Μητσοτάκης: Το ΠΑΣΟΚ θέλει αυτοδυναμία; Κι εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν - Καμία συνεργασία με Λατινοπούλου

Με χιούμορ απάντησε ο πρωθυπουργός στις βλέψεις του ΠΑΣΟΚ για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την πρόεδρο της παράταξης «Φωνή Λογικής»





Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις δημοσκοπήσεις, προειδοποιώντας τη Νέα Δημοκρατία να μην εκπέμπει την εικόνα ότι είναι «αναντικατάστατη», ενώ έκλεισε και τη συζήτηση που άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες για το επίδομα ανεργίας μετά την προσωπική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. «Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο», ξεκαθάρισε, δηλώνοντας παράλληλα ότι περιβάλλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με «απόλυτη εμπιστοσύνη».



«Κι εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη πολιτική λύση που προτείνει ο ίδιος στους πολίτες.



«Δεν λέω ότι θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει», είπε.



Όταν η συζήτηση στράφηκε στον αντίστοιχο στόχο του ΠΑΣΟΚ, απάντησε με χιούμορ:







«Καμία περίπτωση» συνεργασίας με Λατινοπούλου Απόλυτος ήταν ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη συνεργασία με την Αφροδίτη Λατινοπούλου.



«Καμία τέτοια περίπτωση», απάντησε.



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Έσπευσε, πάντως, να παραπέμψει την τελική απάντηση στην κάλπη: «Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Ο ελληνικός λαός θα υποδείξει συνολικά, με τη δική του σοφία, ποιος θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση».



Επίδομα ανεργίας: «Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε παράλληλα τη συζήτηση που προκλήθηκε από την προσωπική θέση που είχε εκφράσει ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας.



«Να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο», είπε, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας και έχει θεσμοθετηθεί το επίδομα εργασίας.



Με μία ατάκα για τον Μάικλ Τζόρνταν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον στόχο του ΠΑΣΟΚ για αυτοδυναμία, επιμένοντας ότι η δική του πρόταση για τις επόμενες εκλογές είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με την Αφροδίτη Λατινοπούλου Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις δημοσκοπήσεις, προειδοποιώντας τη Νέα Δημοκρατία να μην εκπέμπει την εικόνα ότι είναι «αναντικατάστατη», ενώ έκλεισε και τη συζήτηση που άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες για το επίδομα ανεργίας μετά την προσωπική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. «Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο», ξεκαθάρισε, δηλώνοντας παράλληλα ότι περιβάλλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με «απόλυτη εμπιστοσύνη».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη πολιτική λύση που προτείνει ο ίδιος στους πολίτες.«Δεν λέω ότι θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει», είπε.Όταν η συζήτηση στράφηκε στον αντίστοιχο στόχο του ΠΑΣΟΚ, απάντησε με χιούμορ:«Και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει να είναι αυτοδύναμο. Εντάξει, κι εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν».Απόλυτος ήταν ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη συνεργασία με την Αφροδίτη Λατινοπούλου.«Καμία τέτοια περίπτωση», απάντησε.Για το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, υπενθύμισε ότι ο ίδιος έχει υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας με το κόμμα και είχε υφυπουργό από το ΠΑΣΟΚ.Έσπευσε, πάντως, να παραπέμψει την τελική απάντηση στην κάλπη: «Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Ο ελληνικός λαός θα υποδείξει συνολικά, με τη δική του σοφία, ποιος θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε παράλληλα τη συζήτηση που προκλήθηκε από την προσωπική θέση που είχε εκφράσει ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας.«Να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο», είπε, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας και έχει θεσμοθετηθεί το επίδομα εργασίας.

Μάλιστα, προανήγγειλε την περαιτέρω ενίσχυσή του: «Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμα πιο ανταποδοτικό».



«Απόλυτη εμπιστοσύνη» στον Μαρινάκη Ο πρωθυπουργός στήριξε πλήρως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, βάζοντας ταυτόχρονα το όριο που δημιουργεί ο θεσμικός του ρόλος.



«Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο», είπε, προσθέτοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης βρίσκεται σε ιδιαίτερη θέση επειδή εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης.



«Ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη», τόνισε.



«Να μην εκπέμπουμε ότι είμαστε αναντικατάστατοι»

Για τις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη ένα κόμμα που κυβερνά επί επτάμισι χρόνια να εξακολουθεί να προηγείται με τόσο σημαντική διαφορά.



«Ο δεύτερος και ο τρίτος δεν αθροίζουν το ποσοστό του πρώτου», ανέφερε.



Έστειλε, ωστόσο, μήνυμα και προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας: «Πάντα πρέπει να προσπαθείς και ως προς την ουσία και ως προς το ύφος. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να εκπέμπουμε εμείς είναι μια δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάστατοι».