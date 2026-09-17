Σταμάτης Κραουνάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Μου έσπασε η καρδιά
Σταμάτης Κραουνάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Μου έσπασε η καρδιά
Έπαθα σοκ, δεν το πίστεψα καθόλου, πρόσθεσε ο μουσικοσυνθέτης
Με λόγια συγκίνησης μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ο μουσικοσυνθέτης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του τραγουδιστή, δηλώνοντας πως «έσπασε η καρδιά του». Το γεγονός ότι μία μέρα πριν φύγει από τη ζωή, επικοινώνησαν τηλεφωνικά, έκανε το σοκ του ακόμη πιο έντονο.
Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στην εκπομπή «Studio στις 3», την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκινημένος, μοιράστηκε τη λύπη του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου έσπασε η καρδιά, γιατί την προηγούμενη ημέρα μιλάγαμε μια ώρα κανονικά και όταν έπεσε η είδηση την επόμενη, έπαθα σοκ. Δεν το πίστεψα καθόλου. Θέλω να πω, καμιά φορά διαλέγουμε μόνοι μας το δρόμο».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 05:20
Ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν ένας από του πολλούς καλλιτέχνες που είχαν σπεύσει να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Ο μουσικοσυνθέτης είχε κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, λέγοντας το δικό του «αντίο» σε έναν καθαρό, λαϊκό και γνήσιο άνθρωπο, όπως τον είχε χαρακτηρίσει. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι την προηγουμένη του θανάτου του τραγουδιστή μίλησαν για μία ολόκληρη ώρα στο τηλέφωνο.
Αρχικά, είχε γράψει: «Τίποτα σήμερα. Πέμπτη 10, Σεπτεμβρίου. Προχθές το βράδυ μου τηλεφώνησες δεν σε είχα περάσει στο κινητό, απαντούσα μονολεκτικά "ποιος είναι" λέω "Μαζώ" μου λες. Σε πήρα μιλάγαμε 1 ώρα περίπου, γελάγαμε όπως πάντα σαν παιδιά που ετοιμάζουμε κάποια καινούρια ζημιά. Ήθελες να έρθω στην Τεχνόπολη, μου είπες να πούμε το ξημερώνει πάλι. Σου λέω δεν βγαίνω πια αγάπη μου, δεν μπορώ κάνω κάτι άλλα. Θα σου πω άμα έχεις όρεξη να έρθεις να δεις».
Έπειτα, είχε σταθεί στη συνεργασία τους στο «Ξημερώνει Πάλι» για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Κουράστηκα να Σκοτώνω τους Αγαπητικούς σου»: «Βρήκα τι έγραφα τότε που έφυγε ο Νίκος. Ξημερώνει πάλι: Παναγιωτόπουλος πάλι. Αστυνομικό. Απίθανο φιλμ. Ο Μαζωνάκης μας ήρθε στο μυαλό σαν το σωστό πρόσωπο. Ωραίες ορχήστρες, ωραίο σι ντι. Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς Σου. Το Καμικάζι πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι επίσης. Α το αγαπώ πολύ το Κουράστηκα. Ορφανός χωρίς τον Παναγιωτόπουλο. Και τα ταξίδια του. Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και ήταν πρωταγωνίστρια μία που την έπαιζε η Θεοφανία, που ήταν γλάστρα στα μπουζούκια. Και μου λέει ο Νίκος "ποιον να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια" μου έλεγε κάτι γυναικεία ονόματα. Του λέω να πάρουμε το Μαζωνάκη δεν τον ήξερε, του έστειλα, του άρεσε και τον ρώτησα και τον δικό μας και είπε "α ωραία ευχαριστώ πολύ"».
Ο μουσικοσυνθέτης είχε περιγράψει σε άλλο σημείο τον αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο συνεργάζονταν με τον τραγουδιστή: «Έτσι θα κάναμε πάντα με το Γιώργο δεν το πολύ κουβεντιάζαμε. Είχε έρθει στο στούντιο στο Χολαργό δεν υπάρχει πια αυτό το στούντιο. Τότε συνέχεια εκεί έγραφα τα πάντα. Έφυγε και το παιδί που είχε το στούντιο απ’ τον πατέρα του. Ένας άγγελος κι αυτός. Ο Χρήστος ο Κοσμάς. Ήρθε ο Γιώργος να γράψουμε. Έλεγε δυο φράσεις έβγαινε έξω. Ξανά μέσα δύο φράσεις. Ξανά έξω. Του λέω κάποια στιγμή "επειδή δεν προχωράγαμε. Γιώργο μου έγραψε στ’ αρχίδια σου τον Κραουνάκη, γιατί δεν με βλέπω να τελειώνουμε και θα μας κυνηγάει ο Παναγιωτόπουλος". Μετά τον παρέλαβε η Μαριάννα του Νίκου και του έβαλε αυτά τα καπελάκια, είναι κούκλος. Πήγα και στο γύρισμα που ήταν κάτι με μαύρες σακούλες και πετάγανε συνέχεια λουλούδια μπροστά στην κάμερα».
Ακολούθως, είχε αναφερθεί στο πώς υποδέχτηκαν αρχικά το τραγούδι, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στην επιτυχία που τελικά γνώρισε: «Όταν έσκασε το τραγούδι δεν το έπαιζε κανείς ο σταθμός που έπαιζε Μαζωνάκηδες δεν ήθελε εμένα ο μελωδία που έπαιζε εμένα δεν ήθελε το Μαζωνάκη. Θυμάμαι λεπτομέρειες. Παρ’ όλα αυτά το τραγούδι ορφανό αγαπήθηκε από τον κόσμο έγινε επιτυχία και μετά από λίγο καιρό του έσκασε και το Gucci φόρεμα και τα δύο μαζί αγκαλίτσα κάνανε ένα χαμό όσο να 'ναι. Όποτε μου ζήταγε ήμουνα απίκο. Οπότε του ζήταγα ήτανε απίκο».
Ο Σταμάτης Κραουνάκης είχε κάνει μία αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην προσωπική του ζωή, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη σχέση του με τη μητέρα του: «Τον καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου δεν χάλασε αυτός».
Συνεχίζοντας, είχε περιγράψει τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του τραγουδιστή και την αρχική του δυσπιστία: «Και προχθές στα τηλέφωνα. Αφού έβλεπα τον Τσίπρα και με πήρε η Ναταλί και μου είπε "πέθανε ο Μαζωνάκης" της λέω ά"ντε καλέ αφού προχθές μιλάγαμε είναι ψέματα". Όσο έβλεπα τον Τσίπρα πέφτανε κι άλλα τηλέφωνα και μετά άρχισαν τα κανάλια».
Ο μουσικοσυνθέτης είχε εξηγήσει γιατί κατά τη γνώμη του ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεχώριζε στο λαϊκό τραγούδι: «Για εμένα η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από κει και μετά όλο ψάχνεσαι ποιον ή ποιαν ακούς! Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι τους μπερδεύεις. Λογικά λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός πως κράταγε μικρόφωνο ανάποδα τι φόραγε γούσταρε να κάνει ντόρο. Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκό παιδί γνήσιο. Στο καλό να πάει. Υπόγραψε τον μύθο του. Το σκυλί εδώ δεν λέει να ησυχάσει».
Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στην εκπομπή «Studio στις 3», την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκινημένος, μοιράστηκε τη λύπη του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου έσπασε η καρδιά, γιατί την προηγούμενη ημέρα μιλάγαμε μια ώρα κανονικά και όταν έπεσε η είδηση την επόμενη, έπαθα σοκ. Δεν το πίστεψα καθόλου. Θέλω να πω, καμιά φορά διαλέγουμε μόνοι μας το δρόμο».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 05:20
Ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν ένας από του πολλούς καλλιτέχνες που είχαν σπεύσει να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Ο μουσικοσυνθέτης είχε κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, λέγοντας το δικό του «αντίο» σε έναν καθαρό, λαϊκό και γνήσιο άνθρωπο, όπως τον είχε χαρακτηρίσει. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι την προηγουμένη του θανάτου του τραγουδιστή μίλησαν για μία ολόκληρη ώρα στο τηλέφωνο.
Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Σταμάτη Κραουνάκη
Αρχικά, είχε γράψει: «Τίποτα σήμερα. Πέμπτη 10, Σεπτεμβρίου. Προχθές το βράδυ μου τηλεφώνησες δεν σε είχα περάσει στο κινητό, απαντούσα μονολεκτικά "ποιος είναι" λέω "Μαζώ" μου λες. Σε πήρα μιλάγαμε 1 ώρα περίπου, γελάγαμε όπως πάντα σαν παιδιά που ετοιμάζουμε κάποια καινούρια ζημιά. Ήθελες να έρθω στην Τεχνόπολη, μου είπες να πούμε το ξημερώνει πάλι. Σου λέω δεν βγαίνω πια αγάπη μου, δεν μπορώ κάνω κάτι άλλα. Θα σου πω άμα έχεις όρεξη να έρθεις να δεις».
Έπειτα, είχε σταθεί στη συνεργασία τους στο «Ξημερώνει Πάλι» για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Κουράστηκα να Σκοτώνω τους Αγαπητικούς σου»: «Βρήκα τι έγραφα τότε που έφυγε ο Νίκος. Ξημερώνει πάλι: Παναγιωτόπουλος πάλι. Αστυνομικό. Απίθανο φιλμ. Ο Μαζωνάκης μας ήρθε στο μυαλό σαν το σωστό πρόσωπο. Ωραίες ορχήστρες, ωραίο σι ντι. Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς Σου. Το Καμικάζι πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι επίσης. Α το αγαπώ πολύ το Κουράστηκα. Ορφανός χωρίς τον Παναγιωτόπουλο. Και τα ταξίδια του. Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και ήταν πρωταγωνίστρια μία που την έπαιζε η Θεοφανία, που ήταν γλάστρα στα μπουζούκια. Και μου λέει ο Νίκος "ποιον να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια" μου έλεγε κάτι γυναικεία ονόματα. Του λέω να πάρουμε το Μαζωνάκη δεν τον ήξερε, του έστειλα, του άρεσε και τον ρώτησα και τον δικό μας και είπε "α ωραία ευχαριστώ πολύ"».
