, ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο στην Προβηγκία. Το στράπλες νυφικό της ηθοποιού έχει λεπτομέρειες από δαντέλα, μακρύ μεταξωτό πέπλο και ένα ιδιαίτερο μαντήλι που κατέληγε στην πλάτη της. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για εκείνη από τον Νικολά Γκεσκιέρ και χρειάστηκε 600 ώρες για να ολοκληρωθεί.
«Ενθουσιάστηκα», δήλωσε η ηθοποιός στη Vogue, αναφερόμενη στη στιγμή που είδε το τελικό σχέδιο του νυφικού της, αφού είχαν προηγηθεί περίπου 20 διαφορετικά σχέδια. «Ήταν κατά κάποιον τρόπο όλα όσα ήθελα, χωρίς καν να το έχω συνειδητοποιήσει», πρόσθεσε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ντίνεβορ και ο Φούλερ γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2023 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance. Οι δυο τους κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα για αρκετό καιρό, παρόλο που οι φήμες είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν.
Έναν χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2024, η Ντίνεβορ εμφανίστηκε στο Met Gala φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, με τα ξένα μίντια να κάνουν λόγο για αρραβώνα μεταξύ τους. Στις 12 Μαΐου ο Φούλερ επιβεβαίωσε το γεγονός.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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