Η Ντόλι Πάρτον ήθελε η ταφή της να γίνει ήσυχα, ήθελε κάτι μικρό, είπε ξάδερφός της
Η Ντόλι Πάρτον ήθελε η ταφή της να γίνει ήσυχα, ήθελε κάτι μικρό, είπε ξάδερφός της
Aκούγεται συνεχώς η λέξη «κηδεία», δεν πιστεύω ότι αυτό ακριβώς συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, πρόσθεσε ο Ρίτσι Όουενς
Λεπτομέρειες για το πώς ήθελε η Ντόλι Πάρτον να της πουν οι οικείο της το τελευταίο «αντίο» μοιράστηκε ο ξάδερφός της, Ρίτσι Όουενς.
Η οικογένεια της θρυλικής τραγουδίστριας πραγματοποίησε μια ιδιωτική τελετή, με τους παρευρισκόμενους να φορούν ρούχα σε διάφορα χρώματα, αντί για το παραδοσιακό μαύρο του πένθους. Ακοούθησε η ταφή της δίπλα στον τάφο του συζύγου της, Καρλ Ντιν.
Ο Ρίτσι Όουενς, που είναι επίσης μουσικός, μίλησε για την ταφή της Πάρτον και εξήγησε τι θα προτιμούσε εκείνη να κάνουν οι θαυμαστές της αντί να αγοράσουν λουλούδια. «Ήθελε να γίνει πολύ ήσυχα και ακούγεται συνεχώς η λέξη “κηδεία”. Δεν πιστεύω ότι αυτό ακριβώς συνέβη στην προκειμένη περίπτωση», αποκάλυψε ο Όουενς στην εκπομπή Today.
«Ήταν μια τελετή, ώστε να ταφεί δίπλα στον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, και ήθελε να είναι κάτι πολύ μικρό». Ο επί 58 χρόνια άντρας της Πάρτον πέθανε τον Μάρτιο του 2025, σε ηλικία 82 ετών.
Η λιτή τελετή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο νεκροταφείο Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, στο Νάσβιλ. «Ήταν εκεί μερικά μέλη της οικογένειας. Άλλοι άνθρωποι, που είμαι σίγουρος ότι θα ήθελαν να βρίσκονται εκεί, είτε είχαν άλλες υποχρεώσεις είτε βρίσκονταν κάπου αλλού. Όλα έγιναν πολύ ήσυχα και πολύ γρήγορα — και όχι για κάποιον αρνητικό λόγο. Απλώς αυτό ήθελε. Ήθελε να παραμείνει πολύ, πολύ ιδιωτικό», περιέγραψε.
Ο Όουενς πρόσθεσε ότι η Πάρτον «θα προτιμούσε πολύ περισσότερο ο κόσμος να πάρει τα 50 δολάρια που θα ξόδευε για λουλούδια και να τα δωρίσει στο Imagination Library. Το είχε πει πάρα πολλές φορές. Νοιαζόταν πραγματικά πολύ για τις φιλανθρωπικές της δράσεις», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η οικογένεια της θρυλικής τραγουδίστριας πραγματοποίησε μια ιδιωτική τελετή, με τους παρευρισκόμενους να φορούν ρούχα σε διάφορα χρώματα, αντί για το παραδοσιακό μαύρο του πένθους. Ακοούθησε η ταφή της δίπλα στον τάφο του συζύγου της, Καρλ Ντιν.
Ο Ρίτσι Όουενς, που είναι επίσης μουσικός, μίλησε για την ταφή της Πάρτον και εξήγησε τι θα προτιμούσε εκείνη να κάνουν οι θαυμαστές της αντί να αγοράσουν λουλούδια. «Ήθελε να γίνει πολύ ήσυχα και ακούγεται συνεχώς η λέξη “κηδεία”. Δεν πιστεύω ότι αυτό ακριβώς συνέβη στην προκειμένη περίπτωση», αποκάλυψε ο Όουενς στην εκπομπή Today.
«Ήταν μια τελετή, ώστε να ταφεί δίπλα στον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, και ήθελε να είναι κάτι πολύ μικρό». Ο επί 58 χρόνια άντρας της Πάρτον πέθανε τον Μάρτιο του 2025, σε ηλικία 82 ετών.
Dolly Parton’s Cousin and Collaborator Explains Why the Family Didn’t Have a Big Funeral, Details the Last Time He Saw Her Alive https://t.co/ppqAx6Rpns— People (@people) September 3, 2026
Ο Όουενς πρόσθεσε ότι η Πάρτον «θα προτιμούσε πολύ περισσότερο ο κόσμος να πάρει τα 50 δολάρια που θα ξόδευε για λουλούδια και να τα δωρίσει στο Imagination Library. Το είχε πει πάρα πολλές φορές. Νοιαζόταν πραγματικά πολύ για τις φιλανθρωπικές της δράσεις», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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