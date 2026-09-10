Η Ντόλι Πάρτον είχε κρύψει τη μάχη της με τον καρκίνο από τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της: «Δεν ήθελε να ανησυχούν»

Η 77χρονη τόνισε

πως η Ντόλι Πάρτον

«δεν ήθελε να βλέπει ανθρώπους στενοχωρημένους» και υποστήριξε πως η αδερφή της «θα ήταν πραγματικά χαρούμενη και ενθουσιασμένη που ο κόσμος τής έχει δείξει τόση αγάπη, γιατί ήξερε ότι αυτό θα μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα ως οικογένειά της».