Σταμάτης Κραουνάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Μου έσπασε η καρδιά

Τέλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης παραδέχτηκε πως η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη τον επηρέασε έντονα: «Να αυτό από το secret mad. Επέμενε πολύ η Καλλιόπη να το κάνουμε. Το καράβι που φαίνεται από την πόρτα λεγόταν Άγιος Νεκτάριος. Είναι στο μικρό ναυπηγείο του μπαμπά του. Στα σχόλια σας βάζω και όλο το soundtrack είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Καλημέρα παιδιά! Μας έπεσε βαρύ αυτό. Θα βγω στο Μάνο και στο Γιάννη στο πρωινό ώρα Ελλάδος σήμερα να πω δυο κουβέντες. Συγγνώμη που σε όλα τα υπόλοιπα όχι. Δεν άντεχα! Προχθές μιλάγαμε μία ώρα. Δεν άντεχα».Φωτογραφία: NDPPHOTO