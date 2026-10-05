Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Συνελήφθη γιαγιά στα Πατήσια που επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό όταν δεν της παρέδωσαν το εγγόνι της
Συνελήφθη γιαγιά στα Πατήσια που επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό όταν δεν της παρέδωσαν το εγγόνι της
Αναζητείται και η μητέρα του παιδιού που έβρισε μια νηπιαγωγό - H 76χρονη πήγε να παραλάβει το εγγόνι της χωρίς την υπεύθυνη δήλωση
Επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) σε νηπιαγωγείο επί της οδού Μηλιαράκη, στα Πατήσια, όταν μία 76χρονη γιαγιά πήγε να παραλάβει το εγγόνι της, χωρίς να έχει μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι νηπιαγωγοί αρνήθηκαν να παραδώσουν το παιδί στην ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διαπληκτισμός. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 76χρονη επιτέθηκε σε μία νηπιαγωγό, προκαλώντας της εκδορές στο πρόσωπο.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη.
Στη συνέχεια στο νηπιαγωγείο μετέβη και η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία φέρεται να διαπληκτίστηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς και να έβρισε μία από αυτές. Στη συνέχεια, πήρε το παιδί και αποχώρησε από το σημείο.
Η 47χρονη αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξύβριση.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι νηπιαγωγοί αρνήθηκαν να παραδώσουν το παιδί στην ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διαπληκτισμός. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 76χρονη επιτέθηκε σε μία νηπιαγωγό, προκαλώντας της εκδορές στο πρόσωπο.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη.
Στη συνέχεια στο νηπιαγωγείο μετέβη και η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία φέρεται να διαπληκτίστηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς και να έβρισε μία από αυτές. Στη συνέχεια, πήρε το παιδί και αποχώρησε από το σημείο.
Η 47χρονη αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξύβριση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα