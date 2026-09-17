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Εντοπίστηκαν 59 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου
Εντοπίστηκαν 59 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου
Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας
Στον εντοπισμό 59 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, προχώρησαν οι Αρχές, μετά τον εντοπισμό του σκάφους από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της Frontex.
Το περιστατικό τέθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το οποίο ενημέρωσε για τον εντοπισμό της λέμβου στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού.
Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των 59 μεταναστών. Στη συνέχεια, οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.
Το περιστατικό τέθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το οποίο ενημέρωσε για τον εντοπισμό της λέμβου στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού.
Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των 59 μεταναστών. Στη συνέχεια, οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.
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