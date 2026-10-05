Πεζεσκιάν: Χωρίς νόημα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, είναι εχθρός που μας έχει επιτεθεί τρεις φορές μετά από διαπραγματεύσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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Πεζεσκιάν: Χωρίς νόημα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, είναι εχθρός που μας έχει επιτεθεί τρεις φορές μετά από διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι δεν επιδιώκει πραγματικό διάλογο αλλά την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας – «Με έναν εχθρό που καταφεύγει σε δολοφονίες, κυρώσεις και απειλές, οι συνομιλίες είναι χωρίς νόημα»

Πεζεσκιάν: Χωρίς νόημα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, είναι εχθρός που μας έχει επιτεθεί τρεις φορές μετά από διαπραγματεύσεις
Την άποψη ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστεί «χωρίς νόημα» εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε αποκλιμάκωση αλλά αντιθέτως ακολουθήθηκαν από νέες αμερικανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο IRNA, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα το Ιράν έχει δεχθεί τρεις επιθέσεις μετά από κύκλους συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

«Μέχρι στιγμής, μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές μετά από συνομιλίες και αυτό δείχνει ότι δεν επιδιώκουν διάλογο. Αντίθετα, στόχος τους είναι η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος.


«Δολοφονίες, κυρώσεις, πιέσεις και απειλές»

Ο Πεζεσκιάν υιοθέτησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απέναντι στην Ουάσινγκτον, αμφισβητώντας ουσιαστικά το κατά πόσο μπορούν να συνεχιστούν συνομιλίες υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Με έναν εχθρό που καθημερινά καταφεύγει σε δολοφονίες, κυρώσεις, πιέσεις και απειλές και που παραβιάζει τις δεσμεύσεις του, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν νόημα», δήλωσε.

Η τοποθέτηση του Ιρανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για διπλωματική προσέγγιση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο.

Τις τελευταίες ημέρες, το Κατάρ έχει επιχειρήσει να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής ουσιαστική πρόοδος. Η Τεχεράνη έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επανέναρξη ευρύτερων συνομιλιών, ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει ορισμένες από τις ιρανικές προτάσεις.


Παραμένει το αδιέξοδο ΗΠΑ - Ιράν

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει στρατιωτικά σε περίπτωση νέας μεγάλης αμερικανικής επίθεσης.

Κλείσιμο
Παράλληλα, η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτική απέναντι στην προοπτική νέων διαπραγματεύσεων, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει διπλωματική διαδικασία όσο συνεχίζονται η στρατιωτική πίεση και οι κυρώσεις.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, πάντως, ο ίδιος ο Πεζεσκιάν είχε δηλώσει ότι το Ιράν παραμένει διατεθειμένο να συζητήσει, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες δεν θα διεξάγονται υπό καθεστώς πίεσης. Η νέα του τοποθέτηση καταδεικνύει το βαθύ χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές και τις δυσκολίες επανεκκίνησης μιας ουσιαστικής διπλωματικής διαδικασίας.

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