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Η Ντόλι Πάρτον πέθανε μετά από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο»
Η Ντόλι Πάρτον πέθανε μετά από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο»
Η μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα
Η θρυλική Ντόλι Πάρτον υπέκυψε έπειτα από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, αποκάλυψε στο CNN λίγες ώρες μετά τον θάνατό της ο εκπρόσωπός της, Μαρσέλ Παριζό.
«Αφού αντιμετώπισε με θάρρος μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Ντόλι αποχαιρέτησε σήμερα τη γήινη ζωή της στο Κέντρο Καρκίνου Βάντερμπιλτ-Ίνγκραμ, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της», ανέφερε η δήλωση του Παριζό.
Ο ανιψιός της Πάρτον, Μπράιαν Σίβερ, είχε ανακοινώσει αρχικά ότι η θρυλική τραγουδοποιός της κάντρι απεβίωσε στο Νάσβιλ του Τενεσί, αλλά η μάχη της με τον καρκίνο ήταν ως τώρα άγνωστη.
«Η αγαπημένη μας Ντόλι Πάρτον αφιέρωσε τη ζωή και την καριέρα της φέρνοντας χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε ό,τι άγγιζε», δήλωσε ο Παριζό. «Η απαράμιλλη γενναιοδωρία της άγγιξε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων που δεν θα συναντούσε ποτέ, όμως ήταν πάντα εκεί για να προσφέρει ένα χέρι βοήθειας».
Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα πάνω από 300 εκατ. βιβλία που μοίρασε δωρεάν στα παιδιά μέσω της «Imagination Library», της «Βιβλιοθήκης της Φαντασίας» που είχε ιδρύσει στη μνήμη του πατέρα της, ο οποίος δεν γνώριζε ούτε γραφή ούτε ανάγνωση.
Ανέφερε ακόμη ο Παροζό τη χρηματοδότηση της έρευνας για εμβόλια που σώζουν ζωές, ως παραδείγματα της «άνευ όρων αγάπης της Parton για όλους τους ανθρώπους», η οποία αποτέλεσε την «κατευθυντήρια δύναμη για τη διαχρονική επιρροή της».
«Αφού αντιμετώπισε με θάρρος μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Ντόλι αποχαιρέτησε σήμερα τη γήινη ζωή της στο Κέντρο Καρκίνου Βάντερμπιλτ-Ίνγκραμ, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της», ανέφερε η δήλωση του Παριζό.
Ο ανιψιός της Πάρτον, Μπράιαν Σίβερ, είχε ανακοινώσει αρχικά ότι η θρυλική τραγουδοποιός της κάντρι απεβίωσε στο Νάσβιλ του Τενεσί, αλλά η μάχη της με τον καρκίνο ήταν ως τώρα άγνωστη.
«Η αγαπημένη μας Ντόλι Πάρτον αφιέρωσε τη ζωή και την καριέρα της φέρνοντας χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε ό,τι άγγιζε», δήλωσε ο Παριζό. «Η απαράμιλλη γενναιοδωρία της άγγιξε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων που δεν θα συναντούσε ποτέ, όμως ήταν πάντα εκεί για να προσφέρει ένα χέρι βοήθειας».
Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα πάνω από 300 εκατ. βιβλία που μοίρασε δωρεάν στα παιδιά μέσω της «Imagination Library», της «Βιβλιοθήκης της Φαντασίας» που είχε ιδρύσει στη μνήμη του πατέρα της, ο οποίος δεν γνώριζε ούτε γραφή ούτε ανάγνωση.
Ανέφερε ακόμη ο Παροζό τη χρηματοδότηση της έρευνας για εμβόλια που σώζουν ζωές, ως παραδείγματα της «άνευ όρων αγάπης της Parton για όλους τους ανθρώπους», η οποία αποτέλεσε την «κατευθυντήρια δύναμη για τη διαχρονική επιρροή της».
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