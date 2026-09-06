Ντόλι Πάρτον: Δείξτε περισσότερη συμπόνια και σοφία, λέει η αδερφή της μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας
Ντόλι Πάρτον: Δείξτε περισσότερη συμπόνια και σοφία, λέει η αδερφή της μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας
Η αδερφή της θρύλου της κάντρι μουσικής μίλησε για το πένθος της οικογένειας και στάθηκε στην «απίστευτη πίεση και έλλειψη ευαισθησίας» που αντιμετωπίζει
Μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, η αδερφή της απηύθυνε έκκληση για περισσότερη «συμπόνια και σοφία», ζητώντας να αντιμετωπίζεται η περίοδος του πένθους με περισσότερη κατανόηση.
Η Στέλλα Πάρτον μίλησε για την απώλεια της αδερφής της, δέκα ημέρες μετά τον θάνατο της θρύλου της κάντρι μουσικής. Η Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, την Τρίτη 25 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, με βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. Λίγο αργότερα, οι εκπρόσωποι της τραγουδίστριας επιβεβαίωσαν ότι πέθανε έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο».
Η Στέλλα Πάρτον μοιράστηκε μια προσωπική ενημέρωση για το πώς διαχειρίζεται την απώλεια μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αρχικά, ευχαρίστησε όλους όσοι έχουν δείξει «ειλικρινή στήριξη» στην οικογένειά της αυτή την περίοδο του πένθους.
«Με τον καιρό θα είμαστε καλά, αλλά ο καθένας από εμάς θα πενθήσει με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Κάθε άνθρωπος βιώνει πόνο και απώλεια στη ζωή και η οικογένειά μου δεν διαφέρει από τους άλλους» σημείωσε η Στέλλα Πάρτον και πρόσθεσε ότι, επειδή η ίδια και η οικογένειά της έχουν επιλέξει να μοιράζονται κομμάτια της ζωής τους δημόσια «δεν έχουν άλλη επιλογή» από το να υπόκεινται σε «απίστευτη πίεση και έλλειψη ευαισθησίας από αγνώστους».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Υπάρχει τεράστια ποσότητα περιεχομένου που δημιουργείται από AI και ατελείωτα σκουπίδια που δημοσιεύονται καθημερινά και ήταν δύσκολο να τα διαχειριστώ και/ή να τα αγνοήσω. Καθώς περνά ο καιρός, όσοι έχουν ως καθημερινή δραστηριότητα την εκμετάλλευση της απώλειας και των τραγωδιών των άλλων θα προχωρήσουν στην επόμενη καταιγίδα ατελείωτης παραπληροφόρησης».
Δείτε την ανάρτησή της
Η αδερφή της Πάρτον ανέφερε ότι η Ντόλι θα ήταν «έκπληκτη και ενθουσιασμένη από την αγάπη» που έχει δείξει το κοινό τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένειά της αυτή την περίοδο. Η Στέλλα Πάρτον χαρακτήρισε την αδερφή της «θετική επιρροή», υπογραμμίζοντας ότι η μουσική της είχε θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στην καρδιά της, που ήταν «τόσο μεγάλη και τρυφερή».
Με αυτό ως αφετηρία, ζήτησε από τον κόσμο να «δείξει περισσότερη συμπόνια και σοφία καθώς προχωράμε στη ζωή» και κατέληξε: «Χρησιμοποιήστε τη ζωή της αδερφής μου ως παράδειγμα ανεκτικότητας και σεβασμού προς τους άλλους. Δεν έχει να κάνει με τα πιο έξυπνα σχόλια, τα ψεύτικα σκουπίδια που δημιουργούνται από AI ή τα ειρωνικά tweets. Στο τέλος της ημέρας ή στο τέλος της ζωής σας, πώς θα αισθάνεστε για τον εαυτό σας; Δεν έχει να κάνει με το τι σκέφτονται για εσάς άλλοι άνθρωποι τους οποίους δεν θα γνωρίσετε ποτέ».
Η Στέλλα Πάρτον μίλησε για την απώλεια της αδερφής της, δέκα ημέρες μετά τον θάνατο της θρύλου της κάντρι μουσικής. Η Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, την Τρίτη 25 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, με βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. Λίγο αργότερα, οι εκπρόσωποι της τραγουδίστριας επιβεβαίωσαν ότι πέθανε έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο».
Η Στέλλα Πάρτον μοιράστηκε μια προσωπική ενημέρωση για το πώς διαχειρίζεται την απώλεια μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αρχικά, ευχαρίστησε όλους όσοι έχουν δείξει «ειλικρινή στήριξη» στην οικογένειά της αυτή την περίοδο του πένθους.
«Με τον καιρό θα είμαστε καλά, αλλά ο καθένας από εμάς θα πενθήσει με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Κάθε άνθρωπος βιώνει πόνο και απώλεια στη ζωή και η οικογένειά μου δεν διαφέρει από τους άλλους» σημείωσε η Στέλλα Πάρτον και πρόσθεσε ότι, επειδή η ίδια και η οικογένειά της έχουν επιλέξει να μοιράζονται κομμάτια της ζωής τους δημόσια «δεν έχουν άλλη επιλογή» από το να υπόκεινται σε «απίστευτη πίεση και έλλειψη ευαισθησίας από αγνώστους».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Υπάρχει τεράστια ποσότητα περιεχομένου που δημιουργείται από AI και ατελείωτα σκουπίδια που δημοσιεύονται καθημερινά και ήταν δύσκολο να τα διαχειριστώ και/ή να τα αγνοήσω. Καθώς περνά ο καιρός, όσοι έχουν ως καθημερινή δραστηριότητα την εκμετάλλευση της απώλειας και των τραγωδιών των άλλων θα προχωρήσουν στην επόμενη καταιγίδα ατελείωτης παραπληροφόρησης».
Δείτε την ανάρτησή της
Η αδερφή της Πάρτον ανέφερε ότι η Ντόλι θα ήταν «έκπληκτη και ενθουσιασμένη από την αγάπη» που έχει δείξει το κοινό τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένειά της αυτή την περίοδο. Η Στέλλα Πάρτον χαρακτήρισε την αδερφή της «θετική επιρροή», υπογραμμίζοντας ότι η μουσική της είχε θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στην καρδιά της, που ήταν «τόσο μεγάλη και τρυφερή».
Με αυτό ως αφετηρία, ζήτησε από τον κόσμο να «δείξει περισσότερη συμπόνια και σοφία καθώς προχωράμε στη ζωή» και κατέληξε: «Χρησιμοποιήστε τη ζωή της αδερφής μου ως παράδειγμα ανεκτικότητας και σεβασμού προς τους άλλους. Δεν έχει να κάνει με τα πιο έξυπνα σχόλια, τα ψεύτικα σκουπίδια που δημιουργούνται από AI ή τα ειρωνικά tweets. Στο τέλος της ημέρας ή στο τέλος της ζωής σας, πώς θα αισθάνεστε για τον εαυτό σας; Δεν έχει να κάνει με το τι σκέφτονται για εσάς άλλοι άνθρωποι τους οποίους δεν θα γνωρίσετε ποτέ».
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