Ο μουσικοσυνθέτης είχε περιγράψει σε άλλο σημείο τον αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο συνεργάζονταν με τον τραγουδιστή: «Έτσι θα κάναμε πάντα με το Γιώργο δεν το πολύ κουβεντιάζαμε. Είχε έρθει στο στούντιο στο Χολαργό δεν υπάρχει πια αυτό το στούντιο. Τότε συνέχεια εκεί έγραφα τα πάντα. Έφυγε και το παιδί που είχε το στούντιο απ’ τον πατέρα του. Ένας άγγελος κι αυτός. Ο Χρήστος ο Κοσμάς. Ήρθε ο Γιώργος να γράψουμε. Έλεγε δυο φράσεις έβγαινε έξω. Ξανά μέσα δύο φράσεις. Ξανά έξω. Του λέω κάποια στιγμή "επειδή δεν προχωράγαμε. Γιώργο μου έγραψε στ’ αρχίδια σου τον Κραουνάκη, γιατί δεν με βλέπω να τελειώνουμε και θα μας κυνηγάει ο Παναγιωτόπουλος". Μετά τον παρέλαβε η Μαριάννα του Νίκου και του έβαλε αυτά τα καπελάκια, είναι κούκλος. Πήγα και στο γύρισμα που ήταν κάτι με μαύρες σακούλες και πετάγανε συνέχεια λουλούδια μπροστά στην κάμερα».
Ακολούθως, είχε αναφερθεί στο πώς υποδέχτηκαν αρχικά το τραγούδι, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στην επιτυχία που τελικά γνώρισε: «Όταν έσκασε το τραγούδι δεν το έπαιζε κανείς ο σταθμός που έπαιζε Μαζωνάκηδες δεν ήθελε εμένα ο μελωδία που έπαιζε εμένα δεν ήθελε το Μαζωνάκη. Θυμάμαι λεπτομέρειες. Παρ’ όλα αυτά το τραγούδι ορφανό αγαπήθηκε από τον κόσμο έγινε επιτυχία και μετά από λίγο καιρό του έσκασε και το Gucci φόρεμα και τα δύο μαζί αγκαλίτσα κάνανε ένα χαμό όσο να 'ναι. Όποτε μου ζήταγε ήμουνα απίκο. Οπότε του ζήταγα ήτανε απίκο».
Ο Σταμάτης Κραουνάκης είχε κάνει μία αναφορά και στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην προσωπική του ζωή, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη σχέση του με τη μητέρα του: «Τον καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου δεν χάλασε αυτός».
Συνεχίζοντας, είχε περιγράψει τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του τραγουδιστή και την αρχική του δυσπιστία: «Και προχθές στα τηλέφωνα. Αφού έβλεπα τον Τσίπρα και με πήρε η Ναταλί και μου είπε "πέθανε ο Μαζωνάκης" της λέω ά"ντε καλέ αφού προχθές μιλάγαμε είναι ψέματα". Όσο έβλεπα τον Τσίπρα πέφτανε κι άλλα τηλέφωνα και μετά άρχισαν τα κανάλια».
Ο μουσικοσυνθέτης είχε εξηγήσει γιατί κατά τη γνώμη του ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεχώριζε στο λαϊκό τραγούδι: «Για εμένα η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από κει και μετά όλο ψάχνεσαι ποιον ή ποιαν ακούς! Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι τους μπερδεύεις. Λογικά λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός πως κράταγε μικρόφωνο ανάποδα τι φόραγε γούσταρε να κάνει ντόρο. Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκό παιδί γνήσιο. Στο καλό να πάει. Υπόγραψε τον μύθο του. Το σκυλί εδώ δεν λέει να ησυχάσει».
Τέλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης παραδέχτηκε πως η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη τον επηρέασε έντονα: «Να αυτό από το secret mad. Επέμενε πολύ η Καλλιόπη να το κάνουμε. Το καράβι που φαίνεται από την πόρτα λεγόταν Άγιος Νεκτάριος. Είναι στο μικρό ναυπηγείο του μπαμπά του. Στα σχόλια σας βάζω και όλο το soundtrack είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Καλημέρα παιδιά! Μας έπεσε βαρύ αυτό. Θα βγω στο Μάνο και στο Γιάννη στο πρωινό ώρα Ελλάδος σήμερα να πω δυο κουβέντες. Συγγνώμη που σε όλα τα υπόλοιπα όχι. Δεν άντεχα! Προχθές μιλάγαμε μία ώρα. Δεν άντεχα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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