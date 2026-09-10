Η Ντόλι Πάρτον είχε κρύψει τη μάχη της με τον καρκίνο από τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της: «Δεν ήθελε να ανησυχούν»
Η Ντόλι Πάρτον είχε κρύψει τη μάχη της με τον καρκίνο από τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της: «Δεν ήθελε να ανησυχούν»
Δεν ήθελε να βλέπει ανθρώπους στενοχωρημένους, πρόσθεσε η αδερφή της, Στέλλα Πάρτον
Τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα της ζωής της έκρυψε η Ντόλι Πάρτον από τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της, καθώς δεν ήθελε να ανησυχούν, όπως εξομολογήθηκε η αδερφή της.
Η Στέλλα Πάρτον, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings» μίλησε για την επιλογή της αείμνηστης σταρ της κάντρι να κρατήσει τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εξηγώντας αρχικά: «Η Ντόλι δεν μπορούσε να αντέξει τις αρνητικές καταστάσεις και δεν θα ήθελε να ανησυχούν οι θαυμαστές της. Δεν ήθελε να ανησυχούν πολλά μέλη της οικογένειας. Κάποιοι από εμάς το γνωρίζαμε, όσοι ήμασταν πιο κοντά της».
Η 77χρονη τόνισε πως η Ντόλι Πάρτον «δεν ήθελε να βλέπει ανθρώπους στενοχωρημένους» και υποστήριξε πως η αδερφή της «θα ήταν πραγματικά χαρούμενη και ενθουσιασμένη που ο κόσμος τής έχει δείξει τόση αγάπη, γιατί ήξερε ότι αυτό θα μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα ως οικογένειά της».
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Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών. Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες για τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο δεν έχουν γίνει γνωστές. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει στο CNN λίγες ώρες μετά τον θάνατό της ο εκπρόσωπός της, Μαρσέλ Παριζό, είναι γνωστό πως: «Αντιμετώπισε με θάρρος μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο και αποχαιρέτησε τη γήινη ζωή της στο Κέντρο Καρκίνου Βάντερμπιλτ-Ίνγκραμ, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της».
Η Στέλλα Πάρτον, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings» μίλησε για την επιλογή της αείμνηστης σταρ της κάντρι να κρατήσει τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εξηγώντας αρχικά: «Η Ντόλι δεν μπορούσε να αντέξει τις αρνητικές καταστάσεις και δεν θα ήθελε να ανησυχούν οι θαυμαστές της. Δεν ήθελε να ανησυχούν πολλά μέλη της οικογένειας. Κάποιοι από εμάς το γνωρίζαμε, όσοι ήμασταν πιο κοντά της».
Η 77χρονη τόνισε πως η Ντόλι Πάρτον «δεν ήθελε να βλέπει ανθρώπους στενοχωρημένους» και υποστήριξε πως η αδερφή της «θα ήταν πραγματικά χαρούμενη και ενθουσιασμένη που ο κόσμος τής έχει δείξει τόση αγάπη, γιατί ήξερε ότι αυτό θα μας έκανε να νιώσουμε καλύτερα ως οικογένειά της».
Δείτε το βίντεο
Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών. Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες για τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο δεν έχουν γίνει γνωστές. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει στο CNN λίγες ώρες μετά τον θάνατό της ο εκπρόσωπός της, Μαρσέλ Παριζό, είναι γνωστό πως: «Αντιμετώπισε με θάρρος μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο και αποχαιρέτησε τη γήινη ζωή της στο Κέντρο Καρκίνου Βάντερμπιλτ-Ίνγκραμ, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της».
